Уолл-стрит подает сигнал SOS – доллару осталось царствовать недолго, - В.Катасонов

08:04 03.08.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 02.08.2020



Стивен Роуч: "В 2021 году грядет крах доллара"



О закате или даже крахе доллара США говорят давно. Почти все такие пророчества делались экономистами, финансистами и политиками других стран. Руководители Федеральной резервной системы США – американского Центробанка, выпускающего доллары, воспринимали это как попытки недругов Америки выдать желаемое за действительное. Вера в доллар в самой Америке была непоколебима, сродни религиозному фанатизму. Да, конечно, Америка экономически слабеет, но это не значит, что слабеет доллар.



В качестве примера приводили британский фунт стерлингов, который был абсолютным монополистом в мире валют на протяжении столетия, вплоть до начала Первой мировой войны. Война ослабила британский фунт, и на валютном небосклоне стала восходить новая звезда – американский доллар. Однако и в период между двумя мировыми войнами британский фунт оставался востребованным, возникло двоевластие фунта и доллара. После второй войны закат британского фунта ускорился, хотя и сегодня он в МВФ де-юре имеет статус резервной валюты (наряду с долларом США, евро, японской иеной и китайским юанем). В настоящее время доля британского фунта в совокупных валютных резервах всех стран мира составляет примерно 3,8%, доля Великобритании в мировом ВВП также находится на уровне 3,8%. На основании этих цифр делается вывод, что период привилегированного статуса британского фунта заканчивается только сейчас, спустя два столетия после начала царствования английской валюты.



Проводя параллель с британским фунтом, американские экономисты и финансисты успокаивали Америку: мол, доллар находится в фазе зрелости, а не старости и сможет царствовать не один десяток лет.



Однако жизнь вносит серьезные коррективы в такие рассуждения. Существенно изменил ситуацию финансовый кризис 2007-2009 гг. Еще более радикальные коррективы внес текущий вирусно-экономический кризис. Он поразил почти все страны, но для экономики США удар COVID-19 оказался самым тяжелым. Многие страны уже опубликовали экономические итоги II квартала 2020 года. И вот какая вырисовывается картина.



В Евросоюзе квартальное падение ВВП по сравнению с первым кварталом текущего года составило 11,9%, а по сравнению с аналогичным (вторым) кварталом прошлого года – 14,4%. Это рекорд за четверть века доступных статистических данных. Ситуация в зоне евро несколько хуже. Первый показатель падения ВВП – 12,1%; второй – 15,0%. Локомотив европейской экономики – Германия – снизил во втором квартале ВВП по сравнению с первым кварталом на 11,7%. А вот главные "герои" II квартала (II квартал 2020 года по отношению к I кварталу этого же года, %): Италия – 17,3; Франция – 19,0; Испания – 22,0. Большинство ведущих европейских стран отброшены по показателю ВВП в прошлый век.



Картина страшная. И в США итоги II квартала еще более катастрофические. Согласно данным Бюро экономического анализа (Министерства торговли США), ВВП США во II квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении (по сравнению со вторым кварталом прошлого года). В США падение ВВП во II квартале на годовой основе оказалось в два с лишним раза более глубоким, чем в ЕС и в зоне евро.



Такого падения не было за всю историю наблюдения статистической службой США с 1947 года. Некоторое оживление американской экономики зафиксировали со второй половины мая. В Америке надеются, что глубина падения в III квартале на годовой основе будет ниже, но на положительные темпы роста до конца года не рассчитывает никто. Многие эксперты ожидают, что по итогам 2020 года будет зафиксирован антирекорд – максимальное за всю историю статистических наблюдений падение ВВП США. Американские экономисты ретроспективно реконструировали показатель ВВП США с начала ХХ века. Согласно этим реконструкциям, самое глубокое падение ВВП произошло в 1932 году – на 12,9%. Есть опасения, что этот показатель в 2020 году будет превзойден; нынешний экономический кризис в Америке может оказаться самым тяжелым за более чем вековую историю.



