В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

21:14 01.08.2020

01.08.2020 |



Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".



"Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - заявили в комитете.



В организации отметили, что ожидают "длительную продолжительность" этой пандемии. Специалисты настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с инфекцией на межнациональном уровне.



Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.