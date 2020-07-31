|Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе
01:02 01.08.2020
Японцы, одна из самых непонятных наций для обычного европейца. Их поступки и действия во время Второй мировой войны, порой не поддаются ни какой логике.
Отличились они тем, что были одинаково безжалостны, как к врагу, так и к себе самим.
Будущий японский адмирал ВВС Матомэ Угаки родисля в 1890 году. В 1912 году окончил Военно-морскую академию и служил на крейсере "Адзума" в звании младшего лейтенанта.
Каким образом строился образовательный процесс военных специалистов в Японии, сказать сложно, но известно, что в ВВМ Матомэ Угаки попал не сразу.
Только после присвоения ему звания лейтенанта он окончил школу артиллеристов и бы назначен на эсминец "Минэкадзэ" командиром артиллерии.
В дальнейшем он проходил службу на различных судах и должностях, был военным резидентом Японии в Германии.
Адмирал Матомэ Угаки, один из немногих, кто сумел выжить во время проведения американскими ВВС операции "Месть" - те мстили за Перл Харбор и вели "охоту" на Исороку Ямамото, который и разработал ту самую операцию.
Ямамото настигла американская пуля еще в салоне самолета, после чего тот упал, а сам Исороку не выжил.
Что касается Матомэ Угаки, его самолет приводнился, по другим сведениям упал в воду, а самого адмирала спасли.
Угаки был одним из самых яростных популяризаторов ведения войны с использованием камикадзе. Ему и была поручена разработка операции "Тэн-го", которая потерпела сокрушительный провал.
Американцы уничтожили 24 японских бомбардировщика, пилотировали которые 72 японских летчика - в каждой крылатой машине по три человека.
Являясь приверженцем идеи использования камикадзе, адмирал, в итоге стал им сам.
15 августа 1945 года Матомэ Угаки совершил свой последний боевой вылет на самолете Yokosuka D4Y Suisei.