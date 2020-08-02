Китай – новый растущий центр мира, - Валихан Тулешов

10:44 03.08.2020 Пандемия не остановит глобализацию



Казахский политический философ Валихан Тулешов о противоречиях в отношениях мировых держав и будущем глобализации.



- Раньше много говорили о возможности создания некоего стратегического союза России и Китая. Но сегодня становится понятным, что такой разворот событий маловероятен. Валихан, на Ваш взгляд, как будут складываться в среднесрочной перспективе взаимоотношения Китая и России, особенно на фоне ухудшения американо-китайских отношений?



- Сразу скажу, что никакого союза Китая с Россией не будет. Даже гипотетически, никакое ухудшение американо-китайских отношений не является условием для создания стратегического союза Китая и России. США практически или фактически могут противостоять всем - и России, и Китаю, и Евросоюзу, причем вместе взятым. Россия, несмотря на браваду ее лидера, находится на стадии деградации (экономической, политической и социальной), поэтому она для Китая как партнер на теннисной площадке: "хочу играю с ним, хочу не играю". Китай будет "играть" с Россией только там, где его долгосрочные интересы могут реализоваться. И он будет вести себя очень культурно, порой деликатно отказываясь от обеда за счет России, а не откусывать лапу за лапой у завшивевшего медведя.



Иными словами, китайско-российские отношения будут складываться как всегда, как они складывались за эти двадцать лет.



- Валихан, а как, по Вашему мнению, могут развиваться отношения Китая и США, есть ли перспективы их улучшения, либо они будут только ухудшаться? Некоторые эксперты полагают, что даже при новом президенте США продолжится давление на Китай, начатое Трампом. Насколько этот вывод соответствует реалиям?



- Чтобы ответить на этот вопрос, надо установить точные параметры того, с чего все это началось. И как вы догадываетесь, это началось с Трампа. При нем было отвергнуто "Тихоокеанское партнерство", "Климатическое соглашение", начата "война тарифов" или "торговая война" с Китаем и т.д. Сейчас США ввели, а Китай собирается ввести персональные санкции против лиц, которые занимаются с обоих сторон вопросом Тайваня. К тому же коронавирус или "китайский вирус" (термин Д. Трампа), искусно скрываемый первые две недели правительством Китая, стал поводом для существенного охлаждения и всех остальных социально-политических отношений.



Конечно, это обострение американо-китайских отношений является лишь видимой частью айсберга. В глубине - основательные расхождения по вопросам прав человека, прав интеллектуальной собственности и т.д. А это уже само по себе результат конкуренции экономической, политической и социальной, в которую с США как-то "стремительно-внезапно" ворвался Китай, заняв место "почившего в бозе" СССР, в начале 21 века. И многие американские авторы склонны делать вывод, что Китай, тесня США торгово-экономически и геополитически, пытается отобрать экономическое первенство и политическое лидерство США в мире путем "подлых ухищрений", неравноправных торговых отношений, употребляя самые скрытые и изощренные способы борьбы, используя американо-китайское сотрудничество как прикрытие своего намерения соперничества в условиях диктатуры компартии.



Поэтому в администрации Трампа считают, а конгресс в этом случае занимает подобную позицию, что США нужно очень активно отстаивать "честную позицию" национальных интересов. Хватит, мол, бескорыстно помогать Китаю технологически и экономически, как это было в начале политики открытости и реформ. Пора иметь дело "по-взрослому", по-капиталистически.



Такую позицию неудовлетворенности Китаем, по опросам центра Pew, разделяют уже 66% американских граждан. И их число растет. Поэтому, я думаю, американцы склонны считать, что партийное руководство Китая начало использовать против Америки все то, что Америка раньше на очень выгодных для Китая условиях передавала ему - капиталы и технологии. Последние, как мы знаем, Китай стал применять в своей Программе "Пояс и Путь".



Зная потенциал политики экономического и политического либерализма, а также историю и опыт капиталистического развития в США, Америка будет вести и дальше более жесткую политику в отношении Китая в отстаивании своих национальных интересов и поддержке справедливых демократических консенсусов в его разных частях (Синьцзян, Тайвань). На мой взгляд, это достаточно сильная и социальная позиция. Потому что, к примеру, с начала пандемии коронавируса, в США после нового года приехало более 750 тысяч китайцев, которые, вполне возможно, не зная этого, завезли вирус в США. И народу это не нравится.



