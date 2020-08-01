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Бишкек. Тактика не сработала. Кто понесет ответственность за ошибки в борьбе с COVID-19?
13:31 02.08.2020

2 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Ситуация с распространением коронавируса в Кыргызстане показала, что система здравоохранения не была готова к пандемии. В стране не хватает мест в больницах и медицинских работников. Соседние государства начали готовиться к вспышке COVID-19 после регистрации у них первых случаев.

В нашей республике же решили пойти своим путем и начали строить две больницы в Бишкеке и Оше только спустя четыре месяца после выявления первого зараженного коронавирусом.

Эксперты в здравоохранении винят во всем правительство и Жогорку Кенеш. Именно они, по их мнению, не среагировали вовремя. В то время как медики заявляли о нехватке СИЗ и просили помощи, им просто закрывали рот и заставляли публично извиняться.

В это тяжелое для страны время активизировались волонтеры и простые граждане. Они на собственные деньги и средства спонсоров открывают стационары, покупают лекарства и машины для скорой помощи. Пока кыргызстанцы пытались сами решить массу проблем, в отставку ушли министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев. Первый, напомним, обещал собственной головой ответить за борьбу с COVID-19, но ничего не сделал. Второй покинул пост в самый пик разгула новой инфекции. Впрочем, о нем все уже забыли.

Источник - 24.kg
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