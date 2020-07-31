 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527
07:36 01.08.2020

Зафиксирован суточный антирекорд по числу заражений COVID-19 в мире

Рекордные 292 527 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за последние сутки. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным организации, умерли 6812 пациентов с COVID-19. Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 17 106 007, число летальных исходов - 668 910.

На сегодняшний день больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 9 152 173 и Европе - 3 333 300.

Источник - Tengrinews.kz
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