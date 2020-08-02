Как изменилась жизнь Бенина за 60 лет независимости

17:24 02.08.2020 До и после социализма, до и после демократии



1 августа 1960 года была провозглашена независимость Дагомеи - французской колонии на западном побережье Африки. В истории страны, которая сейчас носит название Бенин, был период военных переворотов и период строительства социализма и дружбы с СССР. Во время распада мировой системы социализма Бенин оказался первой африканской страной, показавшей соседям, что от однопартийной диктатуры советского образца к многопартийной демократии можно перейти мирным путем.



Трехголовое чудовище



Дагомея была бедной колонией. Едва ли не единственным экспортным товаром было пальмовое масло. Доходы от его экспорта не покрывали расходов на импорт всего, что было нужно колонии. Начиная с 1925 года торговый баланс Дагомеи был стабильно отрицательным. Колония жила за счет дотаций Франции.



В 1946 году в связи с перестройкой французской колониальной империи Дагомея получила статус заморской территории в составе Французского союза. В 1958-м вместе с другими 11 африканскими колониями Франции стала автономной республикой Французского сообщества. 1 августа 1960 года была провозглашена независимость Дагомеи.



За власть в новом независимом государстве боролись три соперника. Каждый пользовался поддержкой в определенном регионе страны. Жюстен Ахомадегбе-Тометен, мэр города Абомей и прямой потомок правителей бывшего королевства Абомей, и его партия "Дагомейский демократический союз" (UDD) - на юго-западе. Суру Миган Марселен Жозеф Апити, потомок королей народа огу, и его Дагомейская республиканская партия (PRD) - на юго-востоке. Кутуку Юбер Мага и его Дагомейское демократическое движение (MDD) - на севере.



Партийные предпочтения жителей страны часто можно было определить по их национальности. Йоруба обычно голосовали за Апити, бариба и сомба - за Юбера Мага, фон - за Ахомадегбе-Тометена.



Каждый из трех ведущих политиков стремился к единоличной власти. Еще до провозглашения независимости объявление итогов выборов в парламент 1959 года, на которых UDD получил больше всего голосов и меньше всего депутатских мандатов, привело к массовым беспорядкам, устроенным сторонниками Ахомадегбе-Тометена. Волнения были усмирены французскими войсками. Апити согласился поделиться несколькими мандатами с Ахомадегбе-Тометеном, но последний был категорически против того, чтобы Апити стал премьер-министром. В качестве компромисса пост премьера был отдан Мага. После провозглашения независимости Мага стал первым президентом независимой Дагомеи.



Мага договорился с Апити о слиянии партий MDD и PRD, в результате которого образовалась Дагомейская партия единства. В новую партию активно переманивали членов UDD. На всеобщих выборах в декабре 1960 года Мага был избран президентом, Апити - вице-президентом, а их партия получила все места в парламенте, несмотря на то что за кандидатов UDD проголосовал 31% избирателей. В феврале 1961-го президент Мага закрыл газету Dahomey-Matin, печатный орган UDD, а в апреле того же года запретил саму партию и распустил поддерживавшие Ахомадегбе-Тометена профсоюзы. В мае Ахомадегбе-Тометен и еще 11 оппозиционеров были арестованы по обвинению в подготовке покушения на президента. Все получили различные тюремные сроки. Ахомадегбе-Тометен был приговорен к пяти годам заключения, но вышел на свободу уже в ноябре 1962 года.



Разобравшись с внутренней политикой, президент Юбер Мага занялся экономикой.



Обретя независимость, Дагомея перестала получать дотации из Франции, что привело к серьезному экономическому спаду.



Президент повысил налоги, снизил зарплаты, отправил безработную молодежь на принудительные сельхозработы. Главным его проектом стало строительство роскошного президентского дворца стоимостью $3 млн (примерно $25 млн на современные деньги) по проекту французского архитектора Анри Шометта.



