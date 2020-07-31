С британским принцем Эндрю занимались сексом в принудительном порядке

21:54 31.07.2020

Суд опубликовал переписку Гилейн Максвелл с Джеффри Эпштейном и еще десятки документов



"Коммерсантъ" от 31.07.2020,



В деле Гилейн Максвелл - американской светской львицы и подруги известного финансиста Джеффри Эпштейна - в четверг появились десятки ранее не опубликованных судебных документов. Они опровергают сделанные ранее заявления самой Максвелл, а также сулят большие неприятности британскому принцу Эндрю.



В начале июля ФБР арестовала Гилейн Максвелл, обвинив ее в пособничестве Джеффри Эпштейну в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних. Максвелл, находящаяся под стражей, все обвинения в свой адрес отрицает. Кроме того, до сих пор она утверждала, что больше десяти лет не общалась со своим бывшим и ныне уже покойным другом, с которым состояла в любовных отношениях. Но после того, как окружной суд Нью-Йорка опубликовал в ночь на пятницу несколько десятков судебных документов, датированных 2015 годом, эти заявления Максвелл перестают иметь всякий смысл.



Среди документов есть письма Эпштейна к Максвелл, датированные январем 2015 года - вскоре после того, как гражданка США Вирджиния Робертс Джуффре впервые рассказала британским СМИ, как Максвелл и Эпштейн сделали ее "секс-рабыней". В первом письме Эпштейн адресовал своей давней подруге план речи для публичного выступления, в котором та должна была отвергнуть все обвинения.



Во втором письме Джеффри Эпштейн убеждал бывшую подругу: "Ты не сделала ничего плохого, и я советую тебе вести себя именно так. Выходи в свет, с высоко поднятой головой, а не как беглый каторжник. Ходи на вечеринки".

Все опубликованные документы относятся к гражданскому иску, поданному в 2015 году Вирджинией Робертс Джуффре и еще двумя женщинами, пожелавшими не оставлять своих имен в судебных документах. Джуффре утверждала, что Гилейн Максвелл втерлась к ней в доверие, а затем склонила ее к сексу с состоятельными людьми, среди которых был и британский принц Эндрю. На тот момент - в период с 2000 по 2002 год - Джуффре была несовершеннолетней, как и две другие девушки, которых Гилейн и Эпштейн якобы склоняли к сексу и которые согласились присоединиться к иску. При этом Джуффре утверждает, что ей пришлось заниматься сексом с принцем Эндрю трижды. О принуждении к сексу с принцем в суде заявила и еще одна из девушек. На тот момент она также была несовершеннолетней. Происходило это в лондонской и нью-йоркской квартирах Максвелл.



Кроме того, истица заявила, что ей пришлось участвовать в оргии на частном острове Эпштейна в районе Виргинских островов - в ней, по заверению истицы, участвовал и принц Эндрю, и еще несколько несовершеннолетних девушек.

Сам принц все обвинения в свой адрес до сих пор отрицал.



Вирджиния Робертс Джуффре и другие истцы требовали опубликовать все документы, которые были представлены в ходе разбирательства. Следствие же заявляло, что в сотнях документов, собранных по этому делу, есть тысячи имен, которые еще не придавались огласке, а также ранее не публиковавшиеся отчеты расследования. В итоге окружной суд Нью-Йорка на прошлой неделе разрешил опубликовать часть документов, относящихся к судебному расследованию. Это уже второй пакет раскрытых судебных документов по громкому делу Эпштейна и Максвелл и, вероятно, не последний. Суд ранее утвердил расписание нескольких встреч сторон, а нынешняя публикация - результат только первой такой встречи.



Кирилл Сарханянц