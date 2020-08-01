Саида Мирзиеева обратилась к узбекистанцам по случаю праздника Курбан-хайит. Реакция интернет-сообщества...

00:50 02.08.2020 Saida Mirziyoyeva

Дорогие соотечественники!



Сегодня священный для всех мусульман праздник - Курбан хайит.



Еще полгода назад мы были счастливыми. Все казалось таким незыблемым, вечным и понятным. Мы знали, куда идти, что преодолевать, с чем бороться, чему радоваться.



Сегодня вся страна в растерянности и горе. Наш Узбекистан болеет, и это коснулось каждого из нас. Родные, друзья, родители, родственники - каждый день люди рассказывают свои горькие истории. Это страшно и больно.



Я соболезную всем, кто потерял своих дорогих и близких. Я желаю выздоровления тем, кто сейчас отважно борется с болезнью, и терпения тем, кто ухаживает за ними. Сил вам!



Я преклоняюсь перед врачами, которые стоят на ногах по 24 часа, и, хотя сами болеют, но продолжают лечить своих пациентов. Благодарю всех, кто не может сейчас уйти домой и остается на своих рабочих местах. Понимаю тех, кто с нетерпением ждет в своих стенах, когда все это закончится.



Очень нелегко. И единственное, что у нас осталось, - это терпение. Все, что мы сейчас можем сделать для себя, - ждать.



Мы обязательно вернемся к нормальной жизни. К свободе и радости. Я хочу вас заверить, что наш Президент делает все, чтобы этот день настал скорее. Он не пропускает ни одно ваше сказанное слово и скорбит вместе с вами каждый раз. Для него мы все - одна огромная семья, и каждый из вас в ней имеет значение.



Я прошу вас в этот светлый праздник набраться мужества и силы и помолиться. За тех, кого больше нет с нами, за всех, кто болеет и выздоравливает, за всех, кто остался жить без своих любимых родных и страдает. За тех, кто сейчас пытается накормить хотя бы детей. За тех, кто помогает делом, отдает последнее незнакомым людям, кто добровольно становится волонтером. И за тех, кто говорит открыто обо всем, что происходит.



За весь Узбекистан.



С праздником! Пусть у всех все будет спокойно.



@SShMirziyoyeva

t.me/SShMirziyoyeva/338



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НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ САИДЫ МИРЗИЕЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО ОТРЕАГИРОВАЛО ГНЕВНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ



31 июля старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Саида Мирзиеева обратилась к узбекистанцам по случаю мусульманского праздника Курбан-хайит, разместив Телеграме, а также в Фейсбуке, где у нее значатся около 103 тысяч подписчиков, поздравления соотечественников "со светлым праздником".



Отметив, что еще полгода назад все были счастливы и могли планировать свое будущее, Мирзиеева удрученно посетовала: "Сегодня вся страна в растерянности и горе. Наш Узбекистан болеет, и это коснулось каждого из нас. Родные, друзья, родители, родственники - каждый день люди рассказывают свои горькие истории. Это страшно и больно".



"Я соболезную всем, кто потерял своих дорогих и близких. Я желаю выздоровления тем, кто сейчас отважно борется с болезнью, и терпения тем, кто ухаживает за ними. Сил вам!" - написала она.



Посетовав на удручающую ситуацию, вызванную изоляцией людей из-за коронавируса, старшая дочь президента призвала сограждан "в этот светлый праздник набраться мужества и силы и помолиться". "За тех, кого больше нет с нами, за всех, кто болеет и выздоравливает, за всех, кто остался жить без своих любимых родных и страдает. За тех, кто сейчас пытается накормить хотя бы детей".



В завершение своей тирады Саида Мирзиеева перешла к оптимистическим заверениям, пообещав, что "мы обязательно вернемся к свободе и радости", и "наш президент делает все, чтобы этот день настал скорее. Он не пропускает ни одно ваше сказанное слово и скорбит вместе с вами каждый раз. Для него мы все - одна огромная семья, и каждый из вас в ней имеет значение".



