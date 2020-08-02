Сложный путч Нигера к демократии

00:15 03.08.2020 Как военные перевороты помогли побороть авторитаризм



3 августа африканское государство Нигер отмечает свой 60-й день независимости. История независимого Нигера богата на удачные и неудачные государственные перевороты, но уже почти десять лет страна живет мирно, с президентом, избранным демократическим путем.



Страна, богатая детьми и урановой рудой



В сводках новостей название этой страны, неполиткорректное на слух, в последнее время появляется редко. Несколько фактов, позволяющих составить общее представление об этой стране.



Нигер - чемпион мира по суммарному коэффициенту рождаемости - среднему количеству детей, рожденных одной женщиной в течение жизни. По оценке Всемирного банка на 2018 год, этот показатель равен 6,9. В момент обретения независимости население страны составляло около 3 млн человек, сейчас - около 23 млн человек.



Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана - 2983 тонны в 2019 году, по данным Всемирной ядерной ассоциации.



Уран для Нигера примерно то же самое, что для некоторых стран нефть - главный продукт экспорта.



О наличии залежей урановой руды в провинции Агадес стало известно еще в колониальные 1950-е годы. В 1971 году компания Somair начала работы на первом урановом месторождении Арли. 63,4% акций Somair принадлежат французской госкомпании Orano, ранее также носившей названия Areva и Cogema, остальное - нигерской госкомпании Sopamin. В 1978 году началась добыча урановой руды на месторождении Акута компании Cominak. Ее крупнейшим акционером также является французская Orano - 34% акций, у Sopamin - 31%, у японской OURD - 25%, у испанской ENUSA - 10%. Третье месторождение Имурарен (66,65% акций у Orano, 33,35% у нигерской стороны) в настоящее время не разрабатывается из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка урана.



Уровень жизни большинства населения Нигера крайне низок.



ВВП на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, по оценке Всемирного банка, составлял в 2019 году $1269,6. Это в семь раз ниже среднемирового показателя. 41,4% жителей Нигера живут ниже черты бедности.



Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана. На урановорудный район Арли на северо-западе страны приходится 5,44% мировой добычи урана



Одна партия, один президент



Политическая история Нигера тесно связана с национальным вопросом. Большую часть населения (около 53%) составляют представители народа хауса. Вторые по численности - джерма и другие этнические группы народа сонгай (около 21%). Кочевые народы пустыни туареги и тубу - около 11%. Фульбе - 6,5%, канури - 5,9%.



При этом в политике доминируют джерма-сонгай, живущие на западе страны. В колониальную эпоху они оказались более других подверженными французскому влиянию. В 1927 году французские колонизаторы даже перенесли столицу Нигера из Зиндера в Ниамей, большинство населения которого составляют джерма. Хауса доминируют в деловой сфере. В Агадесе, регионе добычи урана, преобладают туареги.



На Берлинской конференции колониальных держав 1884-1885 годов территория современного Нигера была отнесена к французской сфере влияния. В 1946 году в связи с перестройкой французской колониальной империи Нигер получил статус заморской территории в составе Французского союза. В 1958 году, как и еще 11 африканских колоний Франции, стал автономной республикой Французского сообщества. 3 августа 1960 года была провозглашена независимость Нигера.



Двумя главными соперниками в борьбе за политическое лидерство в Нигере на заре независимости были двоюродные братья, джерма по национальности, Амани Диори и Джибо Бакари.



Оба были представителями Нигера во французском парламенте.



Диори возглавлял созданную в 1946 году Нигерскую прогрессивную партию (НПП). Она входила в Африканское демократическое объединение, объединявшее политические силы французских колоний, выступавшие за независимость.



Исключенный из НПП Бакари в 1954 году основал собственную партию "Нигерский демократический союз", позднее преобразованный в партию Саваба (в переводе с языка хауса - свобода). На референдуме 1958 года, когда решался вопрос, остаться ли Нигеру в составе Французского сообщества, или провозгласить независимость, Джибо Бакари агитировал против независимости и растерял большинство сторонников. В 1959 году партия Саваба была запрещена.



После провозглашения независимости НПП стала единственной легальной политической партией страны, а ее генеральный секретарь Амани Диори стал первым президентом независимого Нигера.



