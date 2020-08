Мягкая сила должна быть еще и умной, - В.Коровин

09:04 01.08.2020

Валерий Коровин

директор Центра геополитических экспертиз

30 июля 2020,



Назначение новым главой Россотрудничества Евгения Примакова-младшего началось, ожидаемо, с проведения антикоррупционной проверки. И это правильно, иначе как начинать работать в ведомстве, которое годами поглощало государственные средства в больших объемах без видимых результатов.



А таковыми, очевидно, должно было стать повышение влияния России на международной арене, усиление уровня идейного воздействия и культурного присутствия. Что должно влечь за собой и расширение сферы российского политического влияния. В общем, от Россотрудничества все эти годы ожидали усиления того, что принято называть мягкой силой.



Правда, что скрывается под этой формулировкой, похоже, не всем и не всегда понятно, в том числе, видимо, и прежнему руководству этой структуры. В итоге перед новым руководителем стоит нетривиальная задача: подготовить стратегию развития и усиления этой самой мягкой силы – и начать, по сути, все с самого начала.



На мой взгляд, необходимо начать со смыслов, то есть с того, что мягкая сила представляет собой один из методов ведения войны. Иначе зачем тогда вообще говорить о силе. Но войны, как и следует из названия, мягкой. Впрочем, у нас это уже в любом случае перевод, некая калька с американского Soft Power – излюбленного метода воздействия на противника, используемого именно военным ведомством США для установления американского глобального доминирования. И Power в данном случае это не наше скромное – сила, а американское высокомерное – Власть, Могущество. Что говорить, издержки перевода.



В любом случае Soft Power – это метод ведения войн. Но войны эти не классические, жесткие (Hard) – а, если можно так выразиться, войны ума. Отсюда еще один понятийный аналог этого подхода – Smart Power. В таких войнах стороны оперируют не армиями и техникой, а смыслами, идеями, идеологемами и даже культурными кодами. Ну или одна из сторон оперирует смыслами, а вторая все еще по старинке готовится к прошедшей войне. Впрочем, это тоже не помешает. Хотя бы это.



Фото: Chris Robbins/Global Look Press

В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется... нет, не армия, а система смысловых кодов. Современный французский философ, теоретик культуры Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Это когда население территории, которую ты хочешь поставить под свой контроль, говорит с тобой на одном смысловом языке, так же, как и ты, понимает содержание основных понятий, терминов и разделяет с тобой общие ценности.



Иными словами, если, к примеру, США хотят установить стратегический контроль над, допустим, территорией России, ну чисто гипотетически, то, по уму, начать нужно с навязывания – сначала элитам, а затем и массам – своей эпистемы. Делается это, как правило, через воздействие на культуру. И здесь важнейшим из искусств, как говаривал классик, для нас является кино. Ну и образование, разумеется.



Противник перестает быть таким уж противником, когда вы говорите с ним на одном языке – одни фильмы смотрели, любите одних и тех же актеров, слушаете одну и ту же музыку, читаете одни и те же книги. Да что книги, учебники, а также интерпретации исторических событий в них описанных, у вас тоже одинаковые. Та же система образования – болонская, например. Те же смыслы – красиво жить, и цели – иметь дом, допустим, в Майами.



Вы заходите в супермаркеты, да, каждый в свой, на рождественскую распродажу, ту, что перед 25 декабря, разумеется, и слышите знакомое и близкое "Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way" – и вам становится тепло и уютно на душе. Даже если находитесь вы на разных континентах. Вы покупаете одни и те же бренды, ну те самые, такие близкие вам. И даже счета у вас в одних и тех же банках. Разница лишь в том, что один из вас агрессор, а второй – жертва. Причем жертва, не считающая агрессора врагом, а считающая, напротив, другом, ведь у вас так много общего. ОК?



Чтобы жертва была податлива и готова к закланию, чтобы она не сопротивлялась, а была тепленькой и готовой расслабляться и получать удовольствие от акта насилия над ней, она должна находиться с агрессором в одной смысловой эпистеме, в одной системе культурных, идеологических и политических координат. И если ей говорят "демократия" – она должна сама понимать, что речь идет об американской демократии. Если ей говорят "культура" – она должна не задумываясь слышать: великая американская культура. При фразе "хорошая жизнь", сознание жертвы само должно достраивать – "в США".



Америка – рай. НАТО – оплот свободы и демократии. Образование – Гарвард, Йель. В крайнем случае, британский Оксфорд. Работать и жить – только на Западе. Пилить и откатывать, отбывая вахту чиновником – это в России. Правильно подготовленная жертва должна реагировать на команды, отмечать Хэллоуин и День святого Валентина, напевать Happy birthday to you своим детям с рождения, отдавая их в английскую школу, как только научатся ходить, и уже с яслей готовя к свалу на Запад.



Такое население не увидит в солдате НАТО агрессора, а американский морской пехотинец для него с самого детства – спаситель человечества, несущий демократию и безопасность. Человек с американским флагом на шевроне – свой. Ведь в любимом фильме он точно такой же. И все это – западная, американская эпистема – смысловая система координат, навязанная противнику для того, чтобы превратить его в податливую жертву.



Такое превращение – и есть прерогатива мягкой и умной силы. Ты хозяин положения в любой точке планеты, когда ты опираешься на свою эпистему – смысловой код, на котором выстраивается вся система ценностей там, где находятся твои стратегические интересы: от детских игрушек и школьного образования до жизненных ориентиров и целей, вытекающих из того же корня произрастающих смыслов.



Но для того, чтобы свою эпистему хоть кому-то навязать, необходимо обладать парадигмальным мышлением, при этом во всем альтернативным тому, которым оперируют твои оппоненты. Только тогда ты сможешь навязываешь свою систему ценностей, свое мировоззрение и взгляды в качестве альтернативы, создав на их основе источник некоего идейного и смыслового доминирования. Ну или хотя бы влияния. Вот что такое мягкая сила. Впрочем, это не означает, что обычная, классическая армия для умной войны совсем не понадобится. Понадобится, но в самом конце, в качестве довершающего фактора, для финальной зачистки. Но сначала – ум и культурные коды.



Имеет ли нечто подобное хоть какое-то отношение к деятельности Россотрудничества? Хотелось бы, чтобы с новым руководством деятельность этой структуры стала хоть чуточку Smart, иначе все будет Hard.



Слышите, как Jingle bells звучат у вас в голове? Взгляните на свой Apple, может это Google включил трансляцию американской культурной матрицы, навязывая смысловую парадигму агрессора своей жертве, а вы и не заметили? Ведь так мягко, так привычно, и так приятно...