Бахрейн. Сутенеры в погонах: моряков ВМС США уличили в организации секс-услуг

17:32 02.08.2020 Сутенеры в погонах: моряков ВМС США уличили в организации секс-услуг

От Пентагона потребовали разобраться со скандалом в Бахрейне



Кирилл Сенин



Создание притонов для оказания интимных услуг, торговля людьми, лишение приехавших из-за границы "ночных бабочек" паспортов для того, чтобы держать их под полным контролем... Это - не перечень деяний сутенера средней руки откуда-то из Невады, это - "послужной список" некоторых американских военных моряков, дислоцированных в Бахрейне. О торговле людьми, организованной военнослужащими ВМС США, стало известно благодаря информатору. Впрочем, военные не спешат вытаскивать на свет свое "грязное белье", и сейчас на Капитолийском холме потребовали от Пентагона дать более полную картину скандальной истории с моряками 5-го флота. Подробности - в материале "Известий".



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"Незамедлительно предоставить информацию" о мерах, которые были приняты военным руководством для искоренения причин громкого сексуального скандала на Бахрейне, потребовала группа сенаторов от министра Военно-морских сил США Кеннета Брэйтуэйта. Обращение трех законодателей - демократов Ричарда Блюменталя, Кирстен Джиллибрэнд (оба являются членами комитета по делам вооруженных сил) и Тэмми Болдуин - попало в распоряжение издания Navy Times.



Поводом для обращения сенаторов к главе профильного ведомства стало расследование, которое провела Military Times - "материнская" для Navy Times издательская компания. Ее журналисты выяснили, что некоторые из американских военных моряков 5-го флота, расквартированных в Бахрейне, занимались организацией предоставления секс-услуг - а попросту сутенерством. В ходе работы Служба уголовных расследований ВМС (Navy Criminal Investigative Service, NCIS) выяснилось, что подобный бизнес буквально расцвел в последние годы. По словам свидетелей, в нем были задействован или как минимум знал о нем каждый десятый из 7,5 тыс. военных моряков и гражданских сотрудников Пентагона, которые несут службу на территории островного государства в Персидском заливе. Приписаны они к оперативной базе 4-го флота американских ВМС, находящейся в районе Джуффэйр, недалеко от столицы королевства Манамы.



Сейчас сенаторы требуют пояснить, что руководство ВМС сделало, чтобы "противостоять укоренившемуся порядку, при котором был допущен расцвет" торговли живым товаром с участием военных, а также обеспечить законные юридические процедуры в отношении как жертв, так и самих предполагаемых организаторов рынка секс-услуг. "Мы намерены добиться того, чтобы у ВМС были все полномочия и ресурсы, необходимые для того, чтобы подобные ужасные преступления впредь не совершались военнослужащими американских вооруженных сил", - пообещали законодатели.



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Помощник стрелка и тайская "мамочка"



Ключевым моментом в расследовании случаев принуждения к занятию проституцией с участием американских военных в Бахрейне стала переписка в мессенджере, которую вел старшина Джихад Литлджон, помощник стрелка 2-го класса, который нес службу на патрульном катере Hurricane. Выяснилось, что уроженец Нью-Джерси воспользовался услугами перебравшейся в королевство тайской "ночной бабочки" Лин Рэйуэст. Последняя, впрочем, свой бизнес не ограничивала оказанием интим-услуг - она же занималась организацией доставки в Бахрейн других проституток из Таиланда, "крышевала" их и получала свою долю от их заработка. Поучаствовать в этом предприятии Рэйуэст предложила и Литлджону - в итоге они условились устроить приезд в Бахрейн еще трех "девочек". За логистические услуги моряк заплатил Лин чуть больше $2,5 тыс., а та отдала ему свой паспорт - в качестве залога. Предполагалось, что жить девушки будут в служебной квартире старшины, расположенной за пределами самой базы.



Позднее выяснилось, что Рэйуэст была не только бандершей, но и информатором NCIS - туда она передавала сведения о нарушениях, допущенных моряками, и получала вознаграждения за эти данные. Именно контактами со следователями она и воспользовалась после того, как сделка с Литлджоном по нескольким причинам сорвалась. Старшина пригрозил отдать ее паспорт в полицию, Лин в ответ честно предупредила, что пойдет в NCIS.



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Примечательно, что история этого криминального тандема в итоге завершилась для обоих ее участников сравнительно безболезненно - Литлджона по итогам завершившегося прошлым летом трибунала оправдали по всем предъявленным ему обвинениям. Его "напарница" на слушаниях не выступала.



Верхушка сутенерского айсберга



Впрочем, в ходе расследования NCIS смогла выявить истинный размах теневого сексуального бизнеса, в который были вовлечены американские военнослужащие в Бахрейне. "Моряки селили проституток в своих квартирах, оплаченных из бюджета, отбирали у них паспорта и наживались за счет продажи секс-услуг своим сослуживцам, которые жили на острове, или оказывались на острове, когда в порты заходили другие корабли", - пишет Military Times.



Число таких случаев измерялось десятками. По данным СМИ, обвинения с 2017 года были предъявлены по меньшей мере девяти морякам, в том числе пяти офицерам, включая капитана третьего ранга. Дисциплинарные взыскания были наложены еще как минимум на шестерых военнослужащих. При этом понятно, что возбужденные уголовные и административные дела - лишь верхушка айсберга.



