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|Директором департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК стал казахстанец Даурен Сабитов
15:27 03.08.2020
Новое назначение
Директором департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК назначен Даурен Сабитов
eurasiancommission.org, 31 июля 2020
Даурен Куанбекович Сабитов окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
С 2013 по 2017 годы работал директором департамента транзитной политики и логистики Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2017 года по 2020 годы занимал должность заместителя председателя комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
31 июля 2020 года назначен директором департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.