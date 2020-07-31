Кыргызстан. Власть должна обеспечивать занятость населения, - М.Мусабаев

16:56 31.07.2020 КЫРГЫЗСТАН. ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ!



В самом общем представлении экономическая стабильность тем прочнее, чем больше в данном территориальном экономическом пространстве существует профессий. Это сразу говорит нам о том, что на этой территории решена проблема занятости, а это является макроэкономическим показателем №1, характеризующим экономическую стабильность страны.



Для того, чтобы государственная власть воспринималась обществом надежной и ответственной, исполнительная власть страны на трех ее уровнях: районном, областном и республиканском, должна обеспечить три уровня занятости граждан.

Два экономических понятия: 1. Структура производства и 2. Структура потребления, должны быть для руководителей органов исполнительной власти всех трех уровней их "левым и правым глазами". Если это не входит в круг понятий управленцев, это равносильно тому, что им "выкололи оба глаза"!



С 90-х годов рядовые граждане имели возможность наблюдать на уровне своего внешнего восприятия изменение совокупной структуры потребления, а представители государственной власти помимо этого могли отслеживать эти изменения по статистическим данным нарастающего импорта товаров. Этот "снежный ком" должен был разрастись до предельных размеров, и замедлиться в росте в связи с ограниченной покупательной способностью населения. После этого изменения в структуре потребления происходят медленно, в десятках и даже сотнях тысяч наименований товаров, меняются только их качественные характеристики, демонстрируя лицевую сторону экономики.



Для граждан источником информации о формирующейся структуре потребления может служить еще и реклама, вдохновляющая их умонастроения от неуклонно улучшающейся жизни, свидетельствующая их глазам и ушам о достижениях в процветании страны! Они называют это жизнеутверждающим словом "Экономика". Лицевая сторона экономики в том, что мы едим, пьем, во что мы одеваемся и обуваемся, на чем мы передвигаемся и чем лечимся, как строим и обустраиваем свои жилища. Оборотная сторона экономики заключается в том, откуда мы это все берем, а главное за счет чего это все появляется на рынке. Древние говорили: "не верь своим глазам, пока не ляжешь в гроб". Они были на сто процентов правы! Когда народ и власть не хотят этого понимать, довольствуясь такой жизнью, мол, грех жаловаться на то, что плохо живем, ездим на машинах, одеваемся и обуваемся, а что еще надо; это позиция страуса, который когда чего-то боится, прячет голову в песок, поворачиваясь к миру своим симпатичным задом.



Предметом понимания общества должна быть крайне важная вещь: его совокупная структура производства! Обычным соотношением того, что страна потребляет с тем, что она производит, самому простому гражданину должно быть понятно как белый день, что такое экономическое положение не создает экономическую безопасность страны на перспективу. Хорошо бы, если сам глава государства общался с народом на такие темы, обнажая обществу язвы, как врач диагност, чтобы люди понимали, куда они идут и согласились все изменить.



Чтобы понять, что такое совокупный прирост ВВП на столько-то процентов за год, нам надо понять это на примере одного человека, а потом экстраполировать в масштабе на производительные силы общества. К примеру, ваши затраты на производство одной пары туфель составили 500,0 сомов. Продали вы свою пару туфель за 600,0 сомов оптом. В данном случае добавленная к себестоимости на производство пары туфель прибавленная стоимость составила 100,0 сомов, 20% от оборотных средств, затраченных на то, чтобы их произвести. Оборотные средства на то и оборотные, что они возвращаются в новый цикл производства, и это предполагает воспроизводство. В течение года вы произвели на круг 6000, 0 пар туфель, и в совокупности создали добавленную стоимость в размере 600000,0 сомов.



