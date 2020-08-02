Кыргызстан и биоугрозы

17:26 02.08.2020 Защищают или угрожают? Эксперты обсудили роль финансируемых Пентагоном биолабораторий на постсоветском пространстве



Способствуют ли зарубежные биолаборатории, расположенные на территориях бывшего Советского Союза, защите от биологических угроз или же выполняют геополитическую миссию? На этот вопрос ответили участники международной онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".



Прежде всего было отмечено, что с началом пандемии COVID-19 в Кыргызстане возобновилась общественная дискуссия относительно размещения на территории республики иностранных биолабораторий.



Инициировали дискуссию отдельные неправительственные организации, журналисты и политики, которые пытаются убедить общественность в необходимости построить в республике такую лабораторию, аргументируя свою позицию тем, что, отказавшись в 2011 году от реализации канадского проекта с американским финансированием, Кыргызстан якобы "упустил какие-то возможности".



Историю вопроса, в том числе и с точки зрения финансирования несостоявшегося проекта, в своей презентации представила общественный активист Зульфия Марат.



- Соглашение о сотрудничестве в области биологической защиты и безопасности между правительствами Кыргызстана и Канады было подписано в августе 2008 года. В декабре того же года оно было ратифицировано Жогорку Кенешем, а в мае 2009-го кабмин КР принял постановление предоставить под строительство биолаборатории земельный участок площадью 4 гектара на территории ботанического сада Академии наук, - отмечается в презентации.



Строительство биолаборатории третьего уровня безопасности (BSL-3) в Бишкеке активно продавливалось канадской стороной.



- Рейтинг BSL-3 показывает, что лаборатория предназначена для обработки инфекционных агентов, которые могут вызвать серьезные или смертельные болезни при их вдыхании, - поясняет Зульфия Марат.



По ее словам, при подписании соглашения кыргызской стороной должным образом не были изучены правовые, финансовые и иные риски, а также механизмы подотчетности.



- Во-первых, это угроза техногенной катастрофы в связи с природными стихийными бедствиями. Во-вторых, угроза террористических атак ввиду отсутствия надлежащей защиты и безопасности, а также опасность импорта штаммов. В-третьих, непосильное финансовое бремя на бюджет страны, учитывая, что только на строительство объекта было заложено свыше 21 миллиона сомов, не говоря уже о том, что ежегодно на эксплуатацию лаборатории, которая не является самоокупаемой, необходимо около 400 тысяч долларов. При этом соглашение ограничивало национальный контроль над биолабораторией, вплоть до его полной утраты, - говорится в презентации.



Более того, в документе "канадская сторона полностью освободила себя от ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, телесные повреждения, смерть, прямой, косвенный и последующий ущерб, нанесенный в результате деятельности лаборатории на территории КР", т.е. вся эта ответственность возлагалась исключительно на кыргызскую сторону.



- В тексте соглашения налицо признаки непропорционально высоких обязательств кыргызской стороны и непропорционально низких обязательств канадской стороны. То есть, данное соглашение являлось заведомо невыгодным для Кыргызстана, - подчеркивает Зульфия Марат.



Еще одним аргументом кыргызских лоббистов строительства биолаборатории служит "положительный опыт" других стран, таких как, например, Грузия, Украина или Армения. Однако, как показывает практика, наличие американских центров биологических исследований в этих странах вовсе не дает им преимуществ в поисках вакцин и точно не гарантирует защиты от биоугроз.



Более того, сегодня на постсоветском пространстве развернулись активные дискуссии, насколько полезными оказались такие лаборатории для тех стран, в которых они были размещены.



Например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на днях достаточно жестко высказался по поводу американского присутствия в сфере биобезопасности республики. В той же Украине, где расположены 14 финансируемых США биолабораторий, сегодня идут судебные тяжбы украинского правительства с группой депутатов парламента, которые выступили с решительным заявлением, что эти лаборатории могут быть причастны к изготовлению биологического оружия, в связи с чем их надо либо закрывать, либо переводить под национальный контроль – сегодня власти Украины не могут контролировать деятельность финансируемых американским оборонным ведомством объектов.



Более лояльное отношение к пентагоновским биолабораториям наблюдается в Грузии, где по информации СМИ, сохраняется относительно благополучная эпидемиологическая ситуация в плане распространения коронавируса.



