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Путин окончательно отказался от аренды РЛС "Балхаш" на территории Казахстана
16:52 31.07.2020

Путин денонсировал закон об узле "Балхаш" на территории Казахстана
Как объяснили в Минобороны РФ, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, в состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В российском Минобороны, посчитали избыточным узел "Балхаш" после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

Российское имущество вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.

Источник - zakon.kz
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