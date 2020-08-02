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Тер-группа "Тондар" готовила взрыв в генконсульстве РФ в иранском Реште
07:31 02.08.2020

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка "Тондар" ("Шахская ассоциация Ирана") планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал IRIB, передает ТАСС.

По его данным, помимо генконсульства боевики планировали взрыв на книжной ярмарке в Тегеране, но спецслужбам страны удалось предотвратить теракты.

Посольство России в Тегеране информацию местного телеканала комментировать отказалось, назвав ее непроверенными слухами.

Данные появились после того, как министерство информации (разведки) Ирана сообщило о задержании лидера "Тондара" Джамшида Шармахда. По данным ведомства, организация действовала из США и осуществила ряд терактов, планировала и другие операции в Иране.

Организация "Тондар", называемая Ираном террористической группировкой, выступает за монархический строй в Иране, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.

2 августа 2020,

Источник - известия
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