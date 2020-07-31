Кого из Рос-депутатов заставят Родину любить, а кому оставят американский паспорт

16:03 31.07.2020

Кого из депутатов заставят Родину любить, а кому оставят американский паспорт

Народные избранники имеют двойное гражданство и не очень этого стыдятся



Дмитрий Родионов

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Андрей Милюк

Геворг Мирзаян



Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства.



Об этом общественность проинформировала пресс-служба Госдумы РФ, ссылаясь на соответствующее поручение спикера нижней палаты отечественного парламента Вячеслава Володина.



Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.



В своем запросе Парфенов призывает проверить депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.



Вячеслав Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами Конституции, ранее принятыми и утвержденными голосованием 1 июля, а также согласно закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство россиянин парламентарием быть не может.



Он отметил, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - это серьезное обвинение, поэтому информацию необходимо проверить.



"И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию", - подчеркнул он, добавив, что недопустимо, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.



"Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее", - рассказал журналистам председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



По его словам, ЦИК имеет право проверять достоверность этих сведений при участии других органов власти. Он также рассказал, что в комитете направили в ЦИК запрос с просьбой проверить наличие предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов.



Интересно, что будет, если найдут у кого? И как вообще понимать эти движения? Внутренние разборки депутатов? Охота на ведьм? Или всерьез решились взяться за реализацию поправок?



- Вряд ли внутридумские разборки, - считает доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.



-Ведь в числе предполагаемых держателей иностранных паспортов депутаты от всех фракций. Свечку, конечно, не держал, но могу предполагать, что это связано с начинающимся транзитом власти в России. Кремлю не нужны ни саботажники, действующие в интересах зарубежного паспорта, ни экспериментаторы, которые могут тут наделать делов, после чего спокойно уехать жить за кордон. Украинские примеры, да и отечественные деятели 90-х прекрасно показали, к чему это приведет.



"СП": - А многие ли депутат, по-вашему, имеют двойное гражданство? Каких стран? Зачем оно им?



- Я думаю да. Во-первых, потому, что так удобнее выезжать на Куршавели и в Майями - без виз. Во-вторых, для многих это страховка - если на Родине прижмут, можно взять манатки и свалить в Лондонград, откуда, как известно, выдачи нет (разве что на тот свет через полоний). В-третьих, ряд чиновников в принципе не рассматривает Россию как свою Родину, на благо которой нужно работать. Была бы моя воля, я бы запретил всем чиновникам Минобразования отправлять детей на учебу в Западные вузы, а чиновникам Минздрава - лечиться за рубежом при условии наличия лечения от такой болезни в России.



"СП": - Найдут ли у кого-то иностранные паспорта по результатам этой проверки?



- Если не найдут - то это будет смешно и грустно. Смешно потому, что все понимают, что у думцев паспорта иностранных держав есть. Грустно потому, что люди еще раз посчитают власть двуличной. И фраза "мы не нашли паспортов" станет еще одним кирпичиком в стену протестных настроений, которая отделяет власть от народа.



"СП": - Почему вообще приняли эту поправку? Раньше она не нужна была, а теперь что-то изменилось? У нас стало слишком много депутатов и чиновников с двойным гражданством?



- Все очень просто. Путин хочет заниматься национализацией элит. Нам не нужна ситуация а-ля Украина 2014 года, когда в той стране не было национально ориентированных элит и страну спустили в унитаз. Поэтому чиновников и пытаются привязать к России, лишить западных партнеров инструментов влияния на них. Конечно, не все получается - чиновники сумели отстоять свое право иметь недвижимость за рубежом, похоронив соответствующую путинскую поправку - но политика все-таки искусство возможного.



"СП": - Насколько эта поправка будет реально работать? Можно ли будет утаить двойное гражданство?



- Теоретически, конечно, можно - но на то у нас и ФСБ, чтобы карась не дремал. К тому же наличие двойного гражданства будет отличным инструментов дискредитации чиновника его оппонентами - достаточно просто опубликовать эту информацию с номером паспорта. Поэтому мне кажется, что поправка все-таки будет работать - если, конечно, власть сама захочет, чтобы она работала.



- Запрет на двойное гражданство для депутатов был и до принятия поправок, но как-то не очень работал, - напоминает политолог Андрей Милюк.



- Решение перенести его в Конституцию было чисто популистским - на нем государственная пропаганда старательно отыгрывала агитацию за поправки. Из каждого утюга неслись слова о том, что теперь-то мы вычистим всех агентов влияния из органов власти. Именно это внимание к теме двойного гражданства сделало норму работающей - пройдет пару лет, и все вернется на круги своя.



Думаю, кому-то из депутатов все же придется сложить свои мандаты на потеху публике - слишком много негатива вызывают напоминания о роскошной жизни политической элиты. Настоящее возмущение в обществе вызовут не 39 депутатов-нарушителей, а отсутствие таковых в принципе - сразу станет понятно, что поправки в Конституцию были профанацией.



"СП": - Двойное гражданство это вообще так плохо?



- Очевидно, что двойное гражданство дискредитирует депутата в глазах его избирателя. В сознании многих наших сограждан паспорт другого государства сродни присяге на верность чужой стране. В таких практических делах простой народ очень хорошо соображает. Другое дело, что повлиять на депутатов люди никак не могут - отозвать своего представителя раньше срока по сути невозможно.



"СП": - О чем еще говорит нам этот нежданный скандал?



- Получается, что у значительного числа депутатов есть "запасной аэродром", есть налаженный быт за рубежом - второе гражданство для этого иметь не обязательно. Помните, как по-тихому из проекта поправок в Конституцию убрали запрет на владение зарубежной недвижимостью? Оказалось, что эта проблема поострее двойного гражданства. И что-то особых дискуссий среди депутатов тогда не наблюдалось. Многие воспринимают родную страну, как дойную корову, а детей стараются побыстрее вывезти на Запад. Отвратительная картина, более привычная для стран третьего мира.



То есть суть вопроса не столько в двойном гражданстве, сколько в отрицательном отборе российской политической элиты. Но эта проблема есть во всем мире - порочен сам парламентаризм. Принципиально ее можно решить, отказавшись от парламентской демократии в ее нынешнем виде в пользу прямого народного представительства.



39 депутатов с двойным гражданством. А может, их 139? - мы не знаем, но каждая из этих цифр выглядит реалистичной. Посмотрите, как легко случайная перепалка на заседании Госдумы превратилась в крупный скандал. Кризис доверия общества к Госдуме уже не преодолеть какими-то косметическими поправками.



"СП": - Не будет ли избирательности, если дойдет до принуждения сложить мандат? Этому можно, этому нельзя… Не превратится ли эта тема в повод для охоты на ведьм и сведения политических счетов?



- Конечно, превратится, и это произойдет прямо сейчас. Представьте, какие торги уже начались среди депутатов, кого из 39 неудачников отдать на заклание толпе? Пусть, пусть сводят счеты - невиновных там нет. Если уж попал в Госдуму, то любая охота на ведьм не будет для тебя слишком сильным наказанием.