- Озвучиваются версии, что COVID-19 не сильно распространился на эту территорию, благодаря наличию в стране американских биолабораторий. Между тем, существуют и другие версии. Например, что именно в одном из грузинских исследовательских центров Пентагона был выведен штамм вируса, приведшего к пандемии. Об этом опять же писали СМИ, - продолжил Игорь Шестаков.



О ситуации с биолабораториями в Армении рассказал руководитель армянского информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян. По его словам, в 2016 году в республике при финансовом содействии агентства по уменьшению угроз министерства обороны США (DTRA) открылись три таких объекта – в Ереване, Гюмри и Иджеване.



- После их открытия в средствах массовой информации периодически появляются публикации о том, что эти лаборатории имеют двойное назначение и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. В апреле 2017 года посольство США в Армении по запросу информационного портала "NEWS.AM" прокомментировало ситуацию. Однако, диппредставительство не привело ни одного доказательства, которое опровергло бы двойное назначение этих лабораторий. В ответе были лишь ссылки на снятые по заказу самих американцев видеоролики, поэтому мы решили провести собственный анализ целей референс-лабораторий МО США в стране, - рассказал армянский эксперт.



По его словам, на создание референс-лабораторий в Ереване Минобороны США выделило порядка 15,5 миллионов долларов. Из них на строительство "с нуля" лаборатории отдела продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства РА было потрачено чуть больше четырех миллионов долларов, включая обеспечение повышенной сейсмической устойчивости здания и создание необходимой инфраструктуры, а на ремонт референс-лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении – почти 10 миллионов долларов.



- Непонятно почему на строительство нового здания ушло четыре миллиона, а на ремонт уже существующего в два с половиной раза больше, при том что на оборудование и мебель гражданского назначения, как утверждают США, было дополнительно потрачено 1,7 миллиона для обеих лабораторий. Это вызывает подозрение, что эти деньги были использованы на цели, отличные от тех, что официально озвучивает американская сторона, - пояснил Айк Айвазян.



По его мнению, такие лаборатории могут быть нацелены на создание военно-биологических объектов по всему периметру границ основных геополитических конкурентов США – России и Китая.



Солидарен с армянским коллегой и белорусский политолог Дмитрий Беляков, который отметил, что западные биолаборатории с огромными запасами биологического материала и высоко патогенных вирусов, если рассматривать их деятельность через призму противостояния НАТО сначала с Советским Союзом, а после с Российской Федерацией и ОДКБ, являются ничем иным, как оружием массового поражения, выведенным непосредственно к границам вероятного противника.



- Я считаю, что к вопросу иностранных референс-лабораторий нужно относиться очень серьезно, исходя из нравственных составляющих западного общества и прежде всего – это Британия, США и Канада. Никогда эти государства не будут своей целью ставить благосостояние других народов и государств, о чем свидетельствует история. Раньше все передвижения по миру этих биоматериалов контролировались спецслужбами, чтобы к границам Советского Союза данные элементы не подобрались. Сейчас же, в Армении, Грузии, Украине, Казахстане и в других странах количество лабораторий достаточно значительное, то есть эта огромная угроза находится уже непосредственно у наших границ, - отметил эксперт.



Он подчеркнул необходимость в срочном порядке убирать с территории стран ОДКБ западные биолаборатории, и бороться с их распространением по миру в таком формате, когда они не подконтрольны национальным правительствам.



Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР Юрий Погиба обратил внимание, что в стратегии безопасности Соединенных Штатов Америки, которая была принята в 2015 году, решение вопросов основных угроз, которые стоят перед США рассматриваются в контексте гибридной войны.



- Гибридная война включает в себя несколько пунктов, один из них – это применение нетрадиционного оружия для того, чтобы нанести ущерб государствам, исходя из теории так называемых пяти кругов, которые включают сочетание комплекса мероприятий по оказанию давления на политическую и экономическую сферы, инфраструктуру и коммуникации, население и вооруженные силы, - пояснил эксперт.



По его мнению, пандемия коронавируса, который по одной из версий имеет искусственное происхождение, диктует мировому сообществу необходимость пересмотреть подходы к вопросам биологической безопасности.



- В советское время в структуре вооруженных сил Кыргызстана существовали, так называемые, противочумные отряды, в функции которых входили мониторинг биологической обстановки, проведение всевозможных тренингов с местным населением, а также всевозможных профилактических мероприятий на случай вспышки биологической угрозы и т.д. В девяностых годах эта структура была ликвидирована, и в дальнейшем попыток создания такой системы по обеспечению биологической безопасности не было. И это большая проблема, потому что, исходя из концепции ведения гибридной войны биологическая агрессия разрушает систему государства, - добавил Юрий Погиба.



