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Скончался директор Института природных ресурсов Академии наук Киргизии Жоромамат Арзиев
09:13 02.08.2020

31 июля на 72 году жизни скончался доктор технических наук, директор Института природных ресурсов им. А.С. Джаманбаева при Национальной Академии наук Кыргызстана Арзиев Жоромамат Арзиевич. Об этом сообщили его близкие.

Он родился 16 февраля 1949 года в селе Кыргызстан Сузакского района Жалал-Абадской области.

В 1970 году окончил Ошский государственный педагогический институт по специальности "Физика".

Работал старшим лаборантом в Ошском государственном педагогическом институте, старшим преподавателем, заведующим кафедрой в ОшТУ, заведующим лабораторией в НАН КР, заместителем директора по науке, директором Института природных ресурсов им. А.С. Джаманбаева при НАН КР.

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Источник - kg.akipress.org
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