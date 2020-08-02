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В Алматы вышла книга Рахмана Алшанова "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия"
17:16 02.08.2020

В Алматы состоялась презентация книги Рахмана Алшанова
Депутат городского маслихата стал автором книги "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия"

Книгу "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия" презентовали в Алматы, передает корреспондент Almaty.tv.

Автор работы, доктор экономических наук, депутат городского маслихата Рахман Алшанов.

По его словам, он рассмотрел в научном труде многолетние исследования мировых ученых.

"В районе Аральского моря произошло много трагических событий. Со стороны Сибири через Торгай было затоплено миллион кубометров казахских земель. Как было высказано российской стороной: "на казахских землях был великий потоп". Вот такие темы сейчас плохо раскрыты", - прокомментировал доктор экономических наук Рахман Алшанов.

Источник - almaty.tv
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