Но это не говорит о том, что в масштабе всей страны ВВП прирос на 20%, потому что помимо вас в экономической жизнедеятельности страны принимало участие энное число участников. Скажем, парикмахер затратил на одну стрижку воды, электричества и шампуни сущие пустяки, но продал услугу за 200,0 сомов, которые за минусом затрат на производство услуги, были поделены между владельцем салона красоты и наемным работником пополам. Почему совокупно национальная экономика приросла всего на 1-2%, и это общемировой тренд последних десятилетий?! Потому что огромное количество из тех, кто участвовали в совокупном производстве предпринимателей, не получили от своих инвестиций ожидаемой отдачи, а кто-то из них и вовсе разорился в пух и прах.



Если схематично совокупную структуру потребления изобразить в виде "пчелиных сот", в каждой отдельной соте должно уместиться отдельное наименование товара, которые в их групповом соединении относятся к той или иной отрасли экономики. Хорошо бы это окрасить в свой цвет или обозначить своим номером, поскольку столько цветов нет для обозначения всех отраслей экономики. Производство каждого отдельного товара и услуги всегда требует возобновляемых инвестиций, которые вкладывает каждый производитель, в совокупности формируя отраслевые затраты на производство. Представьте это в виде "воды", заливаемой в сосуды "пчелиных сот". Наши кыргызстанские "соты" окажутся на 93-95 % пустыми.



Парадокс в том, что товары на полках магазинов есть, а инвестиций нет!? Что это означает?! Это означает, что экономическая энергия, вырабатываемая от совокупного общественного потребления, а это "золото экономики", утекает из страны, и превращается в возобновляемые инвестиции в экономики стран-производителей, где граждане получают заработную плату, а их государства налоги. Мы же своим совокупным общественным потреблением поддерживаем экономическую занятость в других странах. Нас развели как в свое время индейцев, поразив наше совокупное воображение обилием товаров, которыми как "бусами" изумили аборигенов колонизируемой страны, а взамен получили полное право эксплуатации ее экономического пространства и присвоения всех возможностей ее общественного потребления.



Такова экономическая данность для нас.

Когда доморощенные экономические мыслители, а ими у нас являются все политики, повторяют одну и ту же "мантру" о необходимости привлечения инвестиций в экономику страны, у меня с макроэкономической точки зрения возникает когнитивный диссонанс! А разве мы не инвестируем экономики стран – экспортеров товаров в Кыргызстан, когда в течение всех этих лет, используя свою национальную валюту только в ее операционном назначении, конвертируем выручку в доллары США и вывозим это в качестве тех самых инвестиций в эти страны?! Если в год товарооборот в нашей стране оценивается, скажем, в 30, 0 миллиардов долларов, из которых пусть 25,0 миллиардов утекают из страны в виде тех самых косвенных инвестиций, то пусть за 25 лет такого активного импорта в страну, наоборот, мы инвестировали в чужие экономики 625, 0 миллиардов долларов США.



Во всякой полемике стороны аргументируют своими доводами, обосновывая свою правоту, и особенно в последнее время такие аргументы не выглядят безосновательными!? Так чернокожие американцы сегодня выставляют своему правительству счет за сотни лет своего неравноправного положения, и никто не противопоставляет им контрдоводы в свою защиту, мол, а вы получали пособия по безработице, и один из тысяч из числа вас стал Майклом Джексоном или Бараком Обамой. Само американское правительство в это же самое время предъявляет претензии Китаю на триллионы долларов США, якобы, за заражение всего мира "Коронавирусом"! А кто предъявит нашим кураторам из той же самой страны за "экономическую чуму", которой они заразили нас и не только нас?!



Когда какая-то логика понимания вещей выставляется имеющей право на жизнь, в этой же самой логике можно действовать в обратном направлении, если правильно ее выстроить. Экономика нашей страны все это время действовала на "холостых оборотах", не создав даже намека на экономическую безопасность целого народа. К примеру, если бы меня наняли воспитателем и учителем ребенка, а я научил его воровать и материться, мне справедливо могли бы предъявить претензии за то, что я водил его за руку вплоть до туалета и спальни, а в результате вырастил преступника! Мне бы это не сошло с рук, как не должно сходить с рук тем, кто водил наших правителей за руку, рассказывая им сказки о правильном поведении в условиях замечательной рыночной экономики и надежной финансовой системы, которую мы имеем все это время.



