Умер хороший британский режиссер и сценарист Алан Паркер

21:51 31.07.2020

Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет. Среди наиболее известных его работ - "Полуночный экспресс", "Эвита", "Стена", "Миссисипи в огне", "Группа "Коммитментс"".



За свои работы Алан Паркер получил четыре премии BAFTA, был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на "Оскар". Свой последний фильм - "Жизнь Дэвида Гейла" снял в 2003 году.



Алан Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино. В 2002 году за заслуги перед британской киноиндустрией получил рыцарский титул.