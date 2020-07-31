 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.08.2020
09:05  России пора становиться хранилищем памяти мира, - Евг.Фатеев
09:04  Мягкая сила должна быть еще и умной, - В.Коровин
09:01  Журналистам и блогерам Каракалпакстана вернули телефоны и компьютеры
07:57  КырВыборы-2020. Молодые лидеры в списках - это массовка для денежных мешков, - И.Шестаков
07:39  Пакт между КНР и Ираном изменит ситуацию в Евразии, - Дм.Седов
07:36  Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527
07:34  Горечь потери не восполнит и миллион. 29 кыргызстанских медиков пало в борьбе с КОВИД

07:31  Новейший ресурс в борьбе за власть - волонтеры, - Анвар Ажиев
06:42  Нукус. Скончался от КОВИД глава Каракалпакстана Герой Узбекистана Муса Ерниязов
01:02  Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе
01:01  Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
00:13  КырВыборы-2020. Хитрая политическая игра лидеров партий, - З.Курманов
00:07  Суд разобрался. В Киргизии будут две альтернативные "Соц.-дем. партии"
Пятница, 31.07.2020
21:54  С британским принцем Эндрю занимались сексом в принудительном порядке
21:51  Умер хороший британский режиссер и сценарист Алан Паркер
17:24  Пьяный советник Таласского губернатора Киргизии упырь Марслатбек Шералиев задавил велосипедиста
16:56  Кыргызстан. Власть должна обеспечивать занятость населения, - М.Мусабаев
16:52  Путин окончательно отказался от аренды РЛС "Балхаш" на территории Казахстана
16:03  Кого из Рос-депутатов заставят Родину любить, а кому оставят американский паспорт
16:01  "У нас все хорошо". Как в Узбекистане лечат больных ковидом
15:59  24-28 августа 2020 г. в пройдет "Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия": Каспийская неделя"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырВыборы-2020. Молодые лидеры в списках - это массовка для денежных мешков, - И.Шестаков
07:57 01.08.2020

1 августа 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Политолог Игорь Шестаков считает, что не надо тешить себя иллюзиями, изучая существенное обновление списков партий, идущих на парламентские выборы. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, подобная технология была обкатана еще в 2010 году, когда выборы в Жогорку Кенеш пришлись на исторически переломный момент. Тогда в списках кандидатов избиратели обнаружили известных людей, пользующихся определенным авторитетом, но не связанных с политкой и бизнесом.

"Однако политическая природа взяла свое, и мы увидели, как творческие и не замешанные в скандалах люди стали поводом для торгов. Мандаты они так и не получили, несмотря на победу политорганизаций, от которых баллотировались", - сказал эксперт.

История повторяется: все эти молодые креативные - массовка. Кто сегодня герои нашего времени? Волонтеры. Вот они и стали предвыборным товаром для политиков.

Он добавил, что парламент шестого созыва абсолютно себя дискредитировал, но тем не менее 70 процентов депутатов Жогорку Кенеша намерены сохранить мандаты в седьмом созыве. Они пускают в ход все мыслимые и немыслимые приемы, чтобы спасти свой имидж.

Политолог уверен, что отретушированные партийные списки - это завлекаловка для центральных городов, в основном для Бишкека и Оша, где электорат во все времена был менее активен, чем в регионах.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596257820
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил выработать дополнительные меры по поддержке бизнеса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №475
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №480
- Кадровые перестановки
- В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?
- О ситуации на финансовом рынке
- И ни у кого ничего не треснуло
- Рабочая поездка Р. Скляра в Татарстан: создание совместных производств и реализация инвестиционных проектов
- Депутаты демпартии "Ак жол" требуют от минздрава обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы и малые города
- Получателям выплаты "42 500 тенге" дополнительно перечислят 0,5 МЗП в связи с продлением карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  