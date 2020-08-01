40 воинов Манаса. Кто стоит за призывами наказывать за "аморалку" киргизских девушек?

07:48 02.08.2020

40 ВОИНОВ МАНАСА. КТО СТОИТ ЗА ПРИЗЫВАМИ НАКАЗЫВАТЬ КИРГИЗСКИХ ДЕВУШЕК?



В соцсетях распространяется видеоролик, в котором группа молодых киргизов призывает работающих в Москве мигрантов наказывать соотечественниц за отношения с иностранцами. Выступавших задержали, сейчас их судьбу решают в МВД. Рассказываем, кто может стоять за этими видеообращениями.



Призывы к насилию

Видеоролик появился после массовых драк мигрантов в Екатеринбурге. Стычки начались из-за того, что таджик начал оказывать знаки внимания киргизской девушке. Недовольные происходящим столичные мигранты собрались у метро "Люблино" и призвали соотечественников жестко наказывать встречающихся с иностранцами женщин.



"Если увидите киргизскую девушку с каким-нибудь иностранцем, сразу предупредите ее. После двух предупреждений ее накажем жестко. Может, так они поймут. Киргизские девушки с этими развлекаются в ночных клубах. Они вот так кормят свои семьи. Сообщайте о таких девушках, отправляйте в WhatsApp-группу", - приводит слова одного из выступавших киргизский телеканал "Апрель".



Эти слова, безусловно, могут являться поводом возбудить дело за призывы к насилию и разжиганию вражды, заявил "360" адвокат Тимур Маршани. На территории России все люди вне зависимости от гражданства, религии или пола имеют право защиты от посягательств на их жизнь или здоровье.



"Если это происходит и призывы со стороны киргизов звучат, им надо морально-этическим обликом своих граждан и своих жен заниматься на территории своего государства. С воспитательными целями, а ни в коем случае не с призывами к противоправным действиям на территории России", - добавил адвокат.



Публичные извинения

Авторов ролика задержали, сообщили в пресс-службе МВД Киргизии. 22 июля их отвезли в посольство республики в Москве, где проходила встреча российских и республиканских правоохранителей и дипломатов с представителями диаспор, спортивных клубов и активистов. В новом видеообращении задержанные извинились за свои слова и призвали не прибегать к насилию.



"Не знаю, почему мы собрались. Нам нужно остановить такие вещи. Если прольется кровь, это приведет к очень плохим последствиям. Сейчас я сижу в МВД. С меня идет конкретный спрос. Поэтому, джигиты, нам нужно это прекратить. Если не прекратим, будут очень плохие последствия. Подумайте, джигиты. Все, хватит!" - сказал он.



Участники встречи также призвали молодежь успокоиться и обещали активизировать разъяснительную работу с ней. После мероприятия авторов ролика вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом МВД РФ "для дачи юридической оценки их высказываниям в соответствии законодательством Российской Федерации".



40 воинов Манаса

В Киргизии существует движение "Кырк Чоро" - 40 воинов Манаса, рассказал "360" эксперт Института общественной политики республики Марс Сериев (очевидно, Сариев - ред). Его представители есть как в Бишкеке, так и в России. В последнее время они активизировались и выпускают похожие обращения и даже ролики с избиениями девушек. Члены движения мотивируют свои действия тем, что хотят сохранить местные обычаи и традиции.



"Ребята из этого движения обходили китайские рестораны, ночные казино в поисках девушек киргизской национальности, которые ходят с иностранцами. Думаю, что это очень плохое движение, оно носит очень националистический характер и не приветствуется большинством населения, не одобряется", - добавил Сериев.



Эксперт не исключил, что ультраправые политики будут использовать участников "Кырк Чоро" в своих целях. В Киргизии растут исламские настроения радикального толка, есть проблемы с определением границ с Китаем и Казахстаном, постоянно возникают стычки с таджиками. С помощью националистически настроенной молодежи можно будет обвинить правящую элиту в том, что она не защищает интересы простого народа.



Бытовая ревность?

В целом в Киргизии нормально относятся к межнациональным или межрелигиозным бракам. А недовольства, по словам Сериева, начались из-за неправильной миграционной политики: на заработки в Россию едут 16-18-летние девушки, не имеющие никакого жизненного опыта. В то время как таджики или узбеки отпускают работать взрослых замужних женщин.

Главный редактор киргизского информационного портала *** Э-ев подтвердил, что в республике спокойно относятся к отношениям девушек с иностранцами.

"В Вабкентском районе на границе с Таджикистаном люди очень плотно общаются. Друг друга видят, знают, хорошо ладят. Очень много смешанных браков. На юге - у границы с Узбекистаном, на севере - с Казахстаном. У меня сегодня племянник женится на узбечке, они вместе живут в городе Оше. В этом плане вообще проблем нет", - добавил журналист.



Однако он убежден, что за выступавшими "никто не стоит". Стычки и последующее обращение возникают из-за банальной ревности и юношеской горячности.

"Это ревность, банальная ревность к нашим киргизским девушкам. Иногда, когда молодые люди что-то увидят, начинают высказываться. […> Я думаю, это не более чем запугивание, до убийства дойти не может", - заключил Э-ев.



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