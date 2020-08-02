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Эрдоган стал заложником ядерного электората, - И.Субботин
00:57 03.08.2020

Избирателя не впечатлило решение по Святой Софии

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

2.08.2020

Решение турецкого руководства сменить статус музея Святой Софии было встречено электоратом с равнодушием. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проведен Центром изучения общественного мнения Евразии. Согласно выводам исследователей, президент Реджеп Тайип Эрдоган не потерял свою избирательную базу, однако не смог совершить рывок в том, что касается увеличения народной поддержки. Тем временем экономические проблемы и безработица все сильнее тяготят граждан Турции.

Около 99% респондентов заявили, что решение Анкары превратить Айя-Софию из музея в мечеть никак не повлияет на их выбор, если в Турции вдруг начнется президентская гонка. При этом 38,9% участников социологического исследования ответили, что готовы отдать свой голос за действующего президента Турции, в то время как 48,6% сообщили, что не будут поддерживать Эрдогана. Предыдущий опрос Центра изучения общественного мнения Евразии, который проводился в мае этого года, продемонстрировал следующие результаты: 39,2% респондентов заявили, что могли бы проголосовать за нынешнего турецкого лидера на гипотетических выборах. Число отказавшихся отдать свой голос за Эрдогана тогда достигало 46,9%.

Отвечая на просьбу дать общую оценку деятельности турецкого "башкана", 40,2% участников нового исследования дали негативный ответ, в то время как 30,9% сообщили, что не оценивают работу Эрдогана ни положительно, ни отрицательно. И только 28,9% респондентов оценили результаты работы президента позитивно. Отвечая на вопрос об общей эффективности управления президентской Партии справедливости и развития (ПСР), 41,9% опрошенных ответили, что считают его провальным. 30,3% участников исследования оценили работу ПСР как успешную. Опрошенные отметили, что экономические проблемы и безработица – самые большие проблемы, которые стоят сейчас перед Турцией.

Государственный совет страны отменил постановление правительства 1934 года о присвоении Святой Софии статуса музея 10 июля. После этого Эрдоган подписал указ, согласно которому внутри объекта должны возобновиться мусульманские богослужения. Первый с 1934 года пятничный намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля. В нем принял участие сам президент Турции. В исследовательской среде давали несколько объяснений поступку турецкого лидера, однако все они так или иначе носят политический оттенок и связаны с намерением нынешнего руководства страны увеличить народную поддержку.

Турецкая экономика демонстрировала слабые показатели еще до кризиса, связанного с распространением нового коронавируса, но сейчас у нее более серьезные проблемы. За 12 месяцев свыше 2,5 млн человек потеряли рабочие места. Центральный банк Турции, похоже, "сжег" все свои чистые резервы, чтобы обеспечить стабильность турецкой лиры. Дефицит бюджета увеличился почти на 40% в первые шесть месяцев 2020 года. Сама национальная валюта все-таки потеряла примерно 15% своей стоимости по отношению к доллару за первую половину этого года. Эксперты утверждают, что избиратели разочарованы политикой государства. Правда, пока что это недовольство отражается главным образом на рейтингах однопартийцев президента.

Электоральная база ПСР существенно сужается. В связи с этим Эрдоган становится все более чувствителен к требованиям ядерного электората – религиозных и националистических кругов. Чаяниям религиозных общин стараются уделять все большее внимание в процессе формирования партийной повестки, с чем, очевидно, и связано решение по статусу Святой Софии. До даты следующих президентских выборов осталось около трех лет, однако в политических кругах в Анкаре говорят, что союзник Эрдогана по коалиции председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели может дать импульс внеочередному голосованию. Некоторые оппозиционные политики ожидают, что это произойдет уже в 2021 году.

На этом фоне ведется обсуждение позиций наиболее сильных фигур турецкой политики – вплоть до их способности стать преемниками нынешнего "башкана". Турецкие наблюдатели обращают внимание на то, что в последнее время политический капитал заметно увеличил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Согласно этим оценкам, министр-"ястреб" пользуется негласной поддержкой турецкого силового аппарата, включая полицию и спецслужбы. Это делает его потенциальным соперником министра финансов Берата Албайрака, который приходится зятем президенту. Ранее ему активно прочили кресло главы государства из-за полученного в США образования, родственной близости к Эрдогану и экономического бэкграунда.

Однако Сойлу, похоже, затмил Албайрака. Удачным социологи назвали его недавнее решение взять на себя ответственность за очевидный провал карантинной политики правительства и подать в отставку. Отставка так и не была принята Эрдоганом, а министр снискал еще большее уважение. Проблемой в этой ситуации, пожалуй, остается то, что турецкий лидер привык устранять те политические фигуры, которые могут угрожать его позициям – вне зависимости от их "полезности". Как показывает ситуация вокруг Святой Софии, Эрдоган в условиях народного недовольства готов предлагать популистские решения, не выдвигая конструктивного плана урегулирования тех проблем, которыми действительно озабочено общественное мнение.

Источник - ng.ru
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