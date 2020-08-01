Ташкент. Дело "шпиона Ярбабаева" - нарушениям нет числа, - адвокат Майоров

13:52 01.08.2020

От Майорова о полковнике



17 июля пресс-служба Верховного суда сообщила о вынесении Военным судом приговора полковнику Вооруженных сил Узбекистана Акбару Ярбабаеву, признанному виновным в измене государству и приговоренному к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Поскольку тогда ни одно местное издание не поинтересовалось мнением адвоката о ходе судебного следствия, мы решили восполнить этот пробел и публикуем письмо Сергея Александровича Майорова, направленное в редакцию нашего издания.



"В силу незаконного ограничения, которое наложил на меня суд в вопросе разглашения сведений, полученных при изучении уголовного дела и в ходе судебного процесса, я не могу рассказать, в чем конкретно обвинен А. Ярбабаев и в чем он признан виновным. Резолютивная часть приговора объявлена 15 июля с.г., но с приговором ни я, ни осужденный, не ознакомлены. Поэтому я даже не знаю, по всем ли эпизодам обвинения суд признал Ярбабаева А.Н. виновным или в какой-то их части.



Я не могу назвать фамилии членов следственной группы, сфальсифицировавших материалы уголовного дела, фамилию прокурора, не изучившего дело, но утвердившего обвинительное заключение, фамилию прокурора, который также не изучив дело, поддержал обвинение в суде, фамилию судьи, вынесшего несправедливый приговор.



Я не могу рассказать о топорно составленной экспертизе, положенной в основу обвинения А. Ярбабаева, о ее безграмотных авторах. Не могу рассказать, какие именно доказательства, принятые судом, следует отнести к недопустимым доказательствам. Я не могу рассказать об обвинительном заключении по делу Ярбабаева А.Н., из которого следует, что с элементарной логикой у следователя большие проблемы. По каждому факту этого уголовного дела я могу доказать, что принцип презумпции невиновности следователем и судом был проигнорирован. Я могу это рассказать специалистам, допущенным к материалам дела, но не могу сделать публично.



Признаюсь, что еще до начала судебного следствия я заявил судье отвод на том основании, что этот же судья по другому аналогичному делу, где я защищал другого, тоже очень достойного человека, дискредитировал себя вынесением несправедливого приговора. Отвод был отклонен. В суде я заявил о профнепригодности прокурора, который поддерживал обвинение, не изучив материалы дела. Ответа не получил.



Я утверждаю, что полковник Ярбабаев Акбар Нигматуллаевич не совершал преступления, в котором суд признал его виновным. Конечно, я буду использовать процессуальные механизмы для реабилитации полковника, но мой опыт подсказывает, что реабилитация может произойти не скоро. Причина – полное отсутствие независимости и беспристрастности суда, отсутствие надлежащего надзора за следствием со стороны прокуратуры, низкий профессиональный уровень и ложное понимание "чести мундира" следователей.



И, конечно, отсутствие равенства между сторонами обвинения и защиты. Полное игнорирование судом заявлений, ходатайств, жалоб, доказательств, представленных адвокатом в защиту подсудимого. Адвоката в современном уголовном судебном процессе можно назвать абсолютно независимым, поскольку от адвоката ничего не зависит!



Отмечу, что уважения, доверия к следственному органу, инспирировшему расследование против Ярбабаева А.Н. ни у меня, ни у адвокатского сообщества, ни у практикующих юристов, ни у большинства незаконно загнанных в арестантские клетки наших граждан, нет.



О незаконных методах давления, которые применяли представители правоохранительных органов в отношении Ярбабаева А.Н. для фальсификации доказательств, он сам подробно рассказал в суде, а я официально доложил надзорным и контролирующим органам. Реакции – никакой! Ни со стороны суда, ни со стороны надзорных органов.



В молодости я работал следователем, следственное подразделение, которое я возглавлял, несколько лет подряд признавалась лучшим в области, где я проходил службу. Я умел и умею отличать недопустимое доказательство от допустимого. У меня есть моральное, профессиональное право и личный опыт, чтобы заявить: наша судебная система не обеспечивает справедливости.



Я хочу сказать правду о моем подзащитном, в первую очередь его близким, друзьям и родственникам: Ярбабаев Акбар Нигматуллаевич не изменял нашему государству. Еще раз заявляю то, что многократно и открыто заявлял на различных площадках: наше государство в лице судов по уголовным делам не соблюдает Международный Пакт о гражданских и политических правах. Согласно пункту 1 статьи 12 Пакта: "…любое судебное постановление по уголовному… делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми…".



Приговоры, которые выносят от имени Республики Узбекистан, должны быть публичными. Приговор в отношении Ярбабаева А.Н. не является публичным. Более того, в нарушение Пакта, Конституции и УПК, он не будет выдан на руки ни мне, ни Ярбабаеву А.Н. Если бы суд выполнил требование Пакта, то страна знала бы своих "героев": и прокурора, поддержавшего обвинение, и судью, вынесшего несправедливый приговор. Это и есть истинная причина отказа от публичности: чтобы окружающие - соседи, знакомые, родственники не знали в лицо этих "героев". Вторая причина: максимально затруднить процесс обжалования несправедливого приговора.



Обращаю внимание общественности на незаконные действия следственных органов, органов прокуратуры и судов в вопросе о признании уголовного дела секретным. Дело в том, что следователи и суды, не имея на то полномочий, игнорируя УПК и Закон Республики Узбекистан "О защите государственных секретов", объявляют государственным секретом не просто конкретную информацию, а полностью все уголовное дело. Такой порядок засекречивания законом не предусмотрен. И таких полномочий по засекречиванию информации ни у следователя, ни у судьи нет.



Пользуясь случаем, разрешите через ваше издание обратиться к президенту Республики Узбекистан.



Уважаемый Шавкат Мироманович, события последних лет в судебной системе свидетельствуют, что далеко не всегда наши суды выносят справедливые приговоры. Это негативное явление было отражено в Вашем выступлении на видеоселекторном совещании от 30 июня 2020 года: "…решения, принимаемые судами, должны основываться только на доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства. … некоторые судьи зациклены на материалах следствия, а это дискредитирует закон, судебную власть и государство… справедливость должна осуществляться на глазах людей, открыто и прозрачно, во имя справедливости…".



Я обращаюсь к Вам с просьбой предпринять меры для достижения справедливого решения в отношении Ярбабаева Акбара Нигматуллаевича.



С. А. Майоров, адвокат полковника Ярбабаева А.Н.