Постройка дворца была закончена в 1963-м. Летом того года Дагомею сотрясали столкновения на этнической почве и забастовки. 28 октября 1963 года полковник Кристоф Согло, начальник штаба дагомейской армии, взял власть в свои руки. Он принял отставку президента, распустил правительство и парламент, приостановил действие конституции, запретил демонстрации. Забастовки прекратились на следующий день. "Мы сыты по горло коррупцией, мелочной тиранией, бездеятельностью правительства",- заявил новый глава государства. Полковник Согло сформировал и возглавил временное правительство. Все три ведущих политика получили в нем министерские портфели. Но экс-президент Мага вскоре лишился должности, был обвинен сначала в подготовке покушения на Согло, потом в коррупции, отправлен под домашний арест, а затем эмигрировал. День свержения режима Мага получил впоследствии название "день национального пробуждения".



В 1963 году полковник Согло возглавил первый, но далеко не последний военный переворот в истории Дагомеи-Бенина



В январе 1964 года полковник Согло передал власть Апити, сделав его вторым президентом Дагомеи. Но в ноябре 1965 года, видимо разочаровавшись в Апити, Согло организовал еще один военный переворот и занял президентский пост. В декабре 1967 года в результате нового военного переворота Кристоф Согло был отстранен от власти. Пришедший к власти Военно-революционный совет в июле 1968 года назначил гражданского президента - Эмиля Зинсу. 10 декабря 1969 года военные взяли штурмом президентский дворец. Автоматным огнем были убиты два охранника президента. Получивший ранение Зинсу был отстранен от власти.



Очередное временное военное правительство в 1970 году провело выборы, которые в каждом регионе откровенно фальсифицировались в пользу "своего" кандидата. Зинсу получил 3% голосов и уехал во Францию. Никому из триумвирата главных политиков не удалось получить большинство голосов: Ахомадегбе - 36,57%, Апити - 32,32%, Мага - 27,88%. После столкновений между сторонниками трех кандидатов результаты выборов были аннулированы.



На переговорах по урегулированию политического кризиса, проходивших под патронажем Франции, была достигнута договоренность о создании Президентского совета. В нем каждый из трех лидеров имел равные права, а пост президента становился ротируемым.



Равенство членов Президентского совета подчеркнула и покупка трех представительских лимузинов Mercedes-Benz W108.



Первым из трех президентов стал Мага, начавший править 7 мая 1970 года и мирно сдавший свои полномочия Ахомадегбе 7 мая 1972 года.



26 октября того же 1972 года майор Матье Кереку с группой солдат вошел в зал президентского дворца в Котону, где проходило заседание Президентского совета. После стрельбы в потолок, в результате которой никто не пострадал, майор сообщил, что Президентский совет прекращает свое существование. В тот же день Кереку обратился по радио к народу, заявив, что "трехголовое чудовище" страдало "врожденным уродством, печально прославленной неэффективностью и непростительной некомпетентностью".



Мага, Апити и Ахомадегбе были отправлены под домашний арест (их освободили в 1981 году и позволили выехать во Францию).



Новым главой государства (президентом, премьер-министром и министром обороны) майор Кереку назначил себя. К власти он пришел всерьез и очень надолго.



В течение 15 лет президент Дагомеи (а затем Бенина) Матье Кереку вел страну по пути строительства социализма



Под знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Мао



Хотя официально советско-дагомейские дипломатические отношения были установлены в 1962 году, фактически их уровень был минимальным. Они стали развиваться лишь после того, как, пользуясь формулировкой газеты "Правда" 1975 года, "патриотически настроенные молодые офицеры привели к власти военно-революционное правительство во главе с президентом Матье Кереку".



В первые годы правления Кереку заявлял, что его стране не нужна чужая идеология, ни капитализм, ни социализм.



Но 30 ноября 1974 года Кереку выступил в городе Абомей с программной речью, в которой заявил, что "единственный исторически оправданный путь для дагомейского народа - это путь социалистического развития". Это заявление было настолько неожиданным, что даже советская пропаганда отреагировала на него не сразу.



Первые статьи о том, что Дагомея пойдет новым путем, появились в советских газетах лишь в феврале 1975-го.



