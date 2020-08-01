"Демократия в цифре". КазВласти придумывают все новые способы "кунделикнуть" бюджет под мнимые реформы

13:53 01.08.2020

Демократия в цифре: какой будет главная "фишка" Мусина?



Автор: Газиз Абишев



В казахстанской цифровизации смена караула: вместо многолетнего куратора отрасли Аскара Жумагалиева профильное министерство возглавил молодой Багдат Мусин. Одной из фишек его работы может стать "цифровая демократия".



Аскар Жумагалиев полтора десятилетия был одним из главных цифровизаторов страны в должностях председателя Агентства по информатизации и связи, председателя правления национальной компании "Казахтелеком", министра связи и информации, министра транспорта и коммуникаций, цифрового вице-премьера и министра цифровизации.



Понятное дело, в цифровом мире прошло сразу несколько эпох: Казахстан внедрил 3G, а затем и 4G, выйдя к рубежам 5G, возникли суперпопулярные мобильные банковские приложения, миллионы граждан прошли сквозь Mail.ru Агент, Viber и ВКонтакте, обосновавшись в Facebook, WhatsApp и Telegram.



Одним из главных достижений Аскара Жумагалиева можно считать работу электронного правительства и Центров обслуживания населения (ЦОНы). E-gov действительно стал удобной площадкой, благодаря которой казахстанцам уже нет необходимости простаивать в очередях, множество услуг можно получить, авторизовавшись через сайт, приложение или телеграм-бот, авторизовавшись посредством электронно-цифровой подписи или одноразового sms-сообщения.



Безусловно, есть локальные проблемы с доступом в интернет, в сложной для людей старшего возраста архитектуре, но в целом система работает.



Касательно ЦОНов интересная история: они были созданы еще в 2005 году, управлялись министерством юстиции. Затем было вдруг принято решение передать ЦОНы под управление акиматов, что и было сделано с 1 января 2010 года. Эффективность сразу пошла на спад, возникли очереди, работа забуксовала. "Первые месяцы были проблемы, ведь это было для акиматов что-то новое", – отмечали чиновники на местах. В правительстве на вопрос смотрели по-другому и уже в 2011 году ЦОНы перешли под контроль жумагалиевского Министерства связи и информации.



Теперь же цифровизацией будет руководить молодой управленец Багдат Мусин, работавший ранее советником президента.



Пока в должности исполняющего обязанности министра, так как Мажилис находится на каникулах, а для назначения члена правительства необходимо пройти строгую парламентскую процедуру. Назначить первым вице-министром можно через постановление Кабинета министров, а в сентябре, с началом новой сессии, его, вероятно, утвердят в министерской должности.



Говорить о том, что означает назначение Мусина в политическом смысле пока рано, учитывая, что ему лишь 37 лет и это его первая крупная политическая должность. Работа в "Казпочте" и Генеральной прокуратуре показывает: Мусин неплохо генерирует идеи по отдельным проектам, способен их разрабатывать и воплощать, а также преподносить публике и высоким начальникам.



Нам еще только предстоит узнать, как он справится с многомерной рутинной работой по контролю за цифровизацией целой страны во всех ее аспектах.



Важных направлений у Багдата Мусина несколько. Вообще, их бесконечно много, учитывая, насколько Казахстан отстал в этом вопросе от, к примеру, Сингапура. Однако, проблем, касающихся местной специфики, несколько. Можно перечислить некоторые.



• Обеспечение сельской местности качественным интернетом. Этот вопрос уже поднимала национальная палата "Атамекен": оптоволокно в обход магистральный сетей монополиста в лице "Казахтелекома" могут провести и небольшие частные компании, для этого необходимо позволить им делать это вдоль национальных электрических сетей. Доведение качественного интернета до сел в информационную эпоху снимает большую часть дискомфорта сельских жителей.

• Проблема на стыке министерств цифровизации и образования и науки – масштабная цифровизация образования. Система "Кунделик" (электронный дневник) вызывает много вопросов по функциональности и способности выдерживать большие нагрузки. Как построить в интернете большую прикладную социальную сеть под названием "казахстанское образование", чтобы в ней можно было учить, учиться, контролировать процесс обучения – большой вопрос.

• Одним из первых публичных предложений новому министру от блогосферы было создать первый официальный сайт народных петиций. Набрала открытая петиция необходимое количество подписей – государство обязано рассмотреть и дать обоснованный ответ. Вероятно, государство на создание такого сайта не пойдет – потому что есть вопросы, всенародную поддержку которых лучше публично не верифицировать.



Однако, цифровая демократия – это на самом деле фундаментальный вопрос, который может стать "фишкой" министерского срока Багдата Мусина. Если Жумагалиев построил цифровую систему оказания обществу государственных услуг, то Мусин может построить цифровую систему общественного контроля за принятием государственных решений и их исполнением.



В настоящий момент в Казахстане активно развивается институт Общественных советов – не обладающих политической властью общественных организаций, создаваемых при центральных органах и местных администрациях, наполняемых гражданскими активистами и представителями общественных слоев. Формировать Общественные советы можно посредством инструментов электронного правительства открытым транспарентным голосованием, через них же можно собирать мнения людей и экспертов и конвертировать их к рекомендации и действия Общественных советов.



На следующем этапе можно внедрить систему оценки работы государственных органов гражданами посредством электронного правительства. Еще в прошлом году президент Токаев говорил о механизме "специальных опросов": если какая-то доля граждан выскажется негативно о работе акима района или города, то такой аким будет уволен. Этот механизм уже сейчас можно реализовать, хотя в крупных городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В заранее определенный день владельцы аккаунтов на портале электронного правительства (однозначная верификация по месту жительства и демографическим характеристикам) голосуют, отвечая на четко сформулированный вопрос. Дело двух минут – и народ вовлечен в решение государственных вопросов.



Еще раз повторимся: цифровой гражданский контроль за государством, упорядоченная цифровая самоорганизация общества – это, вероятно, будущее современной демократии, казахстанской демократии, в частности. У Багдата Мусина много работы, но именно цифровая демократия может стать его коньком.