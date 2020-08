Как убить в себе склонность к непрошеным советам, - BBC

23:25 02.08.2020 Как убить в себе склонность к непрошеным советам и научиться советовать правильно



Джессика Маддитт

BBC Worklife



Эксперты утверждают, что давать советы - чаще всего неразумно и малоэффективно, даже если вас просят об этом. Но как правильно вести себя в таких ситуациях?



Вам часто приходится выслушивать советы начальника или коллег-всезнаек? Что вы при этом чувствуете? Зато вам, наверное, нравится, когда кто-то просит вашего совета?



Вспомните, как в последний раз вы обсуждали на работе решение проблемы, а кто-то вмешался в дискуссию и предложил собственное мнение. Пришлось ли вам это по душе? Обрадовались ли вы совету со стороны? Наверное, нет.



Скорее всего, вы отклонили предложение и про себя подумали: "Ты вообще ничего не понимаешь в том, что мы тут обсуждаем". Или даже так: "Мы даже не знакомы".



Эксперт по проблемам коучинга из Торонто Майкл Бунгэй Станьер считает, что многие из нас слишком охотно встревают в разговор со своими предложениями. Он обнаружил, что привычка советовать превратилась в офисах в повальное увлечение, что вдохновило его написать книгу "Ловушка советов" (The Advice Trap).



В этой книге Бунгэй Станьер доказывает, что тенденция раздавать советы произрастает из сложившегося в обществе убеждения: успех означает, что у тебя есть ответы на все вопросы, и если ты лидер, то должен доказывать свою ценность, делясь советами направо и налево, просят тебя об этом или нет.



В большинстве случаев мы делаем это с добрыми намерениями, рассматривая свои советы как способ помочь другим. Однако каждый раз, когда мы спешим советовать, мы выпускаем на свободу, по словам Бунгэй Станьера, своего внутреннего "монстра-советчика".



По мнению эксперта, нам надо прекратить это делать, поскольку, во-первых, в спешке мы можем дать неверный совет. Во-вторых, ваши отношения с человеком, которому вы советуете, могут быть такими, что он просто не прислушается к вам - неважно, хороший вы дали совет или нет.



"Вы почти наверняка пытаетесь решить не ту задачу, - подчеркивает Бунгэй Станьер, - потому что крайне редко самая первая проблема, о которой упоминают, - настоящая. Но даже если вам удалось понять, какой именно орешек надо разгрызть, ваш совет все равно не настолько хорош, насколько вам кажется".



Это происходит потому, что так называемое когнитивное искажение, эволюционно сложившееся ментальное поведение, заставляет нас считать, что наш совет лучше, чем он есть на самом деле (и что мы сами умнее, чем мы есть на самом деле).



У людей - множество когнитивных отклонений, ведущих к тому, что человек оценивает свои умения и способности чересчур оптимистично.



Например, эффект Даннинга - Крюгера состоит в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу этого самого уровня своей квалификации - они просто "не осведомлены о своей неосведомленности" и охотно предлагают свое мнение по вопросам, в которых не разбираются.



"Часто бывает так: чем более вы уверены в правильности своего совета, тем более он неверен, - подчеркивает Бунгэй Станьер. - Если вы действительно разбираетесь в предмете, то ваша первая реакция, скорее, будет такой: ну, это все не так просто, это зависит от множества вещей".



Когнитивное искажение заставляет нас верить в то, что наши советы правильнее, чем они есть на самом деле, а сами мы - умнее, чем есть на самом деле



Канадский ученый считает, что чудовище-советчик живет в каждом из нас, но у некоторых оно просыпается быстрее, чем у других.



Первый шаг к его приручению и дрессировке таков: обращать внимание на то, как быстро чудище просыпается. "Когда люди осознают, насколько они торопятся с советами, то бывают крайне удивлены", - констатирует он.



Еще один способ борьбы с чудовищем - поразмыслить, перед тем как дать совет, насколько он подорвет уверенность и самостоятельность человека, которому он адресован.



Непрошенный совет может стать причиной стресса: когда кто-то предлагает лучшее решение, лучший способ выполнить задачу, это часто бывает истолковано как критика.



Когда Сюзанн (фамилию не будем указывать) работала в одной производящей оборудование австралийской компании в Виктории, у нее появилась новая коллега, чье самоуверенное поведение постоянно доставляло ей неприятные моменты.



"У нее было свое мнение обо всем, - рассказывает Сюзанн. - Про себя я думала: "Ты здесь всего пять минут и уже указываешь людям, что они должны делать, а чего не должны?"



Но новая коллега со временем стала начальницей Сюзанн, и это еще более усложнило ситуацию. "Что бы я ни говорила на совещаниях, она каждый раз сомневалась в правильности моих слов. Я стала замечать, что все чаще вынуждена обсуждать с ней, что я собираюсь делать - вместо того, чтобы просто делать", - вспоминает она.



"В итоге я была полностью измотана. Я не могла отвечать за себя и прекратила принимать решения вообще. Я довольно давно занимала эту должность и любила свою работу, но ситуация стала невыносима".



Сюзанн пережила нервный срыв и провела около полугода без работы, приходя в себя. Как показывает ее случай, результат изобилия советов может быть плачевным - противоположным тому, что ожидал человек, их дающий.



Сюзанн казалось, что ее начальница старается подорвать ее уверенность в себе, но не понимала, зачем. Она также видела, как мелочная опека нового босса, ее стремление контролировать каждый шаг сотрудников привели к плохому моральному климату во всем рабочем коллективе.



Как это может быть неправильным, когда выглядит таким правильным?



И тем не менее очень непросто бывает остановиться и перестать давать советы, потому что это же так приятно! И мы чувствуем себя еще лучше, когда нашего совета просят.