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Представление о масштабах вовлеченности американских моряков в сутенерский бизнес дают показания одного из обвиняемых: по его словам, до 15% военнослужащих США в Бахрейне используют свои служебные квартиры как жилье для "девушек по вызову". В отчете NCIS о беседе с этим офицером с его слов также утверждается, что "многие моряки не верят в то, что за крышевание проституток или размещение у себя иностранных граждан последует наказание".



Под прикрытием



Представители ВМС утверждают, что новых случаев участия военных моряков в организации интим-услуг в Бахрейне не выявлялось с 2018 года. Впрочем, как отмечали сенаторы в письме министру Брэйтуэйту, они обеспокоены тем, что подобные преступления могут совершаться военнослужащими не только на этом объекте Пентагона. По оценке издания, "подобные истории вскрыли теневую субкультуру, в которой моряки занимаются контрабандой живого товара и сутенерством, при этом часто действуя из своих квартир, оплаченных деньгами налогоплательщиков".



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Впрочем, истинный масштаб происходивших в Бахрейне событий, возможно, не прояснится никогда. "Даже сейчас полный объем расследований NCIS и инициированных по их итогам судебных разбирательств остается неизвестным, поскольку ВМС отказывается показать некоторые судебные материалы и спускает на тормозах запросы на предоставление других документов, которые Military Times затребовало почти год назад", - указывает издание.



Дело Ванессы Гиллен



Серия эпизодов с "опекой" проституток американскими военными в Бахрейне - масштабный, но далеко не единственный криминальный случай с сексуальным подтекстом, в центре которого оказываются военнослужащие ВС Соединенных Штатов. Правда, чаще их ловили на нелегальном получении оказываемых "жрицами любви" услуг, а не на организации притонов.



Впрочем, еще более серьезным бичом для американской армии является проблема сексуальных домогательств, жертвами которых становятся сами военнослужащие. Один из самых громких за последнее время таких случаев - история Ванессы Гиллен, которая в звании специалиста несла службу в Техасе на базе Форт-Худ - одной из крупнейших баз армии США.



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20-летняя Гиллен пропала еще в апреле этого года. Ее останки (тело солдата было расчленено и обожжено) нашли в самом конце июня. Судмедэксперты позднее установили, что девушку забили молотком до смерти. Главным подозреваемым оказался ее сослуживец и ровесник Аарон Дэвид Робинсон. Он же, по имеющимся данным, домогался к ней, а также к другим женщинам в форме. Когда после обнаружения останков Гиллен военная полиция попробовала его задержать, Робинсон покончил с собой.



После гибели Гиллен американские военные - и действующие, и уже ушедшие в отставку - начали целую кампанию в соцсетях, рассказывая о пережитых домогательствах. В Twitter имя девушки всего за две недели было упомянуто 2,5 млн раз, а хештег #IAMVanessaGuillen ("Я - Ванесса Гиллен"), говорящий о солидарности автора поста с жертвами сексуального насилия на воинской службе - свыше 170 тыс. раз.



Многие жертвы харассмента считают, что их предали и непосредственные командиры, которые попустительствовали дискриминационным проявлениям со стороны солдат и офицеров мужского пола, и военное руководство страны в целом. Бывший главный прокурор ВВС США Дон Кристенсен говорит, что ставшие жертвами домогательств военные "особенно боятся мести". "Исчезновение и смерть Ванессы Гиллен дали заряд энергии молчавшему до этого большинству жертв; раньше они боялись, но сейчас готовы высказаться, поскольку знают о последствиях", - считает полковник Кристенсен.



Проблема сексуального насилия в американской армии, конечно, не нова. Однако сейчас на общей волне борьбы с домогательствами и расширения движения #MeToo, становится все более очевидным тот факт, что ситуация для людей в погонах если и отличается от "гражданки", то лишь в худшую сторону - за счет закрытости военных структур и неких ложных представлений о "воинском братстве".



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На фоне информационно-разъяснительных мер, принятых Пентагоном, число сообщений о случаях сексуального насилия в 2019 году выросло на 3%. О том, что они стали жертвами домогательств в той или иной форме, сообщили свыше 20 тыс. военнослужащих. Сколько пострадавших побоялись или по какой-то другое причине не стали сообщать о харассменте, представить сложно.



Подтверждением тому, что на деле борьба с сексуальными домогательствами сталкивается с жестким противодействием на местах, может служить история Мэриэнн Бастин. Отслужившая 20 лет в ВМС, жительница штата Пенсильвания в 2016 году получила место координатора по проблемам харассмента на авиабазе Национальной гвардии Хоршэм. Реальность оказалась гораздо хуже ее ожиданий: как рассказала Бастин в беседе с Philadelphia Inquirer, "работа с командирами 111-го штурмового авиакрыла была похожа на возвращение в эпоху, где процветает шовинизм в духе фильма Top Gun, сексуальные домогательства и дискриминация цветут буйным цветом, а движения #MeToo как будто никогда и не было".



После начала работы Бастин поняла, что командиры на базе считают ее деятельность ненужной, а офицеры либо вообще игнорировали ее, либо отказывались участвовать в обязательных программах. В июне ее уволили (сейчас она уже наняла адвоката, рассчитывая добиться восстановления). Сама Бастин в своем увольнении и в сформировавшейся в Хоршэм дискриминационной атмосфере винит прежде всего командира базы Уильяма Гриффина. На него, кстати, написал рапорт один из сослуживцев, и теперь в отношении полковника ведется разбирательство. Источник - Известия

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