Он также отметил, что создание биологических лабораторий сегодня стало необходимостью для обеспечения безопасности страны, но они должны решать задачи Кыргызстана, а не обслуживать геополитические интересы зарубежных государств.



Сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", эксперт по вопросам госуправления Шерадил Бактыгулов в свою очередь напомнил, что вопрос о строительстве канадской биолаборатории в Бишкеке был закрыт не только благодаря общественным протестам, но и апрельской революции 2010 года. По его мнению, новая власть более тщательно подошла к рассмотрению данного вопроса, благодаря чему были выявлены острые моменты, способствовавшие денонсации соглашения.



- Как выяснилось, имело место нарушение закона об особо охраняемых объектах, кроме того бишкекский институт градостроительства выдал тогда заключение, что территория, которая ранее была выделена под строительство, находится не только в сейсмоопасной, но и селеопасной зоне – это берег реки Аламедин и стык Иссык-атинского тектонического разлома. История закончилась тем, что канадская сторона отказалась переносить объект на альтернативную территорию или реконструировать имеющиеся в республике лаборатории, расположенные вдали от населенных пунктов, - пояснил Шерадил Бактыгулов.



Он подчеркнул такой немаловажный аспект, как безопасность самих исследовательских лабораторий.



- В самой Америке в лабораториях регулярно происходят утечки опасных патогенов, штаммов вирусов, в связи с чем, американцы, как минимум, выносят такие опасные для людей лаборатории со своей территории в страны третьего мира, а как максимум ведут разработки биологических, бактериологических, вирусных видов оружия. Даже если лаборатория не производит патогены, ее наработки все равно могут быть использованы для подрыва продовольственной, национальной и других видов безопасности страны, - пояснил Шерадил Бактыгулов.



Говоря о нынешней эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, эксперт также обратился к советскому прошлому, когда на территории республики действовали специальные противовирусные отряды, подчеркнув, что эта структура была целенаправленно уничтожена в результате "подсказанных" специалистами международных донорских организаций, таких, как Всемирный Банк, реформ в сфере здравоохранения.



- Благодаря этим "подсказкам" сегодня наша медицина дышит на ладан. Вот сейчас разворачиваются полевые госпитали, но они рассчитаны на чрезвычайные ситуации, а не на ситуации эпидемиологического характера, поэтому, несмотря на оперативность действий МЧС, отсутствие протоколов по противодействию биологической угрозе, ведет к высокой заражаемости и смертности даже среди самих медиков. Кроме того, мы не знаем, имеет ли место заражение только штаммом COVID-19 или другими его модификациями, учитывая, что этот вирус является 49 поколением коронавирусов, а до него были SARS и MERS, которые какое-то время назад бушевали на ближнем востоке, также унося жизни людей, - отметил эксперт.



В свою очередь руководитель ОО "Люди Мира" Алишер Ташматов также обратил внимание, что население Кыргызстана сегодня инфицировано не только коронавирусом COVID-19, но и внебольничной пневмонией – заболеванием неизвестного генеза, которое, по его мнению, имеет искусственное происхождение и было намерено завезено в республику извне.



- В рамках ОДКБ и ЕАЭС необходимо создать спецподразделение по вирусологической безопасности, которое могло бы заниматься различными направлениями именно эпидемиологической безопасности. Кроме того, я, например, не верю, что коронавирус появился сам по себе, я уверен, что он создан человеком, поэтому необходимо инициировать масштабнее расследование на уровне специальных служб и специальных подразделений, и здесь огромную роль могли бы сыграть ОДКБ и ЕАЭС, потому что это имеет прямое отношение к целому комплексу угроз экономической и национальной безопасности наших стран, - подчеркнул Алишер Ташматов.



О том, что сегодня значительно сужаются возможности международного сотрудничества в вопросах обеспечения биологической безопасности, и связано это с тем, что Соединенные Штаты Америки не воспринимают международное сообщество как равноправных партнеров, высказался руководитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцент кафедры УГНТУ, к.п.н. Артур Салейманов.



По его словам, отказ США от транспарентности исследований в области молекулярной биологии, выход из ВОЗ, введение экономических санкций против России и стран СНГ – все это ограничивает усилия, направленные на достижение международных договоренностей в области биобезопасности и дает лишь ограниченный результат. Источник - StanRadar.com

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