Как в военное время: мир подсчитал глубину экономической депрессии

16:19 03.08.2020 Крупнейшие экономики мира опубликовали данные по спаду ВВП



Дмитрий Мигунов



Завершившийся месяц назад квартал стал худшим для мировой экономики в новейшей истории. Согласно большинству прогнозов, по итогам года мировой ВВП рухнет на 3,8% (худший показатель как минимум за 50 лет), причем ключевой вклад в это падение внесут именно месяцы с апрель по июнь. Несмотря на драматизм ситуации "в среднем по больнице", разные страны перенесли самый тяжелый этап кризиса по-разному. У одних случился обвал ВВП сразу на треть, другие смогли удержаться в зоне отрицательных, но однозначных чисел, а третьи и вовсе перешли к пусть и вялому, но росту.



С самого начала распространения пандемии на весь мир, когда только вводились первые карантины в европейских странах, прогнозы на развитие мировой экономики в 2020 году были не самыми благоприятными. Однако даже пессимисты не могли предвидеть оборот, который примут события. Кризис 2008 года оказался довольно скромной неприятностью по сравнению с тем, что происходит прямо сейчас, - к примеру, глобальный ВВП в ходе прошлых потрясений сократился только лишь на 2,4%.



С кризисом 2008–2009 годов у нынешнего общее одно - всемирный охват. Нет ни одного государства, которое бы не понесло потери в экономике, даже если эпидемиологический ущерб удалось свести к минимуму. Некоторые, однако, смогли обойтись легким испугом и довольно быстро возобновить рост. У других проблемы только начинаются.



На этой неделе большинство ведущих стран опубликовали данные по состоянию экономики в апреле–июне. В нескольких случаях они оказались "лучше ожиданий", но цифры как таковые все равно поражают. Крупнейшие экономики мира измеряют спад в двузначных числах - в общей сложности это триллионы долларов и евро.



США



По данным министерства торговли страны, ВВП во II квартале сократился на 32,9% - почти на треть. Данные цифры выглядят исключительно грозно, но есть нюанс - подсчет ведется в годовом исчислении. То есть на такую долю бы сжалась экономика за год, если бы демонстрировала аналогичные показатели в каждом квартале. По сравнению же с предыдущими тремя месяцами падение было более скромным - 9,5%. Тем не менее это все еще худший результат с начала измерений, превосходящий даже любой из кварталов Великой депрессии.



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Массовый карантин затронул все сферы экономики. Миллионы людей потеряли рабочие места. По всей стране закрылись магазины и предприятия общественного питания. Кстати, из всех секторов именно мелкий ритейл понес самые существенные потери. В большом минусе оказались производители, импортеры и продавцы одежды - в условиях карантина американцы не торопились обновлять свои гардеробы. Как ни странно, ущерб понесла и сфера здравоохранения, поскольку жители США перестали ходить к врачам при отсутствии какой-либо срочности. Это привело к массовым сокращениям в медицине, точнее, той ее части, что не связана с эпидемиологией.



Однако не все отрасли оказались в глубоком минусе. К примеру, продажи автомобилей оказались значительно выше ожиданий, в основном за счет быстрого подъема в мае и июне после сильной просадки в апреле. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что многие американцы, использовавшие до этого момента общественный транспорт, решили раскошелиться на личное авто ради минимизации контактов и эффективного социального дистанцирования.



Реальные доходы впервые за долгое время выросли сразу на 10%, даже несмотря на массовое сокращение рабочих мест. Ключевую роль здесь сыграли прямые раздачи денег ($1200 на взрослого и $500 на каждого ребенка), затронувшие подавляющее большинство американцев. Тем не менее эти деньги в основном ушли на пополнение сбережений.



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Другие меры социальной поддержки, в частности выплаты экстренного пособия по безработице, в минувшем месяце завершились. Сейчас конгресс обсуждает новый пакет стимулирования экономики, в который должно войти продолжение программы пособий, но, скорее всего, ее принятие затянется до середины августа, а значит, экономика может просесть дополнительно.



