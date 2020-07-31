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Маленькие дети оказались очень опасными переносчиками Covid-19, - Le Figaro
15:10 03.08.2020

31 июля 2020 г.
Корреспондент | Le Figaro

"(...) По данным исследования, опубликованного в четверг, 30 июля, показатель генетического материала коронавируса, обнаруженного в носу у детей в возрасте до 5 лет, в 10-100 раз выше, чем у детей старшего возраста и взрослых людей", - пишет Le Figaro.

"Маленькие дети могут стать основными переносчиками вируса в популяции, утверждается в исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA Pediatrics, хотя такая гипотеза идет вразрез с нынешним дискурсом. В течение нескольких недель администрация Дональда Трампа подталкивала к открытию в разных штатах школы и детские сады, чтобы оживить экономику страны", - говорится в статье.

"В период с 23 марта по 27 апреля исследователи провели в Чикаго тесты на коронаврус, взяв мазки из носа у 145 пациентов с легкой и умеренной формой Covid-19 через неделю после появления их первых симптомов. Пациенты были разделены на три группы: 46 детей младше 5 лет, 51 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет и 48 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", - указывает издание.

"(...) В дыхательных путях маленьких детей команда ученых обнаружила присутствие SARS-CoV-2 в количествах, "в 10-100 раз больше", чем в других группах, - передает Le Figaro. - По утверждению авторов, лабораторное исследование показало, что чем больше присутствовало вирусного генетического материала, тем более заразным мог стать вирус. "Таким образом, дети младшего возраста потенциально могут стать опасными переносчиками SARS-CoV-2 в популяции", - считают ученые. "Поведенческие привычки детей младшего возраста и закрытые помещения в школах и детских садах поднимают вопрос о распространении SARS-CoV-2 в этой популяции, поскольку санитарные меры все больше смягчаются", - заключили ученые.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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