Многочисленные исследования обнаружили, что почти всегда из советов извлекают пользу не те, кому они даются, а те, кто их дает.



Например, в работе 2018 года показано, что предоставление советов помогало участникам исследования преодолеть отсутствие мотивации в большей степени, чем получение советов.



Если вы часто влезаете в разговоры коллег со своими советами, не факт, что вы помогаете решать основную проблему. Да и совет ваш, скорее всего, не настолько хорош, как вам кажется...



"Когда кто-то просит нашего совета, это тешит наше самолюбие. Это удовлетворяет наше желание обладать статусом и авторитетом, быть известным. К тому же, когда вы советуете, вы лично ничем не рискуете", - подчеркивает Бунгэй Станьер.



Исследование доцента Сингапурского университета управления Михаэля Шерера показало, что процесс советования подогревает в нас ощущение собственной власти.



В другом исследовании американских студентов спросили, какое значение они придают власти и стремятся ли они стать влиятельными. После этого их попросили послать письмо выдуманному персонажу, студенту, который никак не может решить, какой предмет ему выбрать в качестве основного.



После этого кому-то из них был сообщено, что "студент" прислушался к их совету, а кому-то - что нет. Затем у участников спросили, насколько влиятельными они себя ощущают.



"Те, кто признается в более сильном стремлении к власти, обычно дают больше советов, - рассказывает Шерер. - И то, насколько часто они дают советы, коррелирует с тем, насколько влиятельными они себя потом чувствуют. Что касается студентов, то они чувствовали себя более влиятельными только тогда, когда им казалось, что их совету следуют".



Но что его больше всего удивило: независимо от того, прошеным был совет или нет, это все равно усиливало ощущение влиятельности, власти.



Ни у кого теперь нет ответов на все вопросы



В наши дни, однако, по мере того, как технологии меняют то, как мы работаем, и то, какие навыки нам нужны, от руководителей вряд ли стоит ожидать знания ответов на все вопросы.



"Вы как руководитель больше не можете быть экспертом во всем. Это просто невозможно. Кроме того, это большой стресс - возлагать на себя такую ответственность, это создает проблемы для тех, кто приходит к вам за ответом", - отмечает Джулия Милнер, профессор управления персоналом бизнес-школы EDHEC в Ницце (Франция) и директор Международного центра коучинга руководителей.



Прекратить давать советы непросто - ведь это тешит самолюбие и создает иллюзию влиятельности



Кроме того, это может быть изматывающим, что испытал на собственной шкуре Шейн Поллард. Он говорит о себе как о "решателе проблем" в своей компании. Три года назад он пришел в Be Media, что в западной Австралии, на должность начальника технического отдела, и с тех пор ему приходится давать советы своим 45 коллегам, причем не только по технической части.



Поначалу были только вопросы, непосредственно касавшиеся его должности. Но затем начались и вопросы "на здравый смысл": "В офисе постоянно кто-то кричал мне: "Шон! Кого мне включить в этот имейл? Надо посылать копию моему начальнику, если я пишу клиенту?"



Коллеги постепенно стали советоваться с ним по вопросам карьерного роста и даже по финансовым вопросам.



"Советовать - это палка о двух концах, - говорит Поллард. - Да, помогать коллегам приятно. Но меня стало раздражать отсутствие у людей ответственности в решении собственных проблем. И мне захотелось вдохновить их на принятие таких решений, не полагаясь на меня".



По мнению экспертов, решение проблем Полларда - коучинг. Людей надо научить вырабатывать собственные пути достижения цели, задавая им вопросы, а не предлагая готовые ответы.



Так вы мотивируете людей больше, чем когда просто говорите, что им делать, считает Милнер. Она согласна с тем, что этот способ более затратен по усилиям и времени - но это только поначалу, пока другие (и вы сами) привыкают к новому стилю руководства.



"Если вы задаете мне вопрос, а я даю вам ответ, то это, конечно, гораздо быстрее, - говорит она. - Но в долгосрочной перспективе коучинг экономит время, потому что люди перестают обращаться к вам с любой мелочью".



После коучинга коллектив становится более самостоятельным



Ее исследование показало также, что коучинг повышает мотивацию коллективов и руководителей, что в свою очередь ведет к повышению производительности труда.



Коучинг может быть быстрым и практичным, согласен Бунгэй Станьер. В своей предыдущей книге "Привычка к коучингу" (The Coaching Habit) он пишет, что коучинг - это больше о смене психологических установок у руководителя, чем дополнительные обязанности. На самом деле он освобождает время, потому что коллектив становится более самостоятельным, самодостаточным.



Однако руководители иногда сопротивляются таким переменам, подчеркивают и Милнер, и Бунгэй Станьер. "У нас сложился определенный стереотип того, как должно выглядеть руководство. Поскольку коучинг предполагает передачу части полномочий членам коллектива, некоторые начальники думают: а не лишаюсь ли я тем самым части своей власти?", - объясняет Милнер.



Она подчеркивает, что не каждый обмен информацией, не каждое совещание нужно превращать в коучинг. "Бывает, что такое неуместно - например, в напряженной, чрезвычайной ситуации. Научиться тому, как и когда лучше проводить коучинг персонала, поможет специальный тренинг".



Заключительный совет Бунгэй Станьера таков: если вы все же решили дать совет, обставляйте и формулируйте это так, чтобы у человека была возможность проигнорировать его, не потеряв лица.



"Вы можете, например, сказать: "У меня это сработало, но у вас может и не сработать. Если вам что-то пригодится из этих мыслей - отлично. Если нет, ну и ладно".



А еще лучше - не давайте никакого совета. Таков наш совет. Источник - BBC

