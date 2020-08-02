Властный передел собственности в Узбекистане

11:45 03.08.2020

Новые узбекские правители прирастают собственностью



В мировой политической истории переход авторитарной власти в руки других автократов обычно сопровождался переделом собственности, когда прежние "хозяева страны" отдавали свои активы новой правящей элите. В этом плане Узбекистан не стал исключением, как это и прогнозировали эксперты. Вместе с тем одними из новых владельцев крупнейших предприятий в Узбекистане могут быть и российские олигархи. В прошлом материале по Узбекистану мы писали о том, что в узбекскую экономику, видимо, стали поступать дополнительные российские инвестиции. И, по всей видимости, их оператором-дилером является А. Усманов, очевидно с одобрения Ш. Мирзиеева.



Сообщается, что Усманов помог сделать некую компанию SFI Management Group доверительным менеджером крупнейших предприятий АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узметкомбинат", АО Узхимфарм, АО "Узвторцветмет" и АО Уртачирчикпарранда. К слову, Узметкомбинат потребляет в больших объемах продукцию Металлоинвеста, входящую в группу USM Holdings, основным владельцем которой является А. Усманов. При содействии Усманова построен и запущен Ташкентский металлургический завод, выпускающий холоднокатанный стальной прокат. Причем на всех этих предприятиях модернизацию и другие работы проводили российские компании. SFI Management Group инвестировала 300 млн долларов в модернизацию известного Алмалыкского горно-металлургического комбината, на котором после этого резко возрос выпуск продукции.



Есть мнение, что в свое время этот комбинат принадлежал сыну бывшего главы СНБ Шарифу Иноятову. Получается, что теперь Алмалыкский ГМК принадлежит Усманову? Как известно, по запасам золота Узбекистан занимает 4-е место в мире. В этой связи заметим, что за первую половину этого года Узбекистан отправил на экспорт золота на сумму 2,1 млрд, что равно 33,8% от всего экспорта. В прошлом году экспорт узбекского золота составил 4,9 миллиарда долларов, аккумулировав во всем экспорте Узбекистана 27,3%. В результате Узбекистан сейчас является крупнейшим в мире продавцом золота. Алмалыкский ГМК, конечно, существенно уступает Навоийскому горно-металлургическому комбинату по выработке золота, но под "менеджментом" Усманова вполне может обойти его.



Как известно, Р. Иноятов и члены его семьи имели "дорогие активы в разных точках мира". Подконтрольная ему СНБ, владела целой бизнес-империей, состоящей из 5-6 банков, системы внешних перевозок, цементного производства и других предприятий. Собственно, все крупные чиновники команды И. Каримова, по-видимому, владели разными предприятиями, торговыми центрами, супермаркетами и т.д. Теперь вся эта собственность, должно быть, практически полностью перешла в руки других чиновников. Наверное, несложно догадаться, что это за чиновники? Ведь недавно сын Гульнары Каримовой обвинил Мирзиеева в том, что "конфискованные у его матери Гульнары Каримовой активы достались не государству, а родственникам и приближенным" второго президента РУз.



Между прочим, SFI Management Group формально принадлежит Кабулу Шодиеву, брату известного казахстанского олигарха узбекского происхождения Патоха Шодиева. (Может быть, и деньги казахских властных олигархов также идут по этому каналу в Узбекистан?) Следует отметить, что, помимо Усманова и Шодиева, в РУз активно инвестирует другой российский миллиардер узбекского происхождения - Искандер Махмудов. Он собирается разрабатывать месторождение титаномагнетитовых руд Тебинбулак в Каракалпакстане с запуском там сталелитейного завода стоимостью 1,5 млрд долларов. Поговаривают, что все эти олигархи пришли в РУз с помощью А. Усманова, который для них является неким неформальным шефом. Нельзя исключать, что вслед за деньгами Усманова, либо внутри них, придут и деньги российских топовых лиц. Впрочем, сам Усманов в одном из интервью отметил, что разделит свое состояние между теми, кто ему помогал. А среди "помогавших" есть и Медведев, и Ястржембский. Все они являются близкими к Путину людьми. Возможно, с их подачи Усманов тоже стал "другом" Путина.



В ходе визита Ш. Мирзиеева в Россию в апреле 2017 года было подписано 55 контрактов на сумму 16 миллиардов долларов. Тогда стало известно от одного узбекского чиновника: "По меньшей мере 7 из 16 миллиардов инвестирует Алишер Усманов. Компании Усманова вложатся в крупные проекты, связанные с нефтью и газом, банковской сферой и строительством". Некоторые источники, например, пишут об участии Усманова в строительстве туристической зоны Кадимий Бухоро на территории не менее 10 гектаров. При этом всех ее инвесторов до 2020 года освободили от уплаты разных налогов, а также таможенных платежей. Кроме того, компания "Узбекские железные дороги" была преобразована в акционерное общество, где часть активов, видимо, контролируется предприятиями, связанными с Усмановым.



Как известно, с подачи Мирзиеева в Узбекистане сейчас разворачивается приватизация хлопкового сектора. Однако, как недавно выяснилось, эта приватизация происходит коррупционным путем. Хлопковый сектор переходит в собственность некоторых лиц (пока неизвестно, кто конечный владелец) по офшорным схемам через Швейцарию, Великобританию, и Сингапур. Швейцарская газета Der Landboder совместно с Кристианом Ласслеттом выяснила, что финансовые операции швейцарской компании Rieter и узбекской компании Uztex строились на основе коррупционных схем. В ходе расследования стало понятно, что посредником в их мутных операциях выступает британская оффшорная компания, видимо, принадлежащая какому-то топовому узбекскому чиновнику. (В свое время "владельцы Uztex также вели дела с Каримовой", другими словами, являются "специалистами" по разным таким делам.)



При этом узбекская прокуратура не поддерживает связей с швейцарскими коллегами по делу Rieter и Uztex, возможно, получив соответствующую команду от влиятельного человека. Как думаете, сколько человек в Узбекистане могут дать такую команду? Между прочим, созданное в РУз Агентство по противодействию коррупции не является конституционным органом, то есть он не наделен соответствующими полномочиями по расследованию коррупционных дел. Кстати, как сообщают знающие люди, Ш. Мирзиеев при И. Каримове прославился как человек с авторитарными замашками, не терпящий альтернативное мнение, избивающий подчиненных.



Короче говоря, такие качества, как правило, присущи человеку, способному заниматься переделом собственности в стране. Таким образом, Мирзиеев постепенно становится очередным восточным сатрапом, по традиции закрепляющим свое верховное положение распределением вотчин-собственности среди своего узкого "селектората"...