Кузен президента Мирзиеева - Нуман Эгамбердиев, умер от КВИ после того, как отпраздновал помолвку на 200 человек

09:53 02.08.2020

От коронавирусной инфекции скончался родственник лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева - его кузен Нуман Эгамбердиев. Приблизительно за месяц до этого он отмечал помолвку своей внучки, на которой собралось более 200 гостей, передает NUR.KZ. Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz Как сообщает "Озодлик", в Ташкенте в возрасте 69 лет ушел из жизни кузен президента Узбекистана. Нуман Эгамбердиев не справился с коронавирусной инфекцией. Как говорят свидетели, КВИ мужчина заболел после того, как приблизительно месяц назад устроил пышную помолвку для своей внучки - на праздник собралось более 200 гостей со всех уголков страны.



Заразился там же его сын и еще несколько человек. После подтверждения диагноза Эгамбердиев лечился дома, но в какой-то момент его состояние резко ухудшилось. Его госпитализировали в одну из больниц города.



Автор: Мария Шеверева