Но вряд ли она ожидала столь негативной и бурной реакции общественности на свои пожелания. Если пост Мирзиеевой на ее личной странице сопровождали в основном высказывания в духе ответной доброжелательности и даже заискивающего свойства, то перепечатанная в популярных группах соцсетей (например, в группе "Законность и беззаконие чиновников Узбекистана" и др.) публикация вызвала целый шквал возмущенных отзывов в адрес "лицемерного" автора и президентской семьи, не думающих о народе и вконец разваливших экономику страны.



"О какой растерянности говорит эта девушка, когда 27 лет у нас в Узбекистане медицина была в упадке, никому не было дела до санитарно-эпидемиологических служб. Да и вся медицина в стране была развалена. За последние 30 лет не было построено ни одной больницы. А то, что было, разворовали, развалили, сломали. А земли отдали для обогащения... Да и сейчас, наверняка, если бы управляли страной как следует, не было бы никакой растерянности. А ведь было времени предостаточно, чтобы подготовиться как следует. А в это время создавались непонятные фонды и прочее...".



"Народ накормить надо. Будет дальше хуже. Народ от голода пойдет на все. Если народ [до этого] молчал, то было что кушать. А сейчас молчать не станут. Подумайте, власти, о народе. Голодный сытому не друг".



"В растерянности и горе? Вы о чем? Это Вам-то трудно? Или невозможно трудно тем гражданам, кого обманул Ваш отец, президент Узбекистана?!".



"А что так поздно очнулась? Раньше надо было бы сожалеть. Могла бы фонд открыть, помочь выделить помощь на приобретение кислородных аппаратов, один черт сидят на гособеспечении целым семейством и наблюдают, как их народ дохнет, как тараканы, а они сидят и наблюдают, будучи сытыми, скупая активы Узкард, и т.д.".



"Это из-за вас народ дошел до ручки… Только сейчас проснулась наша "Принцесса"… Аллах всевидящий… (Еще все впереди), за все придется ответить" (перевод с узб. - ред.).



"Бесстыжие, без чести и достоинства!".



"В ваших руках было все, чтобы ИМЯ ваше славили, и оно вошло в историю, а сейчас и не отмолите ничего - поздно...".



"В растерянности от чего? Что люди сидят дома с детьми, не имея ни денег, ни помощи от государства? Ты, дочь президента, выпустила карты, где - кто счастливчик, тот получит миллион [сумов] ($98 - ред.). Это можно сравнить со сворой собак: бросили огромную кость, и те, кто сильнее, тот и схватил. А нет чтоб распределить каждому нуждающемуся гражданину по миллиону. Сейчас та же картина - раздали деньги по махаллям (кварталам - ред.), где и решают, кому дать, а кому нет. Это что, опять раздражаете голодный народ? Вы богатые, сытые, никогда не поймете простой народ. Как говорится в пословице, сытый голодного не разумеет".



"Вы в растерянности? Попросите помощи у России! Сами вы не справитесь с ситуацией! Почему Киргизия попросила помощь, а мы не хотим? Не дадут воровать? Платить врачам надо не "три копейки", а - как положено? Спасайте людей!".



"От голодного человека всего можно ожидать. Мне кажется, народ мучается не столько от КОВИД-19, а от голода, нищеты и паралича власти. Никто ничего не делает и не хочет!".



"После землетрясения были построены дома для пострадавших... На это количество были рассчитаны поликлиники, детсады, школы, больницы... Сейчас же в каждое пустое место впихивают новые дома, а инфраструктура не развивается! Та же соцбытовая инфраструктура испытывает нагрузку... Отсюда нехватка больниц, поликлиник, детсадов, а в школах классы переполнены учениками. Ведь вместе с новыми домами надо и инфраструктуру развивать, а не суетиться и переоборудовать одни больницы в другие, разгружать классы в старых школах и т.д. и т.п... Народ хочет жить достойно, получать достойную зарплату, иметь стабильную работу, хочется, чтобы наши дети имели достойное будущее, чтобы правительство считалось с народом и достойно помогало в трудную минуту... К большому сожалению, этого нет и не предвидится... Ведь руководит страной правительство, а народ добросовестно исполняет все указы верхушки... Так, если нет порядка наверху, что тогда делать людям, которые составляют генофонд своей страны... Если растерялись Вы, тогда что делать нам?! А наш Узбекистан болеет уже давно...".



