Праймериз жестко жасасын! Дурацкие новации не спасут Каз-"партию власти" , - Дж.Сулеев

13:59 01.08.2020 Импульс праймериз в Казахстане: останавливаться на этом нельзя?



Автор: Джанибек Сулеев



Сейчас или Никогда!



Чтобы понять, какие изменения могут произойти и произойдут ли в результате планируемой активизации внутрипартийной жизни партии "Нур Отан" в форме праймериз, необходимо коротко очертить предполагаемую суть предложенных партией инноваций.



Не повторяя общих мест из Википедии по смыслу термина "праймериз", о которых и так все СМИ уже много раз рассказали, набирая объем публикаций, эта "самая суть" формулируется очень коротко: привлечь к себе внимание народа (слово "электорат" не употребляем сейчас намеренно, о чем еще будет сказано ниже), которому как в настоящий момент, так и в предшествовавшие времена, абсолютно все равно – кто есть кто в этой партии, что она из себя фактически представляет, да и партия ли "Нур Отан" вообще в словарном понимании.



В точном смысле "Нур Отан" политической партией, разумеется, не является. Как с конца тридцатых годов не являлась политической партией приснопамятная КПСС, калькой с которой, по всей видимости, "Нур Отан" вольно или невольно был задуман. А точнее, автоматически создан. Задумывать, создавать что-либо иное на заре создания суверенного Казахстана ни опыта, ни даже теоретического понимания не было.



Здесь необходим короткий исторический экскурс, разумеется, не ради самого экскурса, а ради точного понимания сути текущих дел.



Коммунистическая партия СССР, после исчезновения аббревиатуры ВКП (б) – что знаменовало собой исчезновение конкурентов внутри нее самой – была, как еще до этого справедливо указал Сталин, не политической организацией в традиционном понимании, а "орденом меченосцев", стоявших на страже коммунистической идеи. А задержавшаяся до 1952 года маленькая (б) имела хоть какой-то смысл только пока в партии существовали меньшевики, потом троцкисты, потом "аграрники" – со своими вождями-лидерами и так далее. С их исчезновением буква стала бессмысленной.



До какой-то поры, пока Советской страной управлял безоговорочный вождь, "орден меченосцев" худо-бедно с политическими задачами внутри страны и за рубежом справлялся. С исчезновением настоящего единоначалия – то есть со смертью Сталина – он стал стремительно формализовать свою деятельность, меняя идеологические приоритеты на дела более земные и даже приземленные, а впоследствии начал все более стремительно разлагаться.



К чему разложение привело – нынешние взрослые казахстанцы должны помнить. Самым существенным в этих воспоминаниях нужно выделить то, что во время уничтожения этого – 17-миллионного! – ордена КПСС в 1991 году ни один "меченосец" не только не взялся за оружие, защищая свои идеи и организацию, но даже публично не возмутился происходящим. Хотя, впоследствии, многие из данного гигантского отряда не самых глупых и необразованных граждан СССР наступившими преобразованиями были выброшены на свалку жизни. Кто-то – в самом буквальном смысле. И последствия той потери ощущаются до сих пор и нанесли, может, мало кем различаемый, а на сам деле существенный и реальный вред. Недаром общество не покидает подспудное недоумение – а куда же делись умные, носители настоящего знания или попросту специалисты*…



Т.е. параллели очевидны. Поэтому, как одну из базовых тем праймериз, не худо бы этот исторический урок исподволь, возможно, с применением самых нейтрально окрашенных слов и образов, но тем не менее четко, донести прежде всего до рядовых членов "Нур Отана". Так как он имеет блестящие перспективы закончить свой путь таким же образом, а может быть, и еще худшим.



Притом, что настоящим "орденом меченосцев" – пусть и разлагающимся – "Нур Отан" ни секунды в своей истории не был. А должен был быть, поскольку единоначалие в жизни страны существовало. Но это только одна из тем грядущих праймериз, притом в каком-то смысле подспудная. Во всяком случае тема внутренняя, направленная на уже существующих и потенциальных членов "Нур Отана", а не на обыкновенного избирателя.



Теперь о самом важном. Как ни парадоксально, предстоящие инновации в "Нур Отане" являются не каким-то – пусть даже промежуточным – итогом его развития, а лишь потенциально способны стать отправной точкой на пути построения действительно политической партии. То есть такой структуры, в развитии и усилении которой ее члены будут кровно заинтересованы, и партийная дисциплина и творческое партийное строительство не только будут иметь место, но станут осознанным выбором большинства рядовых членов.



Дурной театр должен уступить место хоть какой-то действительно политической жизни, если он на это способен, в чем существуют – прежде всего у народных масс – совершенно обоснованные и справедливые сомнения. И вот тут "Нур Отан" должен будет словно бы воскликнуть: но еще посмотрим!



Посмотрим. Классические праймериз – это еще и выплескивание результатов внутриполитической борьбы вовне. Но в наших обстоятельствах они должны стать самим началом жизни "Нур Отана" как именно политической организации. Это самая главная, первая задача праймериз и того, что последует за ними. И только так. Тут просто нечего обсуждать. Если этого понимания у руководства "Нур Отана" нет, у него нет ничего. Головы в Казахстане никому больше не заморочишь.



Простые люди во время дебатов должны понять "Нур Отан" это "…" – тут троеточие, которое должны заменить на понятные слова и дела сами нуротановцы – а вовсе не то, что эти простые люди в своем большинстве о нем всегда думали. Вот вторая важнейшая задача предстоящих дебатов. На этой сверхтяжелой задаче – попробуй, переломи и замени сложившийся у масс образ – нужно сконцентрировать все усилия и сверх усилия, пусть даже для этого кого-то придется ломать через колено или удалять из самой партии.



