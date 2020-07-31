 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.08.2020
09:05  России пора становиться хранилищем памяти мира, - Евг.Фатеев
09:04  Мягкая сила должна быть еще и умной, - В.Коровин
09:01  Журналистам и блогерам Каракалпакстана вернули телефоны и компьютеры
07:57  КырВыборы-2020. Молодые лидеры в списках - это массовка для денежных мешков, - И.Шестаков
07:39  Пакт между КНР и Ираном изменит ситуацию в Евразии, - Дм.Седов
07:36  Новый рекорд суточного заражения КОВИД в мире - 292 527
07:34  Горечь потери не восполнит и миллион. 29 кыргызстанских медиков пало в борьбе с КОВИД

07:31  Новейший ресурс в борьбе за власть - волонтеры, - Анвар Ажиев
06:42  Нукус. Скончался от КОВИД глава Каракалпакстана Герой Узбекистана Муса Ерниязов
01:02  Матомэ Угаки: Адмирал, ставший камикадзе
01:01  Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
00:13  КырВыборы-2020. Хитрая политическая игра лидеров партий, - З.Курманов
00:07  Суд разобрался. В Киргизии будут две альтернативные "Соц.-дем. партии"
Пятница, 31.07.2020
21:54  С британским принцем Эндрю занимались сексом в принудительном порядке
21:51  Умер хороший британский режиссер и сценарист Алан Паркер
17:24  Пьяный советник Таласского губернатора Киргизии упырь Марслатбек Шералиев задавил велосипедиста
16:56  Кыргызстан. Власть должна обеспечивать занятость населения, - М.Мусабаев
16:52  Путин окончательно отказался от аренды РЛС "Балхаш" на территории Казахстана
16:03  Кого из Рос-депутатов заставят Родину любить, а кому оставят американский паспорт
16:01  "У нас все хорошо". Как в Узбекистане лечат больных ковидом
15:59  24-28 августа 2020 г. в пройдет "Лаборатория молодого аналитика "МедИАЦия": Каспийская неделя"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
России пора становиться хранилищем памяти мира, - Евг.Фатеев
09:05 01.08.2020

Евгений Фатеев
Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
31 июля 2020,

По всему западному миру валят памятники. Пока нет вопиющих новостей про музеи, но есть основания полагать, что музейные новости у нас еще впереди. Они только недавно открылись после карантина. Да и то не все. В музеях хранится старое искусство, живет старая вещность, которая буквально вопиет о своей неполиткорректности.

Сегодня музеи – это одна сплошная зона поражения всяческими "измами". В старой европейской живописи живут насилие и расизм, сексизм и… там Иисус Христос сплошь белый. И стоит ожидать попыток поменять музейные экспозиции, развенчать и низвергнуть великих представителей "белого" искусства. А может случиться и нечто похуже.

Учитывая сегодняшнюю всеобщую взвинченность, найдут ли правовые системы западных стран в себе силы жестко наказать какого-нибудь вандала, возжелавшего надругаться над произведениями "неправильного" искусства? Насколько сегодняшние музеи застрахованы от невежественных, но расово, гендерно соответствующих геростратишек, эдаких невежественных сверхчеловечков, которые заявятся в музей с чем-нибудь колюще-режущим, распыляющим или растворяющим? Как это сделала в 1914 году, например, откровенная идиотка, суфражистка Мэри Ричардсон, искромсавшая ножом шедевр Веласкеса "Венера с зеркалом". Кстати, ее биографическая траектория весьма показательна. Вскоре она вступила в Британский союз фашистов и стала лидером его женского подразделения.

И хватит ли западным музеям пороху отстоять право находиться в экспозиции для неполиткорректных, по сегодняшним меркам, картин? Сможет ли Метрополитен-музей защитить "Спящую Терезу" Балтю, которую обвиняют в "романтизации сексуализации ребенка"? Три года назад удалось. Получится ли это сейчас?

