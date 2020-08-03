В Ташкенте люди вышли на улицу: требуют денег. Видео

16:21 03.08.2020

В Ташкенте в районе новостроек жители вышли на улицу.



Они требовали от властей обещанных выплат помощи во время карантина.



С ними встретился мэр Джахангир Артыкходжаев.



