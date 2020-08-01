События в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию: Лукашенко готовит войска

13:58 01.08.2020 "Протестующие двинутся на Минск из регионов огромными колоннами"



Чуть больше недели осталось до 9 августа, когда в Белоруссии должны состояться президентские выборы. По мнению многих экспертов, они могут завершиться цветной революцией, в ходе которой оппозиция попытается сместить Лукашенко. По мере приближения этой даты обстановка в стране накаляется. Лукашенко сам плеснул бензинчику в этот костер, устроив провокацию с задержанием российских граждан. О том, какие существуют вероятные сценарии развития событий в Белоруссии, мы поговорили с бывшим лидером одесского Антимайдана, специалистом по цветным революциям Антоном Давидченко.



- Антон, все в недоумении в связи с задержанием граждан РФ, которые просто спокойно и мирно двигались через Белоруссию транзитом в другую страну. Что это было?



- Это провокация, которую устроил Лукашенко. Она ему нужна для того, чтобы он мог под предлогом предотвращения провокаций ввести войска в столицу. Причем я уверен, что он введет войска в Минск еще до дня выборов. Это случится примерно в середине следующей недели. В день выборов он сможет спокойно закрыть столицу и не позволит проводить никакие акции протеста. Будет действовать комендантский час, всем дадут проголосовать, а потом запретят выходить на улицу.



- Может быть, это провокация не самого Лукашенко, а кого-то из его окружения с целью окончательно рассорить его с Россией?



- Я думаю, что это тактический ход самого Лукашенко. Приезд этих людей не был секретом ни для кого – ведь в стране все под полным контролем КГБ. У них не было при себе оружия. И то, что все они находились в одном месте, говорит о том, что вряд ли они готовились к каким-то незаконным действиям в Белоруссии. Но Лукашенко нужен был идеальный повод для ввода войск в Минск. Он искал этот повод, ждал его. И повод нашелся. И оппозиция ничего не может на это возразить – ведь обвиняют Россию. Другое дело, что это все будет иметь тяжелые последствия для взаимоотношений с Россией. В Белоруссии будет все больше раскручиваться антироссийская истерия. Запад, западные интервенты как раз в этом и заинтересованы. Но нужно учитывать и другое. Оппозиция запланировала акции протеста не только в Минске, но и в других городах. Особенно на западе страны, который является оплотом белорусских националистов, ненавидящих и Россию, и Лукашенко. Я уверен, что одним из центров противостояния Лукашенко станет Гродно.



- А что Майдан, готовится?



- Да, сейчас разыгрывается классический вариант цветной революции, когда предлогом для нее становятся выборы. Запад готовит на 9 августа протесты, но у него не будет цели сделать революцию сразу. Цель будет другая: поставить под вопрос легитимность Лукашенко. Уже понятно, что он объявит себя победителем в первом туре. А все социологические исследования, которые проведет Запад и результаты которых будут вбрасываться через интернет, будут говорить о том, что должен быть второй тур. Именно легитимность Лукашенко станет основным фактором, раскручивающим протесты против президента Белоруссии. Но эти выступления станут пока таким "тлеющим Майданом". Основной удар планируется на ноябрь.



- Почему на ноябрь? Что должно произойти в ноябре?



- В ноябре-декабре по плану должны подписать большой пакет документов об интеграции между Белоруссией и РФ. Если сейчас не получится огромного Майдана, то он обязательно состоится в ноябре. Но уже под другим соусом. Предлогом к Майдану станет договор с РФ. Лукашенко никто не позволит ничего подписать. В принципе, он сам кузнец этого "счастья": он создал все эти националистические организации, создал повод для антироссийской истерии. Будут распространяться два тезиса: во-первых Лукашенко не легитимен, а во-вторых, он хочет подписать договор с РФ и ликвидировать государственность Беларуси. Для интервентов очень важно не позволить глубокую интеграцию между нашими государствами.



- Это будет похоже на то, как в Киеве люди вышли протестовать против отказа Януковича подписать соглашение об Ассоциации с ЕС?



- Да, в Украине в 2004 году был реализован классический сценарий цветной революции после выборов, а через 10 лет – другой вариант. Белоруссия пройдет этот путь за несколько месяцев. Пока не известно, что станет дополнительным катализатором Майдана в Белоруссии. Там уже есть достаточно большое количество радикалов, жестко настроенных против России. Специалисты говорят, что в Украине еще в 2012 году не было таких антироссийских отморозков, какие уже есть в Белоруссии. Очень интересное мнение высказал доктор наук из МГУ Андрей Манойло. Он сказал, что Лукашенко специально загоняют в такой "антироссийский коридор", что любой свой шаг он должен обязательно согласовывать с Западом и постоянно бояться Майдана. Шаг влево, шаг вправо – расстрел.



- Какие технологии цветных революций будет использовать белорусская оппозиция?