Фото: Keystone / Getty Images



В 1965 и 1970 годах Диори переизбирался на президентский пост на безальтернативных выборах. В условиях однопартийной системы политику страны определял президент-генсек и Политбюро НПП. Состав Политбюро практически не менялся с 1956 по 1974 год. Из 12 членов Политбюро восемь принадлежали к джерма-сонгай, трое - маври (этнической группе народа хауса), один был метисом. Джерма Коурмо Баркурне и метис Рене Деланне в 1971 году были выведены из состава Политбюро. В списке министров периода правления Диори можно найти хауса, фулани и одного туарега, министра по делам Сахары и кочевников.



В 1963 году была предпринята неудачная попытка военного переворота. Были арестованы его руководители - капитан Хасан Диало и министр по делам Африки Ихия Зоди. Оба были представителями народа фулани. Высказывались подозрения в причастности к заговору партии Саваба.



13 апреля 1965 года член этой партии предпринял неудачную попытку покушения на президента страны.



В начале 1970-х в Нигере началась засуха, продлившаяся несколько лет. Уровень жизни в стране, и без того крайне низкий, упал еще сильнее. Через границу хлынул поток беженцев из Мали, также пострадавшей от засухи.



Нигеру была оказана гуманитарная помощь. Руководство страны и правящей партии использовало ее в целях личного обогащения. 40 автомобилей, переданных международными гуманитарными организациями, были превращены в столичные такси. Продукты питания, полученные в рамках гуманитарной помощи, перепродавались или хранились на складах в ожидании повышения цен.



Аисса Диори в 17 лет стала женой директора школы Амани Диори, в 32 - первой леди, в 46-летнем возрасте была застрелена сержантом Нианду Хамиду во время штурма президентского дворца



Главным коррупционером страны была супруга президента Аисса (Айчату) Диори. Оппозиционеры прозвали ее Австриячкой - с намеком на французскую королеву Марию-Антуанетту и с пожеланием первой леди такой же судьбы. За время правления мужа она стала обладательницей крупного состояния, скупая дорогую недвижимость в Ниамее и сдавая ее по высоким ценам иностранным посольствам и представительствам международных организаций. Аисса Диори также владела сельскохозяйственными угодьями в пригороде столицы.



После свержения Амани Диори власть в Нигере перешла к Высшему военному совету



Военная Пасха



В ночь на 15 апреля 1974 года, день католической Пасхи, армия под руководством 42-летнего подполковника Сейни Кунче совершила государственный переворот. Участникам путча оказала сопротивление только президентская гвардия. В перестрелке были убиты несколько гвардейцев, несколько восставших и ненавидимая народом Австриячка, жена президента, а также ее родители - всего около 20 человек. Был арестован президент, все министры, глава парламента и несколько партийных руководителей. Власть перешла к Высшему военному совету.



Военные открыли зернохранилища в крупных городах, организовали доставку продовольствия из портов соседних стран, раздавали семена арахиса, хотя знали, что голодающие люди их будут не сажать, а есть.



Было приостановлено действие конституции, распущен парламент. Были освобождены политзаключенные, а политическим противникам Диори, находившимся в эмиграции, было разрешено вернуться в страну.



В радиообращении к стране подполковник Сейни Кунче заявил, что армия взяла власть в свои руки, чтобы "установить социальную справедливость и положить конец страданиям народа"



17 апреля Сейни Кунче был назначен новым президентом Нигера Высшим военным советом.



Причин насильственной смены власти было несколько. Несмотря на полтора десятилетия независимости, во всех сферах жизни ощущалось очень серьезное французское влияние. Диори был окружен французскими советниками, которых его политические противники называли "корсиканской мафией". Более 90 французов занимали высокие государственные посты. Самыми известными были личный помощник президента Николас Лека и Дон Жан Коломбани, последний губернатор, официально отвечавший за поставки нигерского арахиса во Францию, а реально являвшийся посредником между правительствами двух стран.



Офицеры армии Нигера считали, что их недостаточно ценят.



Армию направляли на сельхозработы, заставляли собирать налоги, использовали для подавления беспорядков в Ниамее в 1972–1973 годах. Военным не нравилось, что армию заставляют собирать налоги, что в стране присутствует слишком большой французский военный контингент, что договор о военном сотрудничестве с Ливией президент Диори заключил самостоятельно, без привлечения армейского командования. После военного переворота французских военных попросили покинуть Нигер. Особое недовольство армии вызвала идея Диори о создании новой силовой структуры - "партийной милиции".



