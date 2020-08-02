Умерла президент "Гражданского альянса" Казахстана Салтанат Рахимбекова

10:54 03.08.2020

кончалась президент Гражданского альянса РК Салтанат Рахимбекова

Салтанат Рахимбекова ушла из жизни в 55 лет.



На 55-ом году ушла из жизни Салтанат Рахимбекова – известный деятель и эксперт в области "зеленой" экономики, президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель. Она скончалась от сердечно-легочной недостаточности, сообщает zakon.kz.



Информацией о смерти Рахимбековой сообщил в Facebook общественный деятель Мурат Абенов.



Потеряли мы нашего близкого друга, коллегу, соратника, единомышленника Салтанат Рахимбекову... Она долго боролась с этой болезнью. Любящий супруг Толеутай Рахимбеков делал все что мог, все эти дни был рядом. Трудно поверить что Салтанат Темиркуловны теперь нет с нами. Искренние соболезнования Төке, детям, близким, - говорится в посте Абенова.

Салтанат Рахимбекова родилась в 1965 году. Окончила Казахский сельскохозяйственный институт. В разные годы была советником министра охраны окружающей среды, председателем правления союза "Атамекен", сопредседателем Союза женщин предпринимателей страны.



Также Салтанат Рахимбекова занимала посты управляющего директора АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и директора международной организации EXPO & Women. В июне 2020 года общественного деятеля избрали президентом Гражданского Альянса страны.