В Алматы вышла книга Рахмана Алшанова "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия"

17:16 02.08.2020

В Алматы состоялась презентация книги Рахмана Алшанова

Депутат городского маслихата стал автором книги "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия"



Книгу "Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия" презентовали в Алматы, передает корреспондент Almaty.tv.



Автор работы, доктор экономических наук, депутат городского маслихата Рахман Алшанов.



По его словам, он рассмотрел в научном труде многолетние исследования мировых ученых.



"В районе Аральского моря произошло много трагических событий. Со стороны Сибири через Торгай было затоплено миллион кубометров казахских земель. Как было высказано российской стороной: "на казахских землях был великий потоп". Вот такие темы сейчас плохо раскрыты", - прокомментировал доктор экономических наук Рахман Алшанов.



