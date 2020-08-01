Кандидат отчаяния. Что стоит за предложением Дональда Трампа перенести выборы, - "Къ"

07:26 02.08.2020

Алексей Наумов, "Коммерсант", 30 июля 20



Президент США Дональд Трамп решился на немыслимое, оправдав страхи своих самых непримиримых оппонентов и заклятых врагов, наплевав на демократию и извратив светлые идеи американской демократии,- предложил перенести выборы.



"Всеобщее голосование по почте (не голосование вне избирательного участка, оно хорошее) в 2020 году будет САМЫМ НЕТОЧНЫМ И ОБМАНЧИВЫМ голосованием в истории. Это будет великим позором для США. Может, перенести выборы, пока люди не смогут безопасно проголосовать в установленном порядке?" - написал глава государства в своем Twitter-аккаунте.



Почему он так сделал? Причины две. Во-первых, для неподготовленного наблюдателя вторая часть "твита" куда примечательнее, чем первая, тем более что СМИ ее охотно тиражируют. Между тем Дональд Трамп даже больше чем все остальные республиканцы не устает критиковать голосование по почте, регулярно "проходясь" по нему в Twitter.

Господин Трамп и республиканцы полагают, что масштабное голосование по почте не только "дает повод для коррупции" (хотя по статистике шанс обмана составляет лишь 0,00006%), но и позволяет собирать "голосовательный урожай": собирать бюллетени десятками и сотнями, например, с домов престарелых, где стариков легко заставить голосовать (конечно же, за демократов). Есть у этого убеждения и еще один аспект: в соответствии с республиканскими стереотипами голосование по почте, на которое не надо тратить времени, помогает высказать свое мнение беднякам и обладателям ломовой низкооплачиваемой работы, в том числе представителям расовых меньшинств,- традиционному электорату демократов.



Вторая причина - откровенно плачевная ситуация с популярностью, которая стремительно падает на фоне кризисов: экономического, эпидемиологического, кризиса управления при идущих в стране масштабных протестах.



Причем падает рейтинг президента и среди тех, кто был за него в 2016 году, например, богатых жителей пригородов.

Тут Дональд Трамп тоже готов на все: буквально накануне он отменил введенное при его предшественнике Бараке Обаме правило "справедливого домостроительства", которое обязывало власти на местах принимать меры по "разбавлению" богатых пригородных кварталов жильем экономкласса, чтобы не плодить гетто и районы бедноты. Формально правило было отменено, чтобы снизить регуляторную нагрузку на местные власти, однако в Twitter Дональд Трамп был откровеннее. Так и написал: "Счастлив сказать людям, ведущим пригородную жизнь мечты: вам больше не придется страдать и терпеть убытки из-за домов для бедняков в ваших районах. Цены на ваши дома поднимутся, а уровень преступности упадет".



У Дональда Трампа все откровенно плохо, и он это знает, тасуя членов своего предвыборного штаба, предпринимая прямые политические шаги, не прикрытые заботой об общем благе, и предлагая радикальные меры вроде переноса выборов. Плана действий, кажется, нет, зато типичный блеф может сработать: хорошо, господин президент, выборы по почте мы отменим, но давайте хотя бы переносить их не будем. А там, глядишь, найдем и способ рейтинг выправить.