И не была ли акция, случившаяся в Художественной галерее Манчестера в 2018 году, открытием ящика Пандоры? Напомню, руководство галереи на время убрало из постоянной экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса "Гилей и нимфы", шедевра прерафаэлитской живописи, за "откровенный сексизм" и несоответствие представлению сегодняшних феминисток о прекрасном.

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Все больше набирает обороты отыскивание в истории старой европейской живописи художниц, работы которых можно более или менее обоснованно повесить в больших музеях. Следует признать, что в истории старого европейского искусства женских имен очень немного. Так получилось. Скажу более крамольную вещь – до XVIII века хороших художниц в Европе вообще не было. Но во имя равенства и других ценностей феминистского фундаментализма, боюсь, продолжится натягивание совы на глобус, вытаскивание за уши старых средненьких художниц в ущерб более талантливым художникам-мужчинам, которые могут пасть жертвами перемен в музейных экспозициях.

А еще разворачивается борьба с европоцентризмом. Так, в январе 2020 года Йельский университет отменил пользовавшийся много лет большим успехом базовый курс "Введение в историю искусства: от Ренессанса до настоящего времени" именно по причине его европоцентризма.

В меню всемирной аналитики появилось теперь такое блюдо, как расизм. Поскольку ребята на этой ниве работают системно и страстно, не удивлюсь тому, что через какое-то недолгое время Веронезе и Пуссена в Лувре еще придется поискать, а может там им уже и не найдется места.

Сегодня, на мой взгляд, происходит подтачивание некой надгендерной, надрасовой, надклассовой, всеобщей шкалы оценок. В этом корень современного варварства, подкрепленного спекуляциями пустых и подлых апостолов постмодернизма, злые и темные идеи которых выбрались из академических книжек и мутировали в кричалки звереющих на глазах участников уличных демонстраций. Сегодняшние варвары хотят вносить смешные и идиотские поправки к всеобщему: красоте, эффективности, истинности, чести и прочему.

И вот что я предлагаю. Если на Западе начнут перетруску и чистку институтов социальной памяти (музеев, библиотек и архивов), нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем, в их глазах, свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. На самом же деле, пора нам становиться великим Русским ковчегом, хранилищем памяти мира. Нам необходимо хранить способность человека к цивилизационной сложности. Как Бран Старк из "Игры престолов", мы должны стать всемирным трехглазым вороном.

Это какая-то патология – люди сегодня стремительно становятся маловместительными, неспособными к цивилизационной сложности. А в нас вся сложность мира способна поместиться. На территории современной России в разное время существовали более сотни различных государств. Своими историческими кульбитами мы сформировали в себе навыки такого существования. В нас, даже сегодняшних, вмещаются и Красный проект, и Романовская империя, и место наказания Прометея, и кантианский Кенигсберг, и Византия, и древнегреческие колонии, и Золотая Орда, и много всего другого – в нас все это может поместиться.

И многое мы уже умеем или учимся уметь хранить. Дуньхуанские рукописи и библиотеку Вольтера, едва ли не лучшее в мире собрание еврейских инкунабул и самую большую в мире коллекцию рукописей Карла Маркса…
Если опять вспомнить о реалиях популярного сериала "Игра престолов", в конечном итоге король ночи приходит, чтобы убить трехглазого ворона, хранителя всемирной памяти. И к нам придет. В сериале удалось отбиться. И мы отобьемся.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596261900
Новости Казахстана
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил выработать дополнительные меры по поддержке бизнеса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №475
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года №480
- Кадровые перестановки
- В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?
- О ситуации на финансовом рынке
- И ни у кого ничего не треснуло
- Рабочая поездка Р. Скляра в Татарстан: создание совместных производств и реализация инвестиционных проектов
- Депутаты демпартии "Ак жол" требуют от минздрава обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы и малые города
- Получателям выплаты "42 500 тенге" дополнительно перечислят 0,5 МЗП в связи с продлением карантина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  