До нефтяного кризиса 1973 года уран, главное богатство Нигера, приносил стране какие-то 23 млн франков КФА в год (460 тыс. французских франков, $92 тыс.). Когда грянул кризис, президенты Нигера и Габона (где также добывается уран) решили выступить единым фронтом и добиться пересмотра соглашений с Францией. Французская сторона не хотела уступать. 2 апреля 1974 года умер президент Франции Жорж Помпиду, президент Диори прибыл на похороны в Париж. Ему было обещано, что 19 апреля в Нигер прибудет французская делегация, чтобы подписать новое соглашение по урану. Но в этот день Нигером уже правил не Диори, а Высший военный совет Нигера во главе с Сейни Кунче.



За удачным переворотом Кунче последовало несколько неудачных, направленных против него. Майор Сани Соуда Сидо, человек №2 в Высшем военном совете, был арестован 2 августа 1975 года за подготовку военного переворота. Часть заговорщиков погибла в тюрьме, остальные вышли на свободу в 1983 году.



14–15 марта 1976 года власти подавили попытку переворота, устроенную майором Байаре Муссой и капитаном Сиди Мухаммедом. Была захвачена радиостанция, несколько зданий. Атака путчистов на президентский дворец была отбита. Столкновения продолжались несколько часов. В боях погибло, по официальным данным, 8 человек, по неофициальным - 50. Майор Мусса, капитан Мухаммед и еще 5 (или, по другим данным, 7) человек были казнены 21 апреля 1976 года. 28 человек были приговорены к пожизненному заключению.



Еще один мятеж был подавлен 5–6 октября 1983 года, в столкновениях погиб один человек. Мятеж произошел в момент отсутствия президента Кунче в стране. Главными заговорщиками были его друг и советник по вопросам безопасности Амаду Омару по прозвищу Бонкано, командующий президентской гвардией лейтенант Идрисса Амаду, и командующий гарнизоном Ниамея майор Амаду Сейду. После неудачи большинство участников мятежа бежало из страны. Бонкано вернулся в 1991 году, получив гарантии безопасности, дал Национальной конференции показания по коррупции предыдущих режимов.



Генерал-майор Сейни Кунче скончался 10 ноября 1987 года. Главой Высшего военного совета стал генерал Али Саибу.



После того как генерал Али Саибу согласился ввести в Нигере многопартийную систему и провести свободные президентские и парламентские выборы, страна перешла к гражданскому правлению. Но ненадолго



Первый многопартийный блин



24 сентября 1989 года на общенациональном референдуме была утверждена новая конституция Нигера. Саибу основал новую политическую партию "Национальное движение за общество развития" (НДОР), единственную легальную политическую партию в стране. В декабре того же года партия выиграла выборы, получив все места в парламенте, а генерал Саибу был избран президентом.



На этот раз однопартийное государство просуществовало недолго. После кампании протеста, в которой участвовали профсоюзы и студенческие организации, генерал Саибу согласился ввести в стране многопартийную систему. Поворотным пунктом в истории страны стала общенациональная конференция 1991 года, по итогам которой в 1993 году в стране были впервые проведены многопартийные парламентские и президентские выборы, в которых участвовало несколько претендентов.



В 1993 году, на 33-м году независимости в Нигере впервые появился президент, избранный на демократических выборах,- Махаман Усман



В 1991 году в результате раскола в НДОР возникла новая партия "НДОР-Нассара" (в переводе с языка хауса - победившая). Ее возглавил Мамаду Танджа. После победы в первом туре президентских выборов 1993 года Танджа проиграл второй тур Махаману Усману, поддержанному альянсом нескольких партий. Страну впервые возглавил представитель народа хауса.



Недолгое правление четвертого президента Нигера Махамана Усмана было отмечено в основном политическими склоками - перераспределением полномочий, распадами и созданием партийных коалиций, противостоянием президента и парламента из-за кандидатуры премьер-министра (менее чем за три года на этом посту сменились три человека). Политический кризис разрешила армия.



27 января 1996 года был осуществлен военный переворот под руководством начальника генштаба армии Нигера полковника Ибрагима Барре Маинассары представителя этнической группы маври. Президент Танджа, премьер-министр Хама Амаду и бывший премьер-министр Махамаду Иссуфу были взяты под стражу.



После нескольких дней, проведенных под арестом, все трое выступили по национальному телевидению. Они признали, что ошибки в государственном управлении стали причиной военного переворота, и заявили о необходимости политических реформ.



