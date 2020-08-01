"Дом Солнца". Новая книга Ивана Охлобыстина

07:46 02.08.2020

Новая книга популярного артиста (а также прозаика, сценариста, драматурга и священника) Ивана Охлобыстина состоит из двух повестей. Обе уже частично публиковались в Сети, и обе в нестандартном ключе рассказывают о недавнем советском прошлом. Первая повесть, давшая название всему сборнику, - это адаптация сценария одноименного фильма Гарика Сукачева (2010), который в свою очередь был написан по мотивам повести Охлобыстина с чуть более длинным названием "Дом восходящего солнца". Это и прямой перевод хитовой песни группы Animals, и отсылка к прозвищу главного героя, лидера хиппи-коммуны Солнце (прототипом которого стал реальный культурный герой тех лет Юра "Солнышко" Бураков). Сюжет в повести тот же, что и в фильме: юная девушка из номенклатурной семьи встречает Солнце и пускается во все тяжкие.



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Словом, сказка о чистой любви, как говорит сам автор. Вторая повесть, "СССЭР" - то есть Союз Советских Социалистических Эльфийских Республик! - и вовсе фантастика, но тоже про любовь. Здесь идет речь про школьника Саньку, который живет в альтернативных 1970-х. В этой реальности планета окончательно погрузилась в хаос из-за энергического кризиса, и лишь Советский Союз, отгородившийся от всего мира, остается островком спокойствия и изобилия. Приметы советского времени ловко перемешаны с атрибутами сегодняшнего, а то и завтрашнего дня - несмотря на фору в полвека, до советских эльфов нам пока еще далеко. Обе повести, несмотря на разную степень условности, поют панегирики солнечной стране, где помыслы чисты, а люди сильны и прекрасны, - стране, которой никогда не существовало, но которую стоило бы придумать.