У нас нет ресурсов продержаться даже три месяца без посторонней помощи, а мы тридцать лет болтали о каком-то там экономическом развитии!? Совокупная себестоимость товаров и услуг и есть тот самый инвестиционный потенциал для простого воспроизводства, а прибавленная стоимость и есть тот самый потенциал для экономического роста или расширенного воспроизводства! Когда в экономическом организме развита единственная мышца торговли, логично, что она растет только за счет импорта, при отсутствии товаров отечественного производства, а экономический прирост происходит в основном за счет торговой надбавки, затратная же часть совокупной себестоимости превращается в иностранный инвестиционный капитал.



Надо сделать так, чтобы общественное потребление стало источником инвестиций собственной же экономики?! Это сейчас жизненно важный вопрос! Кредит, как основа для расширенного воспроизводства, должен вырастать из прибавленной стоимости тех, кто ее реально создает. И это должно создавать основу для внебанковского кредитования национальной экономики, путем фондирования и направления ресурсов на расширение национальной структуры производства. За этим всем должно стоять Правительство, а за созданием, непосредственно банковского Кредита, должен стоять Государственный Банк страны! Политической независимости страны не может быть без независимости экономической, поэтому политическая система государства должна быть направлена на создание экономической безопасности.



Главным врагом местных товаропроизводителей за постсоветские годы стали импортеры иностранных товаров. Свои мешают своим, и это никого в органах государственной власти не смущает, потому что в ней самые крупные торгаши, основавшие экономическую систему: купи – продай. Когда нам говорят умные слова, мол, вместе мы сила, вместе мы победим, и в то же самое время, экономическая система выстроена таким образом, что жизненно важные интересы людей диаметрально противопоставлены друг другу, это просто чудовищный цинизм! Почему об этом говорят рядовые граждане страны, а не президент страны и ее премьер-министр?! Или они этого не понимают?! Кто сидит высоко, тот и видеть должен очень далеко, господа хорошие.



Говоря о необходимости углубления разделения труда, речь не идет в наших с вами обстоятельствах только о высокотехнологичных современных производствах. К примеру, на самом низшем уровне ответственности за обеспечение занятости граждан, на уровне муниципальных образований и районов, властям надо способствовать индивидуальной самозанятости и мелкой кооперации усилий людей по месту их жительства. Сегодня в нашей стране отсутствует экономическая политика, в контексте которой местные органы исполнительной власти были бы ответственны за создание благоприятных условий для самореализации граждан себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Скажем, в каждом квартале должен быть избран свой экономический омбудсмен, которому было бы дано в силу закона право вмешиваться в деятельность розничной торговой сети на предмет предоставления своих витрин и полок для реализации продукции жителей хотя бы данного территориального округа. А местная районная администрация силами отдела обеспечения самозанятости населения, кровь из носа, на каждую тысячу жителей в этих кварталах обязана создать сто рабочих мест на условиях надомного труда.



Если у самих акимов не хватает фантазии, пусть обратятся в Технический Университет им. Раззакова с просьбой разработать технологии производства продуктов питания, да хоть "крестиком вязать", но обеспечь людям самозанятость. В крайнем случае, соберите акимов где-то всех вместе, я сам им подскажу, господин президент, что можно сделать конкретно.

В нашей стране гарантированные доходы получали все эти годы только банки, все же остальные в своем большинстве разорялись, начинали снова и снова разорялись, у кого насколько хватало терпения. Единицы, как это и следовало ожидать, добились успеха, но на общем экономическом развитии страны это не отразилось. Это гешефт единиц, но для остального общества это не имеет никакого значения.



