Скончался казахстанский борец - Олимпионик Жаксылык Ушкемпиров

08:51 03.08.2020

советский борец классического стиля, Олимпийский чемпион - Москва 1980, Герой Труда Казахстана, Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион мира. Заслуженный тренер Казахской ССР.



Токаев выразил соболезнования семье Жаксылыка Ушкемпирова

Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи, - написал глава государства.



Глава государства выразил соболезнования семье прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



В связи с кончиной всемирно известного борца, олимпийского чемпиона, мастера спорта международного класса, Қазақстанның Еңбек Ері, видного предпринимателя Жаксылыка Ушкемпирова Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким покойного.



Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, - говорится в телеграмме.