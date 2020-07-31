|Пьяный советник Таласского губернатора Киргизии упырь Марслатбек Шералиев задавил велосипедиста
17:24 31.07.2020
Советник полпреда в Таласе на авто сбил велосипедиста: Аскат был единственным сыном.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Таласской области погиб велосипедист.
В селе Кок-Токой Таласского района примерно в половине шестого вечера его сбил автомобиль.
За рулем авто сидел советник полномочного представителя правительства в Таласской области Марата Мураталиева - Марслатбек Шералиев.
На "Тойоте Фораннер" он сбил на обочине дороги 26-летнего велосипедиста, после чего внедорожник врезался в припаркованный грузовик "Мерседес Гигант".
В УВД Таласской области Turmush сообщили, что Шералиев в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего велосипедиста госпитализировали в реанимационное отделение больницы, а Шералиев был взят под стражу и помещен в ИВС.
Утром 31 июля парень скончался.
Погибшим является Аскат Асыкулов, 1994 года рождения. Он был единственным сыном, есть младшая сестра. Ранее семья проживала в селе Талды-Булак, но потом переехала в село Кок-Токой Таласского района.
Родственник погибшего А.Асыкулова - Азиз Жийдебаев сообщил, что парень отправился на велосипеде в магазин и возвращался обратно. Родственники согласились провести судебно-медицинскую экспертизу.
При этом, как говорит Жийдебаев, необходимо провести справедливое расследование произошедшего.
видео тут -
http://www.turmush.kg/ru/news:1636148/?from=portal&place=nowread&b=1
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Что известно М.Шералиеве?
Шералиев Марслатбек Жолдошбекович родился в селе Талды-Булак Таласского района. Женат, воспитывает 3 детей.
Он окончил Ташкентский электротехнический институт.
Трудовая деятельность:
- в 1985-1987 годах - служил в армии в Афганистане;
- в 1990-1992 годах - работал в сфере связи Ленипольского района;
- в 1992-2007 годах - работал в службе национальной безопасности, подполковник запаса;
- в 2007-2011 годах - руководитель службы безопасности в предприятии "Джеруй";
- в 2011-2016 годах - руководитель союза ветеранов Афганской войны в Таласской области;
- в 2016-2017 годах - представитель общественной приемной по антиконституционной системе ГКНБ в Таласе;
- с 2017 по настоящее время - советник полпреда.
В января 2019 года был одним из кандидатов на пост главы государственной администрации - акима Таласского района.