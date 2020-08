Гей-отпрыск российского миллиардера Лебедева станет членом британской палаты лордов

11:35 02.08.2020

Британский гламурный медиамагнат Евгений Лебедев по прозвищу Little Olly ("малыш-олигарх") станет пожизненным пэром и войдет в состав верхней палаты парламента - Палаты лордов. Соответствующее распоряжение подписала королева Елизавета II. Пожаловать ему этот титул рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ближайших (наряду с гомосексуалистами Элтоном Джоном, Стивеном Фраем и Кевином Спейси) друзей Евгения Александровича.



Борис Джонсон и Евгений Лебедев

40-летний Лебедев получил британское подданство в октябре 2010 года. Он является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd (выпускающей консервативную газету Evening Standard и либеральную газету The Independent) и телеканалом London Live. Владелец ресторана японской кухни Sake no Hana (спроектированного архитектором Кэнго Кума) в центре Лондона, бутик-отеля Palazzo Terra Nova в Италии, замка Château Gütsch (превращенного Лебедевым в роскошный отель-ресторан) в Швейцарии, замка XII века в Италии, где проживает его волк по кличке Борис. Совладелец известного лондонского ресторана Hush (расположенного недалеко от винного магазина Hedonism Wines и ресторана Hide, принадлежащих одиозному Евгению Чичваркину) и легендарного паба The Grapes. "Но подлинное его сокровище - это Стад-Хаус в Хэмптон-Корт. Дизайн сада делала вдовствующая маркиза Солсбери. Интерьер - настоящее чудо с работами Трейси Эмин, Дэвида Хокни, Энтони Гормли, Чепменов, с японскими лаковыми шкафчиками XVII века, шторами ручной росписи с юга Раджастхана, подвесными театральными светильниками 1820-х годов, купленными в Чатсуорте, и кроватью эпохи Регентства в "комнате Элтона" (Евгений - крестный отец Закари, сына Элтона Джона и Дэвида Ферниша)", - пишет Tatler.



Лебедев в Умбрии, в собственном итальянском замке

Лебедев - выпускник Лондонской школы экономики и арт-школы аукционного дома Christie"s. Развивает брэнд Wintle, специализирующийся дорогой мужской одежде. Эстет, любитель поэзии, театрал, меценат. Ежегодно в обязательном порядке приезжает в Венецию, на могилу Сергея Дягилева. Постпродюсер фильмов "Юрьев день" Кирилла Серебренникова и "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего. Парфюмерный гурман, хозяин сети бутиков Creative Perfumers, обладатель коллекции из пятисот ароматических масел. Член совета директоров лондонской галереи "Серпантин". Соучредитель (вместе с отцом и Михаилом Горбачевым) и председатель Фонда им. Раисы Горбачевой со штаб-квартирой в том же Лондоне. "Духовный искатель", имеющий личного шамана. Организатор знаменитых вечеринок для британской элиты. Герой массы слухов - например, о многовекторной сексуальной ориентации: то блистает на гей-тусовках в богатых лондонских домах и нежно воркует с богемными содомитами, то мелькает в таблоидах в качестве бойфренда красавицы-актрисы Элизабет Херли, бывшей участницы поп-группы Spice Girls Джери Халлиуэлл или звезды сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон. "Будь я геем, я бы об этом объявил во всеуслышание", - кокетливо улыбается он. И мрачнеет, когда речь заходит о гомофобии: "В каждой стране есть гомофобы - единственное отличие, что в Британии идиоты обычно изолированы, они не являются частью основного потока, тогда как в России идиотам разрешено быть частью основного потока, им дают эфирное время, их слушают, они пишут статьи".