Для спасения своих экономик ведущие центробанки мира включили печатные станки на полную мощность. И поскольку падение американской экономики глубже, чем европейской и японской, Федеральному резерву надо выдавать на-гора самые большие объемы денежной продукции. Если ЕЦБ, например, с начала года пролил на европейскую экономику дождь евро в объеме 1,7 трлн. евро, то ФРС вбросила в американскую экономику около 3 триллионов долларов. На днях Минфин США заявил, что ему потребуется еще 1 триллион. Естественно, этот триллион будет напечатан Федрезервом. Уже к началу лета 2020 года валюта баланса ФРС США превысила планку в 7 трлн. долл. Мэтт Луццетти, главный экономист Deutsche Bank, прогнозирует, что при таких размахах операции по спасению американской экономики валюта баланса ФРС США может в ближайшие 2-3 года вырасти до 20 трлн. долл.



Итак, в соревновании по объемам напечатанных денег ФРС опережает все ведущие центробанки. Следствием этого является падение курса доллара США по отношению к евро и другим ключевым валютам, на основе которых рассчитывается индекс доллара США (всего шесть валют). Правда, по отношению к доллару периферийные валюты (к которым относится и российский рубль) продолжают дешеветь (рассмотрение причины этого феномена выходит за рамки данной статьи).



Падение курса доллара США по отношению к другим резервным (ключевым) валютам вкупе со стремительным ростом цен на золото (сегодня его цена приближается к планке в 2000 долларов за тройскую унцию) грозит американской валюте серьезными последствиями. Одни эксперты говорят, что может произойти резкий крах доллара. Другие прочат его постепенный закат. Так или иначе, признаки кризиса американской валюты видны сегодня даже слепому. О кризисе заговорили даже те, кто по должности и статусу традиционно опровергали теории кризиса доллара. Приведу три примера.



Уолл-стрит



В июне в СМИ выступил известный банковский гуру Стивен Роуч (Stephen Roach). Это человек Уолл-стрит и Федерального резерва: бывший топ-менеджер и главный экономист ведущего американского банка Morgan Stanley, бывший сотрудник аналитического подразделения ФРС США, сейчас старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете. Вот что он заявил: "Эпоха "непомерных привилегий" доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. В 1960-х годах тогдашний министр финансов Франции Валери Жискар д"Эстен придумал этот термин ("непомерная привилегия". – В.К.) в основном из-за фрустрации, жалуясь на США, которые свободно использовали остальной мир, поддерживая свой чрезмерно высокий уровень жизни. В течение почти 60 лет мир жаловался, но ничего не делал. Те дни прошли".



Стивен Роуч



В 2021 году, по оценкам Роуча, доллар обесценится до 35% по отношению к корзине валют стран, с которыми США ведут международную торговлю. А вот его еще более суровое заключение: "В 2021 году грядет крах доллара".



Второй пример касается оценок банка Goldman Sachs, входящего в "большую пятерку" Уолл-стрит. Аналитики этого банка в июльском обзоре также прогнозируют обесценение доллара, что может положить конец его главенству на мировых валютных рынках. Одновременно банк предсказывает быстрый рост цен на золото. Его цена уже сейчас приближается к 2000 долларов за тройскую унцию. Goldman Sachs утверждает, что до конца года цена будет не ниже 2300 долларов. В следующем году рост продолжится. Рекомендации банка предельно просты – из доллара переходить в золото, пока не поздно. "Золото является валютой последней инстанции, особенно в условиях, подобных нынешним, когда правительства ослабляют свои фиатные валюты и толкают реальные процентные ставки к рекордным минимумам", – написали Джеффри Карри и другие стратеги Goldman Sachs, считающие, что сейчас "существуют реальные опасения по поводу долговечности доллара США в статусе резервной валюты".



Третий пример касается международного рейтингового агентства Fitch, которое всегда преданно служило хозяевам денег, выставляя нужные последним оценки всего и вся в мире финансов. 31 июля это агентство опубликовало очередную оценку кредитного рейтинга США. Рейтинг, как всегда, подтвержден на высшем уровне ААА. В пресс-релизе агентства читаем стандартные формулировки: мол, высокая оценка обусловлена "структурной силой американской экономики, высоким подушевым доходом (населения) и динамичной бизнес-средой", а также резервным статусом доллара, который остается доминирующей мировой валютой.



Необычной частью пресс-релиза стало заключение об ухудшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу США до "негативного". Такая формулировка применительно к США появилась впервые за все время деятельности рейтингового агентства. Знающие люди восприняли ее как сигнал SOS. Это призыв не спасать доллар, а спасаться от него. Источник - fondsk.ru

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