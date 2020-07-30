РосСудом арестован гражданин Кипра нефтяной магнат Григорий Гуревич ("Нобель ойл")

12:24 02.08.2020

Басманный суд арестовал нефтяного магната Гуревича

Алексей Иванов



Основные активы группы компаний "Нобель Ойл" расположены в стратегически важных нефтегазовых провинциях Тимано-Печоры и Западной Сибири, которые обладают значительными запасами ресурсов. Кроме нефтедобывающих (ЗАО "Колванефть", ЗАО "НефтУс", ООО "Девон-инвест", ООО "Стати-нефтегаз-инвест") и сервисных (ООО "Северная транспортная компания", ЗАО "АРМ-Коатинг" - завод по нанесению антикоррозийного покрытия) предприятий, в состав холдинга входят ООО "Орел Нобель-Агро" (возделывает и перерабатывает зерновые сельскохозяйственные культуры на территории Орловской области), сеть ресторанов в Санкт-Петербурге и Республике Коми. Также "Нобель Ойл" занимается геологоразведкой в Мьянме и странах Южной Африки.



Вот уже девятнадцать лет ГК "Нобель Ойл" рулит Григорий Семенович Гуревич, выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности, который впоследствии прошел бизнес-курсы в США и Великобритании. Ранее он трудился топ-менеджером компаний "Евросевернефть", "КомиТЭК" и "Коминефть", являлся первым вице-президентом Тюменской нефтяной компании (ТНК) и начальником управления в Министерстве топлива и энергетики РФ. Обладатель званий "Почетный нефтяник" и "Заслуженный работник Минтопэнерго России", отмечен благодарностями руководителя Администрации Президента РФ и председателя Правительства РФ. Видный благотворитель. Постоянный член Европейского делового клуба. Близок к собянинскому клану. Главный жизненный принцип: "Безвыходных ситуаций нет".



30.07.2020 этот уважаемый человек арестован Басманным судом Москвы. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".



Что интересно, Гуревич погорел не на нефтянке. Помимо статуса нефтяного магната, до недавних пор он был банкиром. Владел банком "Рублев", лишенным лицензии в 2018-м в связи с многократными нарушениями банковского законодательства. Через год после отзыва лицензии ГСУ СК России завело дело по фактам хищения имущества банка. "Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы", - пишет "Коммерсантъ".



Денежка по нонешним временам (и учитывая масштаб личности г-на Гуревича) смехотворная - 98 млн руб. Вместе с ним арестован бывший член совета директоров банка "Рублев" Сергей Шаповал, экс-гендиректор компаний "Ютекс" и "Комстрой".



Избирая меру пресечения Гуревичу, суд принял во внимание, что у того есть гражданство Кипра.