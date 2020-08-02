COVID-19 и Туркменистан: Население опасается обращаться к врачам, а врачи работать в карантинах

17:29 02.08.2020

Столичные врачи ищут любые причины, чтобы не быть отправленными на двухнедельную работу в зону карантина для пациентов с подозрением на COVID-19. В это время многие опасаются обращаться к врачам и лечатся на дому. Об этом сообщают корреспонденты Радио Азатлык в Туркменистане. Согласно официальному заявлению руководства страны страна "свободная от коронавируса".



"В Ашхабаде врачи ищут любые причины, чтобы не отправили в 15 дневную командировку в бывшее здание "Полимекса" для участия в спасении больных коронавирусом", сообщил 31 июля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, беседовавший с сотрудниками столичных медучреждений.



По словам врачей, работа в зонах карантина тяжела и опасна, кроме того не предусмотрены никакие гарантии и финансовая компенсация.



"Не предусмотрено социальных выплат, оплаты за сверхурочные, командировочных расходов, в случае заражения компенсации тоже нет. Вышестоящие в Министерстве здравоохранения используют метод кнута, а стимула никакого нет", - говорит врач.



Ашхабадские медработники вынуждены работать в карантинах из страха потерять работу.



"Начальство городского управления Министерства здравоохранения ставит ультиматум, работаете там куда вас отправят, в противном случае дизертиры - врачи будут уволены и больше никогда не будут работать в сфере здравоохранения. Будут уволены без восстановления на работу", сообщает корреспондент Азатлыка.







По данным корреспондентов Азатлыка, в зону карантина, расположенную, в здании принадлежавшем в прошлом турецкой компании "Полимекс" в Ашхабаде, отправляют пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Карантин рассчитан примерно на 1000 человек. Условия для работы и пребывания в этой карантинной зоне тяжелые. Не хватает лекарств, оборудования для поддержки пациентов с проблемами дыхательных путей.



Власти страны, официально не признающей наличие коронавируса, даже общей статистики заболеваемости не публикуют, официальных комментариев не предоставляют.



В Марыйском велаяте местное население опасается обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения и предпочитает лечится на дому.



Сообщает коореспондент Азатлыка: "Жители очень боятся обратиться в больницу и из-за этого берут лечение на дому. Если узнают, что человек лежит дома с температурой тогда вместе со скорой помощью приходит полиция, чтобы забрать больного человека".



В это время, в регионе продолжается вспышка заболевания с симптомами COVID-19. Все больше смертельных случаев.



"В велаяте не хватает работников скорой помощи, они не успевают. Очень много жертв, есть молодые. Практически все инфекционные больницы закрыты, больных не принимают. Некоторые этрапские больницы закрывают роддома, терапевтические отделения. В эти отделения привозят больных с коронавирусом. Врачи говорят, что лекарств вообще нет, они не знают чем лечить", - сообщил 31 июля корреспондент Азатлыка в Туркменистане.



В тот же день, житель Мары, на условиях анонимности сообщил Азатлыку о смерти близкого родственника: "Вчера у меня одна родственница умерла от коронавируса ей было 70 лет. Она лежала в областной инфекционной больнице. Ее забрали 29 июля, а сегодня ночью позвонили и сообщили что она скончалась. Ночью поехали забрать тело но в больнице не дали, утром привезли в скорой помощи. Сразу на улице положили на табыт и отправили на кладбище. На поминках было очень мало людей".



Власти Мары ужесточают требования к населению по ношению масок. По данным корреспондентов Азатлыка, с 1 августа жителей Марыйского велаята обязали носить маски даже находясь дома, предупредив, что в случае отсутствия масок будут штрафовать.



В Лебапском велаяте больницы переполнены, среди заболевших есть беременные женщины. В это время районные врачи совершают обход домов, раздавая населению противовирусные препараты, власти ограничивают места скопления людей.



"Поступающих больных много, частично закрывают базары.



Сегодня аптеки раздали лекарства для этрапов города и обязали раздавать смейных врачей. Всем больницам и поликлиникам раздали "Гриппеферон", "Римантадин", но мало. Все лекарства российского производства", сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе.



По его словам, как прежде много пациентов с симптомами COVID-19 в Многопрофильном госпитале в Туркменабаде, среди которых есть врачи. Многие медработники отказываются работать и увольняются.



По районам в Лебапской области лидируют этрапы Дарганата, Газоджак и Денев.



В Туркменабаде закрыты кафе, бары, торговые центры закрыты на карантин. Закрыты и кладбища.



"Завтра праздник Курбан байрам, мы каждый год ходили на кладбище, но в этом году местные чиновники и хакимы запретили людям посещать кладбища.



Никогда такого не было, чтобы кладбища были закрыты", сообщил 31 июля корреспондент Азатлыка.



В настоящее время некоторые госучреждения Лебапского велаята закрывают на карантин, а руководство и сотрудники госучреждений сдают тесты на коронавирус.



"28 июля все сотрудники Облздрава Лебапского велаята, в том числе главврач сдали тест. Результат не известен, но сегодня организацию закрыли на карантин. Сейчас у медперсонала много положительных результатов тестов, среди них и медсестры и санитарки. У каждого медработника три раза тест берут, если у одного тест будет положительный, тогда его сразу отправляют в красную зону, в инфекционную больницу", - сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе.



По данным источников Азатлыка регулярно тесты на коронавирус сдают и иностранцы находящиеся в карантинной зоне Фарапа. В частности здесь находяться сотрудники французской компании Буиг, приехавшие около двух недель назад для работы на строительных объектах в Ашхабаде. По данным источников Азатлыка, 31 июля тесты граждан Турции и Франции дали отрицательный результат.