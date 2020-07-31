Пьяный советник Таласского губернатора Киргизии упырь Марслатбек Шералиев задавил велосипедиста

17:24 31.07.2020

Советник полпреда в Таласе на авто сбил велосипедиста: Аскат был единственным сыном.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Таласской области погиб велосипедист.



В селе Кок-Токой Таласского района примерно в половине шестого вечера его сбил автомобиль.



За рулем авто сидел советник полномочного представителя правительства в Таласской области Марата Мураталиева - Марслатбек Шералиев.



На "Тойоте Фораннер" он сбил на обочине дороги 26-летнего велосипедиста, после чего внедорожник врезался в припаркованный грузовик "Мерседес Гигант".



В УВД Таласской области Turmush сообщили, что Шералиев в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.



Пострадавшего велосипедиста госпитализировали в реанимационное отделение больницы, а Шералиев был взят под стражу и помещен в ИВС.



Утром 31 июля парень скончался.



Погибшим является Аскат Асыкулов, 1994 года рождения. Он был единственным сыном, есть младшая сестра. Ранее семья проживала в селе Талды-Булак, но потом переехала в село Кок-Токой Таласского района.



Родственник погибшего А.Асыкулова - Азиз Жийдебаев сообщил, что парень отправился на велосипеде в магазин и возвращался обратно. Родственники согласились провести судебно-медицинскую экспертизу.



При этом, как говорит Жийдебаев, необходимо провести справедливое расследование произошедшего.



видео тут -

http://www.turmush.kg/ru/news:1636148/?from=portal&place=nowread&b=1



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Что известно М.Шералиеве?



Шералиев Марслатбек Жолдошбекович родился в селе Талды-Булак Таласского района. Женат, воспитывает 3 детей.



Он окончил Ташкентский электротехнический институт.



Трудовая деятельность:



- в 1985-1987 годах - служил в армии в Афганистане;



- в 1990-1992 годах - работал в сфере связи Ленипольского района;



- в 1992-2007 годах - работал в службе национальной безопасности, подполковник запаса;



- в 2007-2011 годах - руководитель службы безопасности в предприятии "Джеруй";



- в 2011-2016 годах - руководитель союза ветеранов Афганской войны в Таласской области;



- в 2016-2017 годах - представитель общественной приемной по антиконституционной системе ГКНБ в Таласе;



- с 2017 по настоящее время - советник полпреда.



В января 2019 года был одним из кандидатов на пост главы государственной администрации - акима Таласского района.