Под это нужно искать яркие (или какие уже есть) личности, создавать коллективы и т.п. Без кардинальной смены имиджа ничего не только не произойдет, но станет еще хуже. Народ должен почувствовать само существование тела "Нур Отана". Повторимся, до сих пор он – в отличие от КПСС в приведенном историческом примере – как сила, влияющая хоть на что-то в стране, элементарно не существовал.



А вот начавшись – если это чудо все-таки произойдет – внутриполитическая жизнь непременно приведет к оглушительным для нынешнего не-существования "Нур Отана" последствиям.



Появится конкуренция. Без этой конкуренции, беспринципной в отношении любых обстоятельств, исторического, ментального наследия – кроме самого прихода к власти в команде единомышленников и попутчиков как ее единственной цели – не будет ничего. Конкуренция бывает только такой, или она обозначается другим словом.



А там пойдут фракции, перетекания, альянсы кратковременные или не очень, высмеивание, дискредитация или политическое уничтожения конкурентов. Политически мотивированные акции, события, тренды, приоритеты. Сочувствующие. Попутчики. Недоброжелатели. Колеблющееся болото. И так далее. То есть начнется настоящая партийная жизнь. Отсутствие которой – погибель. Казахстан станет просто дырой на политической карте мира, обиталищем все более нищающего народа и все хуже и медленнее богатеющей верхушки, к тому же запуганной внешними и внутренними неконтролируемыми событиями. Идем-то мы ведь в настоящий момент именно к этому.



Еще один важный момент в связи с внутренней конкуренцией. В результате перемен даже клановая или родоплеменная борьба, которая будет иметь место (неважно, борьба кажущаяся, действительная или выглядящая такой в силу случайных обстоятельств) в этой политической мясорубке получит внешнее выражение, хотя бы артикуляцию, что только обострит процесс формирования фракций именно по политическим, а не каким-либо еще, принципам и подходам.



Разумеется, все эти мечты о "Нур Отане" существуют только внутри все более воображаемого Казахстана, у которого есть будущее как у более-менее цивилизованной страны. Тут ведь более вероятны иные варианты. Именно признание этих вариантов как высоко вероятных, понимание их как факторов смертельного риска для страны и народа должно подтолкнуть нынешний "Нур Отан" к действительным переменам. Если такого понимания нет, скажем во второй раз, у "Нур Отана" нет ничего.



Но что же дальше? А дальше, если реализуется существенная часть этих мечтаний, начнется развал партии "Нур Отан" и это будет великим благом для самой партии. Не говоря о республике. Ведь оформившиеся политические платформы с настоящими лидерами быстро захотят пуститься в самостоятельное плавание. При этом, нужно четко понимать, один из кораблей будет называться "Нур Отан". Может быть самый большой и мощный. То есть этот развал будет не смертью, а как раз наоборот – реальным рождением "Нур Отана". Умные люди и жизнеспособные структуры не боятся перемен. Они ими пользуются.



Можно еще, налив водички про простой люд, почему-то истосковавшийся по демократии, к которому "Нур Отан", по его же заявлениям, готов обратиться лицом, порассуждать о том, какие трудности существуют в практическом пиаре и реализации дебатов. О том, что как раз политически активная молодежь ТВ не смотрит, и нужно искать не замыленные пути по привлечению ее внимания. И какими идеями можно объединить страты общества. И так далее.



Но не стоит. Об этом практики "Нур Отана" должны в настоящий момент должны денно и нощно заботиться. Болеть этим.



Необходимо добавить кое-что еще по поводу поиска ярких личностей внутри партии, на что сейчас напирает и сам "Нур Отан" и любые СМИ. Мертвому припарки все замечательные качества этих грядущих личностей, если их негде будет реализовать. Не случатся вышеперечисленные изменения жизни "Нур Отана", никакие новые личности ему не только не помогут, но даже и не понадобятся. Совсем о другом будет болеть голова у его рядовых и не рядовых членов.



Закончим рассуждения следующей максимой. Пока в стране не существует хотя бы двух сильных партий, электорат как политическая реальность тоже не существует. Это же очевидно. Да и зарубежные примеры мало-мальски продуктивной партийной борьбы все мы знаем. Активная часть простых граждан РК тоже в курсе.



Поэтому праймериз "Нур Отана" – это главная потенциальная фишка уже не для самой партии, а именно для народа – и смогут в результате сверх усилий начать переформатирование населения в электорат, которого у нас после 1993-1995 года нет. Именно создание политической нации "Нур Отан" должен осознавать, как миссию, с которой – а не с какой-нибудь иной – он может войти в историю.



Если всего этого, или хотя бы части из него, не случится, то готовиться всем нам нужно к совсем другой жизни, где существование партий (партии), выборов, политических программ будет – и это в лучшем случае – фигурами речи.



Казалось бы, одно слово.



Какие-то "праймериз".



Но какие возможности могут быть ими инициированы…



А посему – Алга "Нур-Отан"! Вперед "Нур-Отан"! Праймериз жасасын! Жестко жасасын!



Автор: Джанибек СУЛЕЕВ, член Союза Журналистов СССР.



* Власть, управление отраслями (оставшимися и новейшими и новомодными) перешла к "менагерам", вроде недавних руководителей СК Фармация… И как мы видим "менагеры" не боятся ни правоохранительных органов, ни судов, ни, пардон, политических организаций, читай, ни стоящий за ними (у многих формально...) рядовых членов из рядового населения… Источник - ia-centr.ru

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