В целом "открытому обществу" не нравятся "закрытые общества" и чтобы не довести их отношения до состояния "холодной войны", "открытое общество" будет стремиться максимально распознать намерения "закрытого общества". И иного способа для этого, как открыто вскрывать проблемы, не существует. Поэтому, т.н. "давление" США по всему кругу вопросов я думаю будет продолжаться. Главное, чтобы вскрытые проблемы находили свое решение. Готов ли к этому Китай, покажет время.



- Валихан, а как могут развиваться отношения США и России, возможно ли их существенное улучшение, например, по каким-то геополитическим соображениям Вашингтона?



- "Открытое общество" (извиняюсь за использование этого емкого термина Карла Поппера, но он гораздо яснее показывает существо цивилизационных разногласий США, Китая и России) может улучшить свои отношения с "закрытым обществом" только тогда, когда оно откроется, что в нынешних условиях "монархизации" России даже гипотетически невозможно. Если с Китаем Америка начинает работать, как говорится по-настоящему, то что говорить о России. Геополитикой США не удивить, она может решать вопросы по всему миру и с самыми разными коалициями, как с дружественными, так и с недружественными. Во внимание принимается главным образом экономическая составляющая и политический контекст.



- Валихан, отразятся ли конфронтационные взаимоотношения мировых держав на Центральной Азии, стоит ли ожидать из-за этого каких-то серьезных негативных изменений в нашем регионе?



- Как говорится, "пока бояре стебутся, у холопов чубы трясутся". Дело в том, что после обретения независимости мы - страны ЦА – формально перестали быть, условно говоря, "холопами". Стали ли мы свободными на самом деле - вот в чем вопрос? Все зависит от нас самих. Будем ли мы способны перед лицом бывшей метрополии "не опускать глаза", (когда тамошний лидер говорит о том, что при выходе из СССР, республики получили подарки от русского народа) создать Тюркский, либо Центрально-Азиатский союз, либо оба сразу. Либо будем и дальше "зависать" в постсовке, не деколонизируясь, не десоветизируясь, и не развивая свою культуру и цивилизацию. Все остальное - вторично. Американо-российские отношения и их влияние на нас в этих условиях "зависания" мы можем измерять курсом "доллар-рубль".



- Недавно Генри Киссинджер в своей статье предсказал, что пандемия коронавируса приведет к развитию изоляционизма и протекционизма в международных отношениях, то есть, получается, к закату глобализации. Валихан, какова вероятность такого сценария и как он, либо пандемия коронавируса, может сказаться на Центральной Азии?



- Киссинджер уже давно "поет не своим голосом" и я его практически не читаю. Да, по Китаю он тридцать лет назад был "спецом"…А если серьезно, то первичный уровень глобализации мир достиг. Коронавирус, политика изоляционизма и протекционизма, на мой взгляд, стали лишь ярким примером того, что глобализация теперь должна пойти внутрь каждой страны. От прежней, я бы назвал ее, "экстенсивной модели", формы глобализации, которая строилась по формуле "перетока капитала из развитой страны в неразвитую" и соответствующей системы международного разделения труда, мир переходит к новой - интенсивной. Здесь, внутри каждой страны, если ее граждане достигли развитой формы национального социального капитала, должны быть созданы абсолютно все необходимые и достаточные условия для воспроизводства всей материальной жизни.



Пример: Япония, Нидерланды, Швейцария, Германия, Швеция, Австрия, Южная Корея, Сингапур и другие - это те страны, которые не собираются изолироваться как в прямом, так и в переносном смысле слова. И в этом отношении эти страны - универсальные государства.



А то, что пока закрыты аэропорты, границы, т.е. физические объекты, то это не про глобализацию. Глобализация уже за пределами физических возможностей государств, ее не остановит ни одна страна.



Валихан, большое спасибо за интересное интервью!



2 авг. 2020 Источник - platon.asia

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