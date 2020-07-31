Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527

07:36 01.08.2020

Зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений COVID-19 в мире



Рекордные 292 527 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за последние сутки. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Согласно данным организации, умерли 6812 пациентов с COVID-19. Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 17 106 007, число летальных исходов - 668 910.



На сегодняшний день больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 9 152 173 и Европе - 3 333 300.