30 марта 1975 года в Москву прибыла миссия доброй воли Республики Дагомея во главе с личным представителем президента, министром иностранных дел и сотрудничества, членом Политбюро Национального совета революции Мишелем Аладайе. 3 апреля с Аладайе встретился министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.



С 1975 по 1990 год герб Народной Республики Бенин сильно напоминал герб СССР



В политике, проводившейся президентом Кереку, было заметно советское влияние. В экономике президент последовательно укреплял позиции госсектора. Были национализированы иностранные нефтяные компании, взяты под госконтроль банки, страховые и транспортные компании. Также были национализированы производство и сбыт хлопка (второй экспортный товар страны после пальмового масла), фармацевтическая промышленность, производство электроэнергии и водоснабжение, телефонная связь, кинопрокат, импорт, экспорт и продажа скота и мяса.



Была перестроена система местных органов власти. Место племенных вождей, религиозных деятелей, деревенских старейшин заняли "органы революционной власти" - комитеты защиты революции. Задним числом военный переворот 1972 года был объявлен революцией, завоевания которой следовало защищать. На региональном уровне комитеты подчинялись советам революции, а на самом верху находился Национальный совет революции во главе с Политбюро.



Официальные заявления властей были полны революционной риторики. Даже убийство министра внутренних дел Мишеля Аикпе, обвиненного в прелюбодеянии с женой президента, объяснялось "требованиями революции".



30 ноября 1975 года в Дагомее была принята новая конституция. Страна сменила название и стала именоваться Народная Республика Бенин. Была создана Партия народной революции Бенина (ПНРБ), ставшая единственной легальной политической силой в стране. Идеологией партии был объявлен марксизм-ленинизм. Председателем ЦК партии и главой ее Политбюро стал Матье Кереку. В 1979, 1984 и 1989 годах партия показала прекрасные результаты на безальтернативных парламентских выборах - 98,3%, 98,2% и 89,6% голосов соответственно. Столь же успешно парламент переизбирал президента на новый срок.



Сразу после создания правящая партия некоторое время существовала лишь на бумаге, но в мае 1976 года состоялся ее чрезвычайный съезд. Он проходил в президентском дворце, зал заседаний был украшен портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао. На съезде были приняты программные документы ПНРБ.



В 1976–1977 годах ПНРБ и КПСС обменялись официальными визитами.



За время своего правления в качестве главы молодой африканской страны, вставшей на путь социализма, Кереку пережил несколько попыток свержения. Самой серьезной была операция "Креветка", проведенная под руководством знаменитого французского наемника Боба Денара. Две последние неудачные попытки свержения произошли в 1988 году.



Расцвет советско-бенинских отношений пришелся на 1980-е годы. Советские военные корабли периодически заходили в порт Котону. В столице Бенина открылись советский культурный центр, торгпредство, корпункты ТАСС и АПН. "Аэрофлот" выполнял регулярные рейсы между Москвой и Котону. В СССР учились бенинские студенты, в Бенине работали советские врачи и геологи. В 1980 году товарооборот между двумя странами составил 5,9 млн инвалютных рублей (около $10 млн), из которых 5 млн руб. приходилось на советский экспорт в Бенин.



Президент Кереку исправно поздравлял советское руководство с партийными съездами и годовщинами Октябрьской революции. В ноябре 1986 года он посетил Советский Союз, встретился с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и пригласил того посетить с ответным визитом Бенин. Ответный визит не состоялся, а Кереку суждено было вскоре стать "африканским Горбачевым".



Иногда они возвращаются



В конце 1980-х годов политика Матье Кереку продолжала напоминать советскую. На смену национализации пришла приватизация. Привлекались иностранные инвестиции, был запущен механизм мер жесткой экономии по рецепту Международного валютного фонда. Спад в экономике и снижение уровня жизни привели к серьезным волнениям в обществе. В ходе демонстраций и забастовок наряду с экономическими требованиями стали звучать призывы к демократизации общественной жизни.