Ибрагим Маинассара действовал быстро и решительно. Возглавив страну в январе, в мае он провел успешный референдум по принятию очередной конституции, а в июле - президентские выборы. Оппозиционные кандидаты были помещены под домашний арест. После первого дня длившихся два дня выборов был распущен избирком и заменен новым. В итоге Маинассара, получив 52,22% голосов, был избран пятым президентом Нигера. В феврале 1999 года состоялись скандальные парламентские выборы. Когда стало ясно, что их выиграла оппозиция, результаты голосования были отменены и назначены новые выборы.



Правление Манаиссары закончилось досрочно. 9 апреля 1999 года президент был застрелен при не до конца выясненных обстоятельствах в аэропорту Ниамея, возможно, военнослужащими президентской гвардии, возможно, при попытке сбежать из страны.



Президент Ибрагим Маинассара и пришел к власти, и лишился ее насильственным путем



Руководивший переворотом майор Дауда Малам Ванке возглавил переходное правительство, пообещал провести свободные выборы и свое обещание сдержал.



Новым президентом Нигера стал представитель народов фульбе и сонинке Мамаду Танджа, вступивший в должность 22 декабря 1999 года.



Дауда Малам Ванке правил Нигером неполные девять месяцев и уступил власть после проведения свободных выборов, в которых сам даже не участвовал



Проблема третьего срока



Правительство Мамаду Танджи в течение десяти лет работало в условиях политической стабильности и демократии.



Действовавшая в тот момент конституция Нигера ограничивала пребывание президента в должности двумя сроками. Но у Мамаду Танджи возникло желание переизбраться на третий срок. 4 августа 2009 года состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, в том числе отмены ограничения на число президентских сроков. При явке 68,3% за поправки было отдано 92,5% голосов. Оппозиция референдум бойкотировала.



Желание править в течение третьего срока привело к мощным протестам. Оппозиция заявляла, что происходит конституционный переворот.



Одна из наиболее лояльных президенту партий, "Демократическая и социальная конвенция - Рахама" (в переводе с языка хауса - милосердная), возглавляемая экс-президентом Усманом, отозвала восемь министров из правительства в июне 2009 года. Десятки тысяч людей вышли в Ниамее на демонстрации против президентской идеи продления сроков правления.



Главы политических партий, общественные деятели, представители ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) и Африканского союза, ООН, зарубежные партнеры пытались убедить президента Танджу отказаться от своей идеи. Евросоюз пригрозил прекращением финансовой помощи стране. В октябре 2009 года Нигер был исключен из ЭКОВАС.



Переговоры организации с президентом Нигера о возможности выстраивания политического диалога и трансфера власти ни к чему не привели.



Президент Нигера Мамаду Танджа (на фото с президентом Франции Николя Саркози) был одержим идеей остаться у власти на третий срок и не слушал ничьих возражений. Переубедить Танджу удалось только армии



Проблема была решена типичным для Нигера способом.



18 февраля 2010 года группа военнослужащих атаковала президентский дворец, где в это время шло совещание главы государства с членами правительства. Президент был арестован. В тот же день повстанцы объявили по радио о переходе власти к Высшему совету по восстановлению демократии. Было распущено правительство, отменена подстроенная под Танджу конституция. Был назначен гражданский премьер-министр Махамаду Данда, которому было поручено сформировать новое правительство.



Обязанностью нового правительства было проведение выборов.



31 октября 2010 года был проведен референдум, на котором 90,19% принявших участие (при явке 52%) проголосовали за новую конституцию, в которой было восстановлено ограничение на число президентских сроков (два по пять лет).



В 2019 году Махамаду Иссуфу стал первым президентом Нигера, побывавшим в нашей стране. Его сопровождала одна из двух первых леди Нигера Хадижа Аиссата Иссуфу (вторую жену зовут Лалла Малика Иссуфу).



Новый президентом Нигера в марте 2011 года был избран Махамаду Иссуфу, остающийся в этой должности до сих пор. В октябре 2019 года президент Иссуфу побывал в России, приняв участие в первом саммите Россия-Африка в Сочи. Возможно, этот визит выведет на новый уровень отношения между двумя странами. Пока этот уровень невысок. В российских учебных заведениях (в основном военных) учится несколько десятков студентов из Нигера. В 2011 году правительство Нигера объявило о приобретении Газпромбанком двух лицензий на разведку и добычу урана на участках Тулук-2 и Тулук-4. Позднее эти активы сменили владельца. На первую треть 2020 года было запланировано открытие диппредставительства Нигера в России, не состоявшееся из-за общей ситуации в мире.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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