Герман Садулаев: Мы еще можем предотвратить диктатуру

17:22 02.08.2020

Писатель о событиях в Хабаровске, захвате россиян в Белоруссии и нарастающем внутриполитическом напряжении



Иван Андреев

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Герман Садулаев



Писатель, член партии КПРФ ответил на вопросы "Свободны Прессы" о митингах в Хабаровске, задержании россиян в Белоруссии и отношениях между властью, оппозицией и гражданским обществом.



"СП": - Ваше отношение к событиям в Хабаровске. Почему, по-вашему, это произошло и во что может вылиться?



- Думаю, у людей накопилось недовольство: цинизмом федеральных властей, принуждением к голосованию за новую Конституцию, наплевательством на выбор народа, игнорированием региональных особенностей и интересов. Я писал уже по другому поводу и опять повторю: выборочное правосудие всегда воспринимается как репрессии. Поэтому даже доказанная вина Фургала не снимет вопроса: почему именно его и почему именно сейчас?



Кремль привык слушать московскую "улицу", с ней выстраивает какой-то диалог, какие-то отношения. Дает отдушину в виде "Эха Москвы" и так далее. А на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, в Поморье, в Сибири - другая "улица". Здесь "Эхо Москвы" не указ, эти протесты не "слить" как обычно, в либеральную канализацию. Здесь не "хипстеры" протестуют, а взрослые, серьезные мужчины и женщины. С ними, обязательно надо договариваться. Если Кремль сделает шаг навстречу - мы увидим рост гражданского самосознания по всей стране. И это, в конечном итоге, всегда на пользу самому государству!



Но если Москва решит подавить протесты силой или обмануть жителей Хабаровска, то это лишь расшатает ситуацию в нашем и так некрепком обществе.



"СП": - Задержание россиян в Белоруссии - какие у вас версии происходящего?



- Всегда с огромным уважением и любовью относился к Белоруссии. Любил и батьку Лукашенко. Хотя критиковал его за непоследовательную позицию по отношению к России: слишком часто батька держал за спиной фигу, а то и двурушничал. Но сейчас я очень, очень расстроен. Это огромная ошибка Лукашенко и его команды. Они могут разом перечеркнуть всю свою хорошую "карму" в отношениях с Россией и в сохранении советского наследия. Я говорю о передаче сведений о задержанных россиянах украинской стороне и о том, что ставится чудовищный вопрос об экстрадиции бывших жителей Донбасса, а ныне граждан России, в лапы карателей. Кажется, батька действительно испугался, что проиграет выборы.



И решил сделать пиар акцию, доказать своему электорату, что он больше националист, чем националисты из оппозиции. Сыграть на вражде с Россией! Показать, вот он, мол, какой, независимый от Москвы. Только, получается, теперь он зависим от Киева и Вашингтона. Таким он хочет войти в историю? В таком случае, лучше бы ему проиграть эти выборы. Честное слово, с болью в сердце говорю это.



Из всех постсоветских лидеров Лукашенко был мне наиболее симпатичен. Да и не только мне. Мы все любили его. Очень надеемся, что он одумается и не предаст нас. Ведь речь не о Кремле, не о Москве, не об администрации Путина - президенты, даже очень долгие, приходят и уходят. Речь о народах России и Белоруссии.



"СП": - О КПРФ. В последнее время партия и ее лидер Геннадий Зюганов выступают все жестче, принципиальнее оппонируют власти. Так ли это, по-вашему, и с чем это может быть связано?



- Да, совершенно верно. Позиция КПРФ в последнее время стала жесткой, бескомпромиссной. И Геннадий Зюганов, и депутаты от КПРФ, и активисты региональных отделений, все ведут резкую критику властей, причем, не стесняясь адресовать критику на самый верх, первым лицам, а также всей системе.



Тайны в причине усиления конфронтации нет, сам лидер коммунистов откровенно высказался на этот счет: администрация собирается нарушить даже тот хрупкий, неудовлетворительный баланс, который сформировался в последние годы между властью и оппозицией. Принципы демократии, народного представительства, работа политических партий - все это под угрозой.



Выборы подменяются трехдневным "голосованием", результаты которого будет трудно контролировать. Президент де-юре может оставаться на своем посту "вечно". Давайте будем честными перед самими собой: фиговый листок демократических процедур вот-вот будет сорван, мы на пороге прямой диктатуры крупной буржуазии. Диктатуру - вот что хотят "продать" нам все эти реформы. КПРФ пользуется, может быть, последней возможностью легально обратиться к власти и к народу с призывом остановить сползание в манипуляционный авторитаризм. Нужно обязательно сказать, что ничего не предрешено. Мы еще можем не только предотвратить диктатуру, но и улучшить работу выборных органов в нашей стране. Год 2021-й может стать поворотным в истории.



"СП": - Не кажется ли вам, что по эмоциональному накалу внутриполитические события в стране все ярче? Власти и разного рода оппозиция все злее друг к другу? Есть ли у вас ощущение растущей напряженности внутри страны? И к чему она может привести?



- Именно так. Общество поляризуется. А это всегда плохо. Упрощение и обострение противоречий может привести даже к эскалации насилия: власть начнет репрессии, а народ ответит массовым правовым нигилизмом, бойкотом. И, что самое страшное, государство и общество в таком состоянии становятся слабыми, а, значит, легкими жертвами для внешнего врага. Мы живем в окружении отнюдь не овец, вокруг нас волки. Только дадим слабину - сразу услышим, как клацают челюсти: Крым клац-клац, Дальний Восток клац-клац, Северный Кавказ клац-клац, внутренний мир, стабильность, ресурсы, экономика - клац-клац, клац-клац. Российский народ оказывал поддержку Владимиру Путину и его команде именно за то и потому, что при Путине мы смогли собрать силы и где-то вмазать сапогом, а где-то принять устрашающую позу, чтобы волки не очень-то облизывались. Но сила государства не только в армии по периметру границ и ограниченных контингентах за периметром. Страна должна быть единой внутри себя!



Конечно, в большой стране живут многие народы и многие группы и слои населения, у всех свои интересы. Но для того и существует федерализм, для того и создана представительная демократия, чтобы интересы всех и каждого были представлены! Через выборы, через политические партии, через политическую борьбу в рамках закона. Внутренняя политика - это единственный способ дать "язык" неизбежным социальным противоречиям, научить разные группы населения говорить и договариваться в рамках легального, мирного политического процесса!



Наши тупые, идиотически тупые так называемые "полит-технологи" кремлевского пула считают, что "зачистив" политическое пространство от конкуренции идей и программ, они способствуют единству, силе и крепости "властной вертикали".



На самом деле, эти идиоты - самые худшие враги по-настоящему сильного и единого государства. Которое может и должно быть сильным в гармоничном сочетании интересов различных групп населения, представленных политическими партиями и движениями, и единым в сохранении культурного, регионального, политического многообразия.