- Сценарий начнет реализовываться 9 августа. Официальные цифры будут оглашаться поздно ночью или утром в понедельник. Но уже в воскресенье по всем СМИ и социальным медиа будут разгоняться цифры "независимых" экзитполов, которые будут говорить о том, что необходим второй тур, что разрыв между кандидатами минимален и составляет 3-4%. Например, у Тихановской 35-36%, а у Лукашенко 39-40%. Вокруг требования проведения второго тура и будет формироваться протест.



- Цветная революция потому так и называется, что для нее очень важна символика, в частности, цвет. Что станет символом белорусской революции?



- Главный символ протеста – изображение руки, сжатой в кулак. Этот символ интервенты применяют о всему миру во время цветных революций. Майдан состоится под националистической символикой. У оппозиционеров будут ленточки в цветах бело-красно-белого флага Белорусской Народной республики (1918 – 1919 годы). Также символом станет "Погоня" - герб БНР и республики Беларусь в 1991 – 1995 годах: на красном фоне всадник на белом коне с мечом.



- Майдан пройдет под антироссийскими лозунгами?



- На первом этапе они постараются минимизировать антироссийские заявления. Потому что им сейчас важно собрать как можно больше людей. Им важно не делить сейчас недовольных Лукашенко на "пророссийских" и "антироссийских". В Украине в 2013 на Майдане всем рассказывали: "мы не против России, нам главное - свергнуть режим Януковича".



- Да, я это помню.



- Зато когда свергли, главным врагом сразу стала Россия. То же самое будет и здесь. В ноябре это будет уже явно националистичский антироссийский Майдан. И я уверен, что Лукашенко ничего с РФ не подпишет.



- Какие вы видите признаки того, что Майдан готовится?



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- Международное давление. На западе возле белорусских посольств и консульств уже начались протестные акции, которые проводятся под националистической бело-красно-белой символикой. Там уже формируется мнение, что Лукашенко тиран, что у него низкий рейтинг. За последние два месяца мы насчитали за рубежом порядка 40 акций в поддержку оппозиции. При том, что выборы еще не состоялись. Я уверен, что после 9 августа по всему миру будет волна акций с призывами ввести санкции против Лукашенко.



Мы также обратили внимание на рост в десятки раз количества массовых акций в самой Белоруссии. Только за последний месяц прошло порядка ста уличных акций протеста. Это тоже свидетельствует о подготовке цветной революции.



- Использует ли оппозиция "методичку Шарпа?"



- Методы Шарпа применяются интервентами в любой стране-реципиенте при подготовке цветной революции. В Белоруссии это, например, велопробеги, очереди, в которые они выстраивались, чтобы отдать подпись за оппозиционного кандидата, мем "Саша 3%".



Но главное - это массовые акции по всей стране. Они были достаточно большими: и по 5, и по 7 тысяч человек. Огромное количество мелких акций, флешмобов. За последний месяц мы насчитали в Белоруссии порядка трехсот флешмобов. Количество участников могло быть 5-10, но это создавало иллюзию массовости. Провоцирование правоохранительных органов на задержания. В СМИ и социальных сетях это подавалось соответствующим образом. Все действия оппозиции носили системный, грамотный характер для того, чтобы создать Лукашенко образ диктатора.



Раскручивается классическая "спираль молчания". Цель ее - сделать так, чтобы люди не высказывались в поддержку Лукашенко. После 9 августа очень важно будет сформировать общественное мнение, что все организации, все ЛОМы ((лидеры общественного мнения) - против Лукашенко. И мы видим, что если кто-то пытается в интернете поддержать Лукашенко, сказать, что у него есть шанс на победу, то моментально у его страницы огромное количество дизлайков. Это свидетельствует о том, что формируется "спираль молчания", чтобы люди боялись высказывать свое мнение в социальных сетях, на своих страничках в интернете. И мы видим, что сейчас сторонники Лукашенко высказывают свое мнение в основном по государственному телевидению. После 9 августа мы увидим, что никто из ЛОМов не будет высказывать поддержку Лукашенко. Вот такие методы они применяют уже сейчас.



- А политтехнологи Лукашенко используют интернет?



- Интернет полностью проигран Лукашенко. Люди боятся высказываться в его поддержку, потому что их начинают высмеивать, всячески гнобить. Фейсбук, все телеграм-каналы – полностью антилукашенковские. Они и станут основными площадками, которые будут разгонять протест. Еще одна технология, которая будет разыграна 9 августа, называется "Мы - они". Почему во время революции так важно использовать символику – ленточку, флаг, герб "Погоня"? Потому что это позволяет разделить людей на врагов и друзей. Это и есть технология "Мы – они". Человеку говорят: "Если ты не с нами, то ты враг". Даже если ты на самом деле в душе не поддерживаешь ни одну из сторон, ты должен будешь определиться. И скорее всего, ты выберешь тех, кто намного пассионарнее и у кого более агрессивная символика.



