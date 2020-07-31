КырВыборы-2020. Хитрая политическая игра лидеров партий, - З.Курманов

00:13 01.08.2020

31 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Добиться успеха на выборах партиям позволит симбиоз молодых и опытных политиков. Такое мнение высказал 24.kg экс-спикер Жогорку Кенеша, профессор Зайнидин Курманов.



Он отметил, что смена поколений, политических элит - это один из важных инструментов модернизации и развития страны.



"Новые поколения несут новые знания, новые подходы, новые методологии, новое видение. То, чего нет у старого поколения. Однако у молодежи есть один недостаток - у них нет опыта и знаний, но зато есть неуемная энергия и желание изменить мир. Хорошо, если все это будет направлено в нужное русло, если будет симбиоз молодых и опытных политиков", - сказал Зайнидин Курманов.



Он напомнил, что в Кыргызстане квота для молодежи в партийных списках кандидатов законодательно закреплена.



"Это было специально сделано, чтобы ускорить смену элит. Мы живем в постсоветском пространстве. А в чем отличие наших государств от демократических? У нас не происходит смена элит. У власти сидят политики, которые еще с Брежневым целовались. Все президенты были членами КПСС", - подчеркнул экс-глава законодательной ветви власти.



Он считает, что сейчас привлечение молодежи в ряды партий - хитрая политическая игра. Ведь на выборах политорганизации должны дать отчет избирателям, что они сделали из своих предвыборных обещаний.



"Но, поскольку партии этими делами не занимались, а попасть в парламент хотят, что для этого нужно? Обертку конфетки поменять. Была серая, сделать красной или зеленой, чтобы ее хотелось купить и съесть. Идет подмена - отвлечение от настоящей предвыборной кампании", - добавил Зайнидин Курманов.



Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.