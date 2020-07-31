 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.08.2020
09:05  России пора становиться хранилищем памяти мира, - Евг.Фатеев
09:04  Мягкая сила должна быть еще и умной, - В.Коровин
09:01  Журналистам и блогерам Каракалпакстана вернули телефоны и компьютеры
07:57  КырВыборы-2020. Молодые лидеры в списках - это массовка для денежных мешков, - И.Шестаков
07:39  Пакт между КНР и Ираном изменит ситуацию в Евразии, - Дм.Седов
07:36  Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527
07:34  Горечь потери не восполнит и миллион. 29 кыргызстанских медиков пало в борьбе с КОВИД

07:31  Новейший ресурс в борьбе за власть - волонтеры, - Анвар Ажиев
06:42  Нукус. Скончался от КОВИД глава Каракалпакстана Герой Узбекистана Муса Ерниязов
01:02  Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе
01:01  Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
00:13  КырВыборы-2020. Хитрая политическая игра лидеров партий, - З.Курманов
00:07  Суд разобрался. В Киргизии будут две альтернативные "Соц.-дем. партии"
Пятница, 31.07.2020
21:54  С британским принцем Эндрю занимались сексом в принудительном порядке
21:51  Умер хороший британский режиссер и сценарист Алан Паркер
17:24  Пьяный советник Таласского губернатора Киргизии упырь Марслатбек Шералиев задавил велосипедиста
16:56  Кыргызстан. Власть должна обеспечивать занятость населения, - М.Мусабаев
16:52  Путин окончательно отказался от аренды РЛС "Балхаш" на территории Казахстана
16:03  Кого из Рос-депутатов заставят Родину любить, а кому оставят американский паспорт
16:01  "У нас все хорошо". Как в Узбекистане лечат больных ковидом
15:59  24-28 августа 2020 г. в пройдет "Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия": Каспийская неделя"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Суд разобрался. В Киргизии будут две альтернативные "Соц.-дем. партии"
00:07 01.08.2020

28 июля 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Выборы-2020. Альтернативная СДПК выиграла судебный процесс с ЦИК

Альтернативная СДПК, возглавляемая экс-полпредом Чуйской области Сагынбеком Абдрахмановым, выиграла суд с ЦИК. Об этом 24.kg сообщил сам глава партии.

По его словам, ВС КР признал, что Центризбирком незаконно аннулировал регистрацию полномочных представителей политорганизации. "Теперь ЦИК обязана восстановить их и наша партия приступила к подготовке к выборам", - сказал Сагынбек Абдрахманов.

10 июля Первомайский районный суд Бишкека не стал рассматривать иск главы альтернативной СДПК о передаче печати и учредительных документов политорганизации. Однако Сагынбек Абдрахманов заявил, что это неверная информация, иск отозвал он сам.

Днем ранее депутат Анвар Артыков, временно исполняющий обязанности председателя той части партии, которая поддерживает бывшего президента Алмазбека Атамбаева, заявил, что Сагынбек Абдрахманов представил в ЦИК подложные документы, и потребовал отменить регистрацию политорганизации.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596229620
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил выработать дополнительные меры по поддержке бизнеса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №475
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №480
- Кадровые перестановки
- В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?
- О ситуации на финансовом рынке
- И ни у кого ничего не треснуло
- Рабочая поездка Р. Скляра в Татарстан: создание совместных производств и реализация инвестиционных проектов
- Депутаты демпартии "Ак жол" требуют от минздрава обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы и малые города
- Получателям выплаты "42 500 тенге" дополнительно перечислят 0,5 МЗП в связи с продлением карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  