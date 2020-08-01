Маски - грудничкам. КазВласти изощряются карантином

13:37 01.08.2020

Маски грудничкам: врачи удивлены абсурдным требованием



Татьяна Киселева



Носить маски теперь неодходимо даже просто выйдя на улицу. Требование касается всех, включая грудных младенцев. Такое решение вызвало недоумение и возмущение у врачей.



Решение противоречит международным нормам



Педиатр Дмитрий Киреев считает требование надевать маски младенцам скорее чем-то вроде геноцида, нежели заботой. Потому что



случаи с удушьем детей младше трех лет могут возрасти в десятки раз



- Американская ассоциация педиатров еще в начале весны запретила надевать маски детям младше двух лет. Так что



в США родителям, которые надевают маски детям младше двух лет, грозит штраф. А у нас наоборот,



если вы не надеваете маски своим детям, платите штраф в 83 тысячи тенге. Это решение необдуманное, - считает доктор.



Удивило Киреева и то, что на вопрос журналиста, где приобрести маску ребенку, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил, что "в каждой аптеке".



- Я посетил четыре аптеки и ни в одной не нашел масок для младенцев



Все говорят, что в наличии маски только для взрослых. В некоторых аптеках, как сказали мои друзья, удается найти маски в аптеках для детей более старшего возраста, но никак не для младенцев, - отмечает педиатр.



Последствия



Между тем, отвечая на вопрос журналиста, министр Алексей Цой порекомендовал родителям самостоятельно сделать младенцам маски из марли, либо вдвое перевязать резинки на обычных масках для взрослых. И отметил, что не нужно делать из этого проблему. Дмитрий Киреев призывает министерство здравоохранения переосмыслить сказанное и внести коррективы - это позволит сохранить десятки и сотни жизней.



- Сейчас в панике люди начнут надевать маски на маленьких детей



Кто захочет платить такой большой штраф? Для некоторых это зарплата! - замечает врач.



Министерство меняет решения



Свое возмущение действиями Минздрава выразила и депутат мажилиса Ирина Смирнова:



- Когда я услышала об этом, была удивлена.



Встает вопрос об адекватности отношения Минздрава к этой теме



Во-первых, нет никаких доказательств, что новорожденные болеют коронавирусом.



Во-вторых, есть прямая и четко выраженная опасность того, что ребенок задохнется.



Когда мы слышим из уст министра такие высказывания, возникает недоверие к действиям министерства в целом



Когда мы видим столько последствий от коронавируса, которых нет даже в тех странах, где было меньше затрат и усилий в борьбе с болезнью, понятно, что ответственность за это ложится на министерство здравоохранения. Эти их постоянные "шарахания" из стороны в сторону, мягко говоря, удивляют. Месяц назад они говорили одно, сейчас - совершенное другое, диаметрально противоположное. В результате наши люди вынуждены самостоятельно искать решения. В нынешней ситуации



я не думаю, что каждый родитель наденет маску на маленькое личико своего новорожденного ребенка ради выполнения приказа министра здравоохранения



Я не считаю это его решение правильным. Министру следует объясниться по этому поводу с народом и не считать людей глупее себя!



Будет ли волна штрафов?



- Как вы думаете, начнут ли сейчас штрафовать мамочек с младенцами без масок? Или если ребенок ее стянул, малышу ведь не объяснишь, что надо…



- Я надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя разъяснения, которые происходят в последнее время, в том числе и из уст главного санитарного врача, вгоняют в ступор. Он постоянно делает все новые и новые заявления, исключая первоначально сказанные и не объясняя никаким образом того, что происходит, только декларируя и декларируя. А тем временем



в больницах не соблюдаются требования по предотвращению распространения инфекции



Хотя это самое главное, что должно было быть. Не исследуются причины смерти граждан, где важным фактором стал коронавирус. Не обследуются те, кто находился во взаимодействии с зараженными. Вместо этого делаются бесконечные заявления с устрашениями и постоянными штрафами.



Постоянно ищут виноватых среди народа



Недавно министр заявил, что 30% ответственности несет здравоохранение и 70% - население. Такой подход не приведет к добру. Я с этим категорически не согласна. Мы должны рационально, без запугиваний помогать друг другу в конструктивном взаимодействии. А безграмотные действия министерства с самого начала и запугивания заставляют делать вывод, что в борьбе с коронавирусом нам остается полагаться лишь на себя…