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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
21:14 01.08.2020

01.08.2020 |

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".

"Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - заявили в комитете.

В организации отметили, что ожидают "длительную продолжительность" этой пандемии. Специалисты настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с инфекцией на межнациональном уровне.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

Источник - РИА Новости
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