Евгений Лебедев и Элтон Джон

В РФ гораздо лучше знают его папу. Это 60-летний миллиардер, светский лев Александр Лебедев. Выпускник московской спецшколы №17, англо-испанской группы валютно-финансового отделения экономического факультета МГИМО и Краснознаменного института КГБ СССР, который во время перестройки трудился в Первом главном управлении КГБ (работая на разных должностях в советском посольстве в Лондоне), а сразу после распада Советского Союза успешно занялся бизнесом (семья так и осталась жить в Великобритании): соучредитель зарегистрированной в Лондоне компанию The Milith, председатель совета директоров Русской инвестиционно-финансовой компании, начальник управления зарубежных инвестиций банка "Империал", президент и гендиректор мощнейшего Национального резервного банка, председатель совета директоров ЗАО "Национальная резервная корпорация". Сколотил миллиардное состояние на операциях по перепродаже долгов бывшего СССР. Параллельно - с середины девяностых - занимался политикой: деятельный участник избирательной кампании Бориса Ельцина (с письменной благодарностью от последнего "за активное участие в организации и проведении выборной кампании"), член политсовета движения "Наш дом - Россия" Виктора Черномырдина, заместитель председателя Экологической партии "Кедр", кандидат на пост мэра Москвы с антикоррупционными лозунгами (2-е место после Юрия Лужкова), депутат Госдумы РФ от партии "Родина" (впоследствии перебежал во фракцию "Единая Россия"; зампред Комитета по делам СНГ), спонсор Московского отделения партии "Справедливая Россия", кандидат на пост мэра Сочи, депутат Слободской районной Думы Кировской области, несостоявшийся член Совета Федерации. Соучредитель (вместе с сыном Евгением и Михаилом Горбачевым) Фонда им. Раисы Горбачевой, соучредитель (с тем же Горбачевым) форума "Гражданский диалог". Спонсировал проекты общества "Мемориал". Возглавлял Национальный инвестиционный совет, Международный институт мирового мирового развития и Центр проблем интеграции Института экономики РАН. Пытался построить собственную авиационную империю. И даже картофельную империю. Запомнился тем, что на съемках программы "НТВшники" в 2011 году дал в морду хозяину "Миракс Групп" Сергею Полонскому; приговорен к 130 часам общественных работ за нанесение побоев. В 2012 году Национальный резервный банк Лебедева-старшего выдвинул в совет директоров "Аэрофлота" (в котором владел около 15 %) блогера Алексея Навального. "С врагом режима Навальным дружит, да так, что даже хотел выпустить банковскую карту - покупаешь по ней трусы-тапочки, а процент капает на организацию "белоленточных" митингов", - сообщала "Комсомольская правда". Вот уже долгие годы Лебедев - крупнейший частный акционер и инвестор "Новой газеты"; в нулевых финансировал либеральный журнал "Компания" и скандальную газетку "Московский корреспондент". Был фигурантом уголовных дел (при позднем Ельцине - махинации с облигациями внутреннего государственного валютного займа, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, при Путине - хищение средств государственной поддержки, выделенных НРБ на санацию банка "Российский капитал"). Выступал свидетелем защиты на процессе по коррупционному делу своего друга, экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Ныне публично позиционирует себя как "журналист" и борец с "международной финансово-офшорной олигархией". В феврале прошлого года на слушаниях в Госдуме РФ заявил, что разработал план, с помощью которого можно вернуть в Россию похищенные банкирами 100 млрд долларов. В декабре 2019 года покинул банковский бизнес, закрыв сделку по продаже принадлежащих ему 76,27 % голосующих акций Национального резервного банка. Курсирует между Москвой и Лондоном, где сначала купил, а затем передал сыну Evening Standard, The Independent и London Live. Владелец Чеховского машиностроительного завода, выпускающего продукцию для атомной отрасли. Создал сеть кафе "Петрушка". Инвестирует в сферу экологически чистого транспорта, готовит запуск русскоязычной версии The Independent, а также запуск верфи по производству судов на электродвигателях. Инвестор №1 на территории городского округа Алушта в Крыму (санаторно-курортный комплекс), почетный гражданин Алушты. Член российского Совета по внешней и оборонной политике. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, украинским орденом "За заслуги" III степени, медалью ЮНЕСКО "Диалог культур" и др. Женат вторым браком на экс-модели Елене Перминовой, которую якобы спас от уголовной ответственности по обвинению в распространении наркотических средств. Писатель, автор книг "Записки Сизифа", "Охота на банкира. О коррупционных скандалах, крупных аферах и заказных убийствах", "Погоня за украденным триллионом". Приступил к съемкам "документально-художественного сериала про современных крупнейших мошенников".



Папаша о сыне: "Он занимается нужными обществу вещами. У Жени много контактов с очень приличными творческими умными людьми... К сожалению, не получается у меня стать свекром". И не получится, судя по всему. Зато Лебедев-старший теперь приобретает статус отца пожизненного пэра.