В декабре 1989 года Матье Кереку отказался от идеологии марксизма-ленинизма. На Национальной конференции в феврале 1990-го он публично покаялся перед архиепископом Котону, попросил прощения за ошибки, совершенные в годы своего правления. В декабре 1990 года в Бенине была принята новая конституция, на основе которой в марте 1991-го прошли многопартийные всеобщие выборы. На президентских выборах Кереку потерпел поражение во втором туре, получив 32,5% голосов. Новым президентом Бенина стал Нисефор Согло, экономист Всемирного банка, племянник полковника Согло, совершившего переворот 1963 года. Кереку стал первым главой государства в Африке, добровольно сложившим полномочия после поражения на выборах.



Нисефор Согло, победивший на первых многопартийных президентских выборах в Бенине в 1991 году, со скипетром королей Абомея



В 1999 году Россия списала часть советских долгов Бенина - 70% от $61,6 млн.



На президентских выборах 1996 года выступавший как независимый кандидат Матье Кереку взял реванш. Он одержал победу над Согло во втором туре, получив 52,49%. На выборах 2001 года Согло отказался от борьбы во втором туре, обвинив Кереку в фальсификациях в ходе голосования. Отказался от борьбы и кандидат, занявший третье место. У обладателя четвертого места Кереку выиграл во втором туре с убедительным результатом 83,64% голосов. В 2006 году Кереку не смог выставить свою кандидатуру: конституция Бенина запрещала занимать президентский пост больше двух сроков подряд, а также баллотироваться в президенты лицам старше 70 лет. Кереку на момент выборов было 72 года.



В 2006 году правителя-ветерана Кереку сменил на президентском посту выигравший выборы Яи Бони. В 2007-м на него было совершено покушение: автомобиль президента подвергся обстрелу. В 2011 году Яи Бони был переизбран на второй срок.



В президентских выборах 2016 года участвовали около 30 кандидатов. Во втором туре бизнесмен Патрис Талон одержал победу над премьер-министром Лионелем Зинсу, племянником экс-президента Эмиля Зинсу.



Талон, бенинский "король хлопка", один из богатейших бизнесменов тропической Африки, в свое время спонсировал президентские компании Яи Бони. Но в 2012 году, после переизбрания Бони, Талон был обвинен в покушении на жизнь президента. Согласно обвинению, группа заговорщиков собиралась заменить лекарство президента ядом. В соучастии в заговоре также обвинялись два бывших министра, личный врач президента, его телохранитель и племянница. Бони бежал во Францию, где был вскоре арестован. В 2013 году Франция отказала Бенину в его экстрадиции, а уже в 2014-м он был помилован президентом Бони, благодаря чему смог вернуться в Бенин и принять участие в выборах.



Новый президент показал себя меньшим демократом, чем его предшественники. В декабре 2016 года он закрыл четыре оппозиционных телеканала, в мае 2018-го - популярнейшую оппозиционную газету La Nouvelle Tribune. По обвинению в распространении фальшивых новостей и оскорблении президента арестовывались журналисты и авторы публикаций в Facebook.



В 2018 году в Бенине был принят новый закон, по которому на общенациональных выборах устанавливался десятипроцентный избирательный барьер, а размер избирательного залога был увеличен с 8,3 млн до 349 млн франков КФА (около $400 тыс.).



Из более чем 200 политических партий страны эти требования могут выполнить лишь несколько. После парламентских выборов в апреле 2019 года, прошедших по новым правилам, в столице вспыхнули беспорядки. Армия применила оружие для разгона демонстрантов, погибли четыре человека.



Действующий президент обвинил экс-президента в подстрекательстве к насилию. После 52 дней под домашним арестом Яи Бони покинул Бенин, перебравшись в Того, а оттуда во Францию.



В 2019 году президент Бенина Патрис Талон стал вторым главой этого государства, побывавшим в нашей стране



23–24 октября 2019 года Патрис Талон побывал в России, приняв участие в первом саммите Россия-Африка в Сочи. Правда, сейчас российско-бенинские отношения находятся далеко не на том уровне, как в годы, когда и здесь, и там строили социализм.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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