"Вас как раз [эта беда] и не коснулась. Вы все, кто у власти и рядом с ней, можете себе позволить отметить праздники и отдых на природе, а мы и наши дети все лето сидим дома и задыхаемся от пыли ваших строек, от гула строительной техники, думая о том, как нам жить и выживать дальше".



"Сидят на гособеспечении, жрут фрукты и продукты заморские, лечатся в правительственных больницах за счет государства. А как должны лечиться простые граждане, у которых нет доходов в данный момент? Настал тот черный день, когда нужно использовать золотые запасы страны. Это достояние всего государства, а не лично ваше!".



"Да где ж вы раньше были?! Вы просите молиться за тех, кого нет, и за тех, кто болеет?! Мы-то молимся! А вы?! Почему забыли про простой народ, который вам всем доверял, почему забыли про пенсионеров, про малоимущих?! Почему вы забыли про медиков, которые работают в обычных поликлиниках?! Мы работаем сутками, в прессе вы пишете одно, а на деле другое! Почему медики, которые заболели, должны лечиться за свой счет?! Вы пройдите по аптекам, посмотрите цены [на лекарства] - ЛЮДЯМ НЕ ТО ЧТО НЕ НА ЧТО ЛЕЧИТЬСЯ, ИМ ЖРАТЬ НЕЧЕГО!!!".



"Я работаю в поликлинике 9 часов, получаю зарплату в 1 млн. 800 тысяч сумов ($176 - ред.), как я могу прокормить мужа и сына, которые из-за карантина не работают уже 4 месяца?! Так у меня еще есть сын, который учится в России, и в данный момент находится там, так как я запретила ему сюда приезжать, как можно так жить?! Я плачу налоги государству! Вы просите многое, но люди тоже просят, только их никто не слышит! Мы стучимся в закрытые двери! Вы все кричите, что медики должны… да никому мы ничего не должны! Нас отправляют в карантинные зоны с хроническими заболеваниями, Вы за нас молитесь?! Опять же - мы должны! А что должны вы?! Вы, сидящие наверху! Откройте глаза… вы скоро будете сами сидеть и лечить, потому что работать будет некому! ОПОМНИТЕСЬ! ПРОСНИТЕСЬ, НАКОНЕЦ-ТО!..".



"Не дома ["элитные"] надо было строить, на которые все равно денег нет у народа, а больницы, и сделать медицинское страхование народу!".



"Эта девушка со своей сестрой, мужем и зятем "отжимают" последнюю больницу "ГлавТашкентстроя" в центре города, и им глубоко на…ть, что мест для больных ковидом нет, что аппаратов ИВЛ нет, что в стране врачей нет!".



"Им и продавать ничего не нужно. У них на счетах миллиарды лежат... на будущее".



"Люди, да что вы в самом деле, неужели не понятно, что ему [президенту] главное - досидеть до конца срока, и все! Воруют, как в последний день! Пришел кредит на помощь [народу] от ковида, так сразу стройки закипели! Вы что, такие наивные?! Лечитесь сами, защищайтесь сами, палки берите и стойте у синагоги! Вот и весь рецепт".



"Эх, как там Гульнара-то (старшая дочь покойного президента Ислама Каримова - ред.) поживает, а?! Вчера ты была на моем месте. И я тоже буду на твоем. Аминь (с узб. - ред.)", - с сарказмом отмечает один из пользователей под публикацией Саиды от ее же имени, недвусмысленно намекая на то, что ситуация в любой момент может поменяться не в пользу Мирзиеевой, и она так же может оказаться на месте Гульнары Каримовой…



Отметим, что отношение интернет-общественности к правящей "Семье" ухудшается с каждым днем. Большинство тех, кто участвовал в выборах президента Мирзиеева, связывая с его приходом к власти планы на лучшее будущее, успели разочароваться в его политике настолько, что говорят и пишут об этом с нескрываемой ненавистью. Непотизм, популизм и прочие "измы" вкупе с рейдерскими захватами чужого бизнеса и лучших земельных участков представителями президентского клана привели к тому, что остатки симпатии к Мирзиееву стремительно тают...



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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