И не надо тыкать в нос, что вроде как эти "бизнесмены" платили налоги и создавали рабочие места. Это было прикрытием реальной картины национального экономического кризиса, которая создавала иллюзию благополучия. За этим "благополучием" подкрадывался тот самый результат, который мы сегодня имеем! А что бизнесмены не понимали, если у них хоть немного присутствует видение общей экономической картины, что мы развивали единственную мышцу в теле национальной экономики?! Сегодня нет покупательского спроса на их же товары и услуги, потому что экономика плодила нищету. Идиотия в том, что каждый думал только о своей шкуре, не задумываясь о развитии экономической системы в целом. Пока эти люди всю дорогу боролись и до сих пор борются за власть, все пришло в упадок. Сегодня обнищали и обанкротились огромное количество мелких и средних предпринимателей, потому что этим кризисом мы обязаны крупному бизнесу, за которым торчат уши политиков. Это они бизнесмены хреновы довели страну до ручки! Это был не бизнес, это был их "секс", при этом в извращенной форме, противоестественный с точки зрения разумной экономики.



Если человека долго неправильно лечить, то если хотя бы в самый последний момент не остановиться и не перейти к правильному лечению, он погибнет! Народ это одно, и страна это место, где обитает народ, но государство, власть и экономика, могут, а в нашем случае и есть, вещи антинародные в полном смысле этого слова. Кто этого не понимает, тот или дурак, или мерзавец! Местные органы власти должны заниматься хотя бы теперь экономическим протекционизмом в интересах своих граждан. Не надо слушать идиотов, которые рассказывают байки о добросовестной конкуренции.



Пусть посмотрят на то, как Конгресс и Правительство США лоббируют интересы своих энергетических компаний за рубежом! Если им можно вводить экономические санкции на любую бизнес-структуру в мире, то местные органы власти обязаны с таким же рвением бороться за преодоление нищеты нашего доведенного до ручки народа. Думайте, рожайте, изобретайте, шевелите рогами и бейте о землю копытами, но главным показателем вашей состоятельности в глазах народа, является единственный и неповторимый критерий: обеспечение людям занятости и вовлечение их в общественное производство! Вот и посмотрим на все ваши достижения в области цифровизации, сначала на примере того, как вы учитываете своих граждан в плане их занятости, выявляя тех, кто не может трудоустроиться. Хоть колхозы возрождайте, хоть берите в аренду пахотные земли в Казахстане или лесосеки в России берите в концессии, но обеспечьте постепенно полезную занятость всего населения.



На словах осталась некогда заявленная народу идея: "Кыргызстан наш общий Дом"! Ребята, мы бездомные в этом смысле, потому что такого "Дома" мы создать не сумели до сих пор. Ведь так не бывает, чтобы в общем доме одни трещали по швам от переедания, а другие сохли от недоедания!? В общем доме каждый должен быть при деле, у каждого должны быть свои обязанности по дому, которые справедливо распределяются между всеми его обитателями. В нашем случае одни живут в доме, остальные во дворе, а кто-то и вовсе за двором.



Тому, кто в доме, тепло, мухи не кусают, мягкая постель, накрытый стол, а дворовые, кому, что перепадет с барского стола. Нет, ребята так не пойдет, самое справедливое положение из всего того, что можно вспомнить, было при Советской власти и даже не заикайтесь, что вы предложили нечто лучшее. А коли вы не можете сделать лучше, чем было, верните то, что было, на худой конец, вместе со всем тем, что вы очень быстро прибрали к рукам!



Это вам интересно, что вам говорит МВФ, людям плевать на это, вместе со всеми долгами, которые он навешивает на народ. Народ ему ничего не должен, ни цента, наоборот, МВФ должен народу за то, что он разрушил вашими руками в стране. Было народное хозяйство, теперь его нет, есть хозяйство отдельных нуворишей, и мы с вами знаем, откуда дровишки. Несчастные, вы даже не подозреваете, что всех вас ожидает, лучше бы вам умереть до того, как все это произойдет. Я сострадаю вам уже сейчас, вчера это завтра для позавчера, а завтра всегда незаметно становится сегодня…



Мурат Мусабаев Источник - paruskg.info

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