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Кыргызстанский правозащитник Азимжан Аскаров похоронен в узбекском Янгибазаре
13:39 01.08.2020

ПРАВОЗАЩИТНИК АЗИМЖАН АСКАРОВ ПОХОРОНЕН В ГОРОДЕ ЯНГИБАЗАРЕ (УЗБЕКИСТАН)

Суббота, 01 Августа 2020

31 июля в городе Янгибазар в Ташкентской области, состоялись похороны Азимжана Аскарова, известного правозащитника из Киргизии, который в 2010 году по сфабрикованному делу был приговорен к пожизненному заключению, а 25 июля скончался в тюремной больнице.

Автомашина с телом Азимжана Аскарова, в сопровождении его вдовы Хадичи за 20 часов проехала из Бишкека через Ош (Киргизия) и Андижан (Узбекистан) до города Янгибазар, где проживают дети и родственника Аскарова.

В его доме побывали правозащитницы Елена Урлаева и Солмаз Ахмедова, чтобы проститься с этим прекрасным человеком, художником, правозащитником, журналистом.

Родственники показали им многочисленные письма от людей со всего мира, которые адресовали слова поддержки и солидарности Азимжану Аскарову, содержавшемуся в одиночной камере на протяжении 10 лет.

Это текст письма Азимжана Аскарова художнице из города Солнечногорска Алисе Меньшиковой:

"Здравствуйте Алиса и мои дорогие друзья. Я, Азимжан Аскаров, находясь в заключении, получил от Вас теплое сердечное письмо. Для меня день получения писем - это праздник. Через рисунки Алисы я каждого из Вас представляю перед своими глазами.

Того, что я испытал на своей шкуре, не желаю даже своим врагам. В июне 2010 года государство, в котором мы живем, доказало неспособность управлять страной. Авторами конфликта были [киргизские] националисты, а государство их поддержало. После конфликта силовые структуры инициировали сфабрикованные обвинения против узбеков, 98 процентов узбеков пострадавших, и 98 процентов узбеков осуждены.

За один миг мы стали чужие в своей стране. До настоящего времени (…) узбеки томятся в тюрьмах, а государство не признало своих ошибок - те, кто с оружием в руках пошел против узбеков и убивал их, вместо привлечения их к уголовной ответственности стали героями.

Меня держат в одиночной камере, я тоже рисую автопортреты, заканчиваю книгу, где я подробно осветил то, что увидел своими глазами в июне 2010 года.

В моем осуждении главными участниками стали высшие руководители страны. Я рассказывал о преступлениях силовиков и об июньских событиях, и это дало возможность навсегда избавиться от меня.

Хотя я нахожусь в тюрьме, я счастлив потому, что Бог дал мне из 5-ти континентов мира многомиллионных друзей…".

По словам Елены Урлаевой, родные Азимжана Аскарова выражают сердечную благодарность правозащитникам Киргизии и лично Толекан Исмаиловой.

А также представителям МИД Узбекистана, сотрудникам посольства Узбекистана в Киргизии, оказавшим содействие в перевозке тела Азимжана Аскарова для похорон в сопровождении специальных служб в Узбекистан. Особая благодарность Ильхому Нематову, заместителю министра иностранных дел, который постоянно был на связи с родственниками Аскарова в эти дни и координировал действия для беспрепятственного проезда машины через государственные границы.

После похорон Азимжана Аскарова над Янгибазаром прошел дождь. Природа тоже прощалась с художником, отметила Елена Урлаева.

Соб. инф.

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Источник - asiaterra.info
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