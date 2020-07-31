Горечь потери не восполнит и миллион. 29 кыргызстанских медиков пало в борьбе с КОВИД

07:34 01.08.2020

Горечь потери не восполнит и миллион

Двадцать девять медиков положили свои жизни в борьбе с коронавирусом, спасая наши. И хочется очень верить, что этот печальный список больше никогда не пополнится.



Правда, в отечественной группе "Светлой памяти умерших от COVID–19 и пневмонии" более сорока имен врачей, медсестер, которых не стало буквально за четыре месяца. Больно и страшно. Больно потому, что Родина–мать оставила их без защиты. Медиков отправляли на передовую в обычных халатах и масках. Вспомните, в аэропорту, в пунктах пропуска нас встречали врачи с тепловизорами, без защитных костюмов и прочего снаряжения. В медицинской практике за рубежом главный принцип в любых ситуациях, в частности с CОVID, сберечь медперсонал. Будут медики, значит, будет кому спасать заболевших. У нас же действовали вопреки этому принципу, а потому столько заболевших и такие потери в медицинской среде. И в итоге медиков стало катастрофически не хватать, то и дело из правительства и Минздрава призывают людей с медобразованием, ординаторов помочь в этой тяжелой борьбе.



Безопасность медперсонала даже в такой критической ситуации стала ...надцатой задачей после бесполезного заливания дезсредствами дорог. В то время как не было в достаточном количестве защитных костюмов, масок, очков. И, кстати, Минздрав потратил 30 миллионов сомов, выделенных правительством, отнюдь не на защиту медработников. А когда медики начали роптать, поскольку остались один на один с CОVID абсолютно без какой–либо защиты, им пригрозили увольнениями. Это было и вначале, угрозы слышны и по сей день.



И пока не начала поступать гуманитарная помощь, образовалась серьезная брешь в системе обеспечения медицинских вмешательств и медперсонала. И надо отдать должное нашему населению: оно кинулось спасать медиков. Люди перечисляли деньги, шили маски, покупают и до сих пор защитные костюмы для медиков в регионах и продукты для тех, кто работает в "красной зоне".



Неподготовленность, а скорее халатность верхов, обернулась трагедией. Она - следствие отношения государства к системе здравоохранения вообще и в частности к медицинским работникам, да и к нам, его гражданам. Люди умирали, потому что не хватало мест в больницах, врачей, порой по 80–90 больных, в том числе тяжелых, например, лечили два врача и две медсестры. То есть люди умирали из–за несвоевременного оказания медицинской помощи. А медики падали от усталости, заражались и умирали, потому что сутками работали в стрессовых условиях, у них стремительно падал иммунитет, и риск заражения увеличивался в разы.

Но, может, эта трагедия заставит наконец правительство своевременно решать проблемы нашего здравоохранения и с кадрами, и с оборудованием, и с зарплатами. Больной медицина стала именно из–за ее слабого обеспечения, отсутствия новых больниц, назначений министров не по профессиональным качествам, а по известным только верхам соображениям. Это не касается, сразу оговорюсь, нынешнего министра Сабиржана Абдикаримова. Он–то как раз неслучайный человек в этой системе. А врачи у нас в большинстве своем сильнейшие. Это отмечают все.

И думается, в верхах все–таки начали понимать, что медики - это наше все, их надо беречь и защищать. Даже отправили первую группу из 10 врачей на Иссык–Куль. На ближайшее время предусмотрен отдых более тысячи медработников. По информации главы управления человеческих ресурсов и организационной работы Минздрава Айгуль Бообековой, 400 из них из Бишкека.

"Сейчас рассматриваем организацию отдыха медиков, которые работают на юге страны в Оше, Джалал–Абаде и Баткене. Их отправят в курортную зону Джалал–Абада и на Иссык–Куль", - сказала она.

Айгуль Бообекова напомнила, что, согласно постановлению правительства, заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших - в миллион. Но перед тем как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве, как сообщила Бообекова, будет тщательно проверять каждый случай. Известно, что Минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей. Рассматривается вопрос выплаты компенсации еще 40 медикам.

"В этом направлении работает комиссия. Заявки сейчас поступают, комиссия заседает. Возможно, это идет чуть–чуть с запозданием. Я так думаю, ни один медработник не останется без внимания, все эти случаи будут рассмотрены", - пояснила Бообекова. Но было бы, наверное, честно и справедливо выделить компенсации родным всех умерших медработников, работавших не только в "красной зоне", и всем заболевшим COVID. Хотя даже миллион сомов никогда не восполнит горечь потери близкого человека!

Доктор медицинских наук, профессор Орозали Узаков предлагает создать центр реабилитации и аллею людей в белых халатах как дань светлой памяти умершим врачам в борьбе с COVID. А перенесшим потребуется долгая реабилитация. Но пока они еще на передовой...

На 30 июля в стране зафиксировали 2 743 случая заражения COVID–19 среди медиков, из них выздоровели 1 664 человека.



Нина НИЧИПОРОВА, заместитель главного редактора "ВБ".

31 июля 2020