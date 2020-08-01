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Угрозы санкций США в отношении строителей газопровода "Северный поток – 2" требуют политического ответа. Ч. 1, - П.Искендеров
07:42 02.08.2020

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 01.08.2020

Европейская политика должна определяться в Европе, а не за океаном

Намерение США ультимативными угрозами добиться прекращения строительства газопровода "Северный поток – 2" вызывает у европейцев закономерную ответную реакцию. Особенно это заметно в Германии и Австрии – двух ключевых странах-участницах проекта.

Угрозы санкций со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", требуют политического ответа, заявил на днях глава австрийской корпорации OMV Райнер Зеле. Он убежден, что реакция европейских стран на угрозы американских санкций покажет, насколько они готовы отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в сфере энергоснабжения. "Как европейская компания, мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", – подчеркнул австрийский бизнесмен.

Заявление Райнера Зеле стало ответом на информацию, обнародованную немецкой газетой Die Welt о том, что администрация США усиливает давление на европейских участников проекта "Северный поток – 2". Согласно данным Die Welt, представители американского Госдепартамента, министерства финансов и энергетики проводят закрытые видеоконференции с участием европейских подрядчиков проекта строительства газопровода из России в Германию. Как пишет Die Welt, в ходе данных мероприятий американские представители "очень хорошо дают понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода", причем звучащие угрозы источники немецкой газеты назвали "очень и очень серьезными".

Россия уже пообещала, что в случае введения американских санкций разработает собственную стратегию завершения реализации проекта "Северный поток - 2".

А как сложатся в случае введения американских санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, дальнейшие отношения между США и Европой?

Впервые в истории отношений двух частей Запада, лежащих по разные стороны Атлантики, Европейский союз может пойти на введение чувствительных ответных санкций против энергетического сектора США. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе "серьезно обеспокоены" американскими санкциями и угрозами их применения против участников реализации проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". По его словам, "третьи страны" не должны применять санкции против европейских компаний, занимающихся законным бизнесом, ибо это противоречит международному праву: "Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами".

Что же касается конкретных шагов, которые могут быть предприняты европейцами, то наиболее определенные заявления по этому вопросу звучат из Германии. Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст в открытом письме, адресованном американским конгрессменам, предупредил, что санкционная политика Вашингтона подрывает трансатлантическое партнерство. Эрнст распространил среди членов правительства Германии свои предложения, касающиеся введения персональных санкций против американских авторов законопроекта о санкциях, а также предложил утвердить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ).

Последнее может оказаться весьма болезненным для США. Сейчас спрос и цены на газ в Европе находятся на минимальном уровне вследствие падения экономической активности из-за коронавируса, и процесс этот начался еще до того, как началось распространение эпидемии. В 2019 году средние спотовые цены на газ в Западной Европе снизились на 44%. При этом для американского СПГ сокращается и китайский рынок вследствие ухудшения отношений Вашингтона и Пекина. Ведущие китайские компании во главе с CNOOC рассматривают возможность временного расторжения долгосрочных контрактов на покупку сжиженного природного газа. "Для рынка СПГ, и без того перегретого, это плохая новость", – комментируют ситуацию в компании Vygon Consulting.

Так что у Европы есть все основания ужесточить свою позицию в отношении тех кругов в администрации США, которые отвечают за экспансию американских энергоресурсов на европейские рынки посредством "санкционного" удушения конкурентов.

(Окончание следует)

Источник - fondsk.ru
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