- То есть белорусская оппозиция хорошо подготовлена к 9 августа?



- Да. У всех ее сторонников обязательно будет эта бело-красно-белая ленточка. Они будут позиционировать себя так: "Мы – молодежь, мы за будущее страны, за ее развитие, а все, кто против нас – это ретрограды, коррупционеры государства Лукашенко, которое уже гниет". Эти технологии применялись и в Украине, и недавно в Армении, и мы видим, что во всех странах, где происходят цветные революции, они обязательно стараются разделить людей на своих и на врагов, к которым относятся обязательно чиновники, правоохранительные органы.



- Как будут вести себя силовики?



- Одной из основных задач протестующих 9 августа будет провоцирование правоохранительных органов на собственное задержание. Идеальным для них вариантом будет, если кто-то погибнет. Потому что нужен яркий катализатор событий, который может вывести массы людей на улицы. Одного непризнания итогов выборов для этого мало. В 2013 году в Украине до разгона студентов Майдан уже выдыхался, на площади оставалось около 500 человек. А после "избиения детей" на улицы вышло 200-300 тысяч киевлян.



- Какие сценарии развития событий вы видите?



- Я уверен на сто процентов, что Лукашенко введет войска, используя задержанных россиян как повод. Будет говорить, что это необходимо для пресечения провокаций. Он максимально закроет центр Минска. Везде будут стоять рамки, везде будут стоять военные. На участки людей будут пускать только по пропускам. Он запретит передвижение по городу. Ему нужно сделать Минск закрытым городом, чтобы не пустить протестующих на улицы. Но я уверен, что это будет иметь обратный эффект. Оппозиционеры поедут в регионы – в Брест, в Гродно, и они станут очагами протестов. Эти регионы объединятся и пойдут маршем на Минск, огромными колоннами, призывая людей выходить. А любой разгон этих людей, тем более кровь, будет только провоцировать конфликт.



Но это радикальный сценарий. Есть и более мягкий. Если Лукашенко полностью примет условия интервентов из Вашингтона и Лондона, то, я уверен, там дадут команду со временем просто "слить" Майдан. Но этот Майдан в любой момент может вновь собраться, как только Лукашенко захочет подписать пакет документов об интеграции с РФ.



Так что у Лукашенко в любом случае тяжелое положение. Он сам себя загнал в этот антироссийский коридор. И даже если сейчас он сумеет справиться с ситуацией, то потом ему надо будет либо полностью зачищать все инструменты западного влияния, а это и НКО, и лидеры общественного мнения, и СМИ. Либо нет смысла говорить о какой-то интеграции с РФ, Запад этого не позволит. Это уже понятно. К сожалению, РФ пока не в состоянии создавать по примеру Запада систему инструментов влияния даже в такой близкой стране, как Белоруссия, которая, как казалось, полностью наша. Еще год назад никто из специалистов даже не предполагал, что Белоруссия может превратиться в антироссийское государство. Только мы и еще пара экспертных центров буквально кричали: обратите внимание, куда идет Белоруссия.



- Как будет действовать Лукашенко?



- Я предполагаю, что Лукашенко будет действовать так. Он на следующей неделе отключит в Минске, а может быть, и по всей Белоруссии, социальные сети, а может быть, и весь интернет. Сославшись на то, что он будет проводить антитеррористическую операцию. Очень важно, сколько людей выйдет сегодня в Минске на митинг Тихановской (разговор происходил в четверг 30 июля днем – М.П.). Если выйдет больше 20 тысяч человек, то 9 августа выйдет 50-70 тысяч. А для того, чтобы сделать Майдан, достаточно и 50 тысяч, как показал Киев. ( На митинг в четверг вышло по данным белорусского МВД - 18 тыс. человек, а по данным правозащитного центра "Весна" - 63 тыс. человек.)



Так что в Белоруссии интервенты создали свои инструменты влияния, РФ недосмотрела. И теперь у Лукашенко нет возможности выйти из того коридора, который ему установил Запад. Мне часто говорят: не сравнивайте Лукашенко и Януковича. За два дня до бегства Януковича в РФ он всем чиновникам рассказывал, что у него все под контролем, что он расправится с Майданом. В прошлом году президент Боливии Эво Моралес тоже всем рассказывал, что он все контролирует в стране, он провел выборы, на которых победил, а потом он сел в самолет и удрал. Лидер любой страны, в которой интервенты проводят цветную революцию, считает, что он очень сильный, все держит под контролем, а его элита предана ему. В Белоруссии элита уже давно подкуплена западными агентами, давно ведет двойную игру. В частности, министр иностранных дел Владимир Макей. Он постоянно летает в Лондон. Ющенко, между прочим, был премьер-министром при Кучме. Так что не стоит говорить, что кто-то кому-то предан. Намного интереснее самому возглавить страну.



Марина Перевозкина Источник - МК

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