В целом крайне слабые показатели США в апреле–июне стали одной из причин обвала доллара на мировом валютном рынке. К концу июля евро достиг отметки в $1,19, что является лучшим показателем за последние два года. На локальных максимумах к доллару находятся также японская иена и британский фунт, а золото обновило несколько рекордов и вплотную приблизилось к уровню в $2000 за унцию. Нынешний кризис показал, что и доллар не всегда может быть надежным убежищем для инвестора - в качестве "тихой гавани" люди выбирают что угодно, только не "бакс".



Евросоюз



ВВП еврозоны по итогам II квартала сократился на 12,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Цифры мало кого удивили, если учесть, что Европа пережила вспышку эпидемии наиболее тяжело и карантины по большей части континента вводились наиболее жесткие и долгие. Многие ключевые для экономики региона сектора, например туризм, оказались в числе наиболее сильно пострадавших.



Ущерб от кризиса в разных странах еврозоны оказался разным. В Германии падение составило 10,1%, а в целом с начала года экономика сократилась на 12%. При этом стоит отметить, что безработица в стране практически не выросла за счет программы Kurzarbeit, по которой компании получили субсидии на сокращение рабочего дня и недели. Таким образом им удалось сохранить большую часть рабочих мест.



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Сильнее всего ВВП в апреле–июне упал в Испании - на 18,5%. Среди топ-20 экономик мира пиренейская держава оказалась сомнительным рекордсменом. В общей сложности ВВП с января упал на 22%. Сокращение такого масштаба сопоставимо только с падением в военное время. Во Франции экономика сократилась на 13,8%. В Италии результат чуть лучше - 12,4%. Однако рецессия, в которой оказалась страна, стала четвертой всего за десять лет - это уверенно худший показатель в Европе и один из худших в мире. Если к этому добавить, что и в "нормальные" годы Италия демонстрировала в лучшем случае анемичный рост, не достигавший и 1% в год, то состояние ее экономики в ретроспективе нельзя оценить иначе как "глубоко депрессивное".



Для борьбы с последствиями эпидемии ЕС разработал беспрецедентную по масштабам программу финансовой поддержки. Только на безвозмездные гранты отдельным странам будет выделено почти €400 млрд. Сумеют ли они придать ускорение европейской экономике - покажет будущее. Из ближайших проблем - накопление плохих долгов перед банками, объем которых к концу года может достигнуть €800 млрд.



Китай



В Китае жесткие карантинные меры были введены еще в январе. К тому времени, как пандемия захватила остальной мир, КНР уже начала постепенно смягчать ограничения. В результате пик кризиса пришелся на I квартал, когда ВВП сократился на беспрецедентные за 40 лет 6,8%. Статистика показала, что во II квартале экономика вернулась к росту, который оказался даже лучше ожиданий аналитиков - 3,2%. Интересно, что при определенном раскладе, в частности при углублении обвала экономики в США, китайский ВВП, выраженный без поправки на паритет покупательной способности, может в этом году оказаться впервые в истории самым большим в мире.



В результате резкого спада в апреле–июне почти все крупные экономики мира попали в техническую рецессию - сокращение экономики на протяжении двух кварталов подряд. Этой участи удалось избежать лишь Китаю, но и его данные пока не очень впечатляют. Скорее всего, глубокого спада в текущем квартале уже не будет, если вторая волна эпидемии не ударит с той же силой, что и первая. Тем не менее остается вопрос о скорости восстановления. Еще недавно большинство аналитиков считали, что нынешняя рецессия будет соответствовать форме буквы V - быстрый подъем после разрушительного, но короткого спада. Сейчас уверенности в этом все меньше, несмотря на масштабнейшие меры поддержки экономики, принятые в разных странах. Источник - Известия

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