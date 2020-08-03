Директором департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК стал казахстанец Даурен Сабитов

15:27 03.08.2020

Новое назначение

Директором департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК назначен Даурен Сабитов



eurasiancommission.org, 31 июля 2020



Даурен Куанбекович Сабитов окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

С 2013 по 2017 годы работал директором департамента транзитной политики и логистики Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2017 года по 2020 годы занимал должность заместителя председателя комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

31 июля 2020 года назначен директором департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.