Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе

01:02 01.08.2020

Японцы, одна из самых непонятных наций для обычного европейца. Их поступки и действия во время Второй мировой войны, порой не поддаются ни какой логике.



Отличились они тем, что были одинаково безжалостны, как к врагу, так и к себе самим.



Будущий японский адмирал ВВС Матомэ Угаки родисля в 1890 году. В 1912 году окончил Военно-морскую академию и служил на крейсере "Адзума" в звании младшего лейтенанта.



Каким образом строился образовательный процесс военных специалистов в Японии, сказать сложно, но известно, что в ВВМ Матомэ Угаки попал не сразу.



Только после присвоения ему звания лейтенанта он окончил школу артиллеристов и бы назначен на эсминец "Минэкадзэ" командиром артиллерии.



В дальнейшем он проходил службу на различных судах и должностях, был военным резидентом Японии в Германии.



Адмирал Матомэ Угаки, один из немногих, кто сумел выжить во время проведения американскими ВВС операции "Месть" - те мстили за Перл Харбор и вели "охоту" на Исороку Ямамото, который и разработал ту самую операцию.



Ямамото настигла американская пуля еще в салоне самолета, после чего тот упал, а сам Исороку не выжил.



Что касается Матомэ Угаки, его самолет приводнился, по другим сведениям упал в воду, а самого адмирала спасли.



Угаки был одним из самых яростных популяризаторов ведения войны с использованием камикадзе. Ему и была поручена разработка операции "Тэн-го", которая потерпела сокрушительный провал.



Американцы уничтожили 24 японских бомбардировщика, пилотировали которые 72 японских летчика - в каждой крылатой машине по три человека.



Являясь приверженцем идеи использования камикадзе, адмирал, в итоге стал им сам.



15 августа 1945 года Матомэ Угаки совершил свой последний боевой вылет